Иран поразил склады с американскими боеприпасами в Кувейте

Целью удара стала база Кэмп-Доха, где размещается командный центр сухопутных войск американской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.
Удары наносились с помощью дронов, поражены склады боеприпасов и материально-техническое оборудование, принадлежащие командному центру сухопутных сил армии США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне.
В тот же день военные Ирана уничтожили радары и беспилотники США на кувейтской базе Али-ас-Салем.
Несколькими днями ранее иранские дроны нанесли удары по центрам материально-технического обеспечения американской армии в Кувейте.