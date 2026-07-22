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    22 июля 2026, 06:47 • Новости дня

    Иран поразил склады с американскими боеприпасами в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы поразили склады с боеприпасами и логистическое оборудование американских военных на одной из баз в Кувейте.

    Целью удара стала база Кэмп-Доха, где размещается командный центр сухопутных войск американской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Удары наносились с помощью дронов, поражены склады боеприпасов и материально-техническое оборудование, принадлежащие командному центру сухопутных сил армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне.

    В тот же день военные Ирана уничтожили радары и беспилотники США на кувейтской базе Али-ас-Салем.

    Несколькими днями ранее иранские дроны нанесли удары по центрам материально-технического обеспечения американской армии в Кувейте.

    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    21 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана

    Трамп: США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана
    @ Us Navy/U.S Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Исламской республики, заявил президент Дональд Трамп.

    О соответствующих планах Вашингтона глава государства рассказал во время встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы прессы, политик подтвердил решимость действовать бескомпромиссно. «Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором говорят журналисты», – отметил президент.

    По мнению политика, иранские власти, вероятно, предпринимают попытки восстановить утраченные мощности. Он подчеркнул, что американские военные будут бить очень мощно по любой локации, где противник задумает создать ядерное оружие.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

    Ранее Трамп предупредил о подготовке очередного мощного военного удара по Исламской республике.

    В тот же день глава Белого дома объявил об окончании режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Хегсет пообещал в десять раз сильнее ударить по Ирану

    Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее

    Tекст: Вера Басилая

    США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, Вашингтон будет наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, передает РИА «Новости».

    «Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», – заявил Хегсет журналистам.

    Глава Пентагона также добавил, что президент США обладает всеми необходимыми вариантами действий для реагирования на ситуацию с Ираном.

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    21 июля 2026, 23:48 • Новости дня
    Иранские военные получили новые системы ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Ирана переданы новые комплексы ПВО, сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    «Эти новые системы ПВО сильно повысили нашу обороноспособность. Настолько, что сегодня мы гораздо мощнее противодействуем летательным аппаратам врага», – заявил Акраминия.

    Представитель армии добавил, что Иран сумел вернуть в строй и установки, которые были повреждены в ходе конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще весной Тегеран сообщал, что планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы для отражения возможных атак и усиления национальной системы ПВО.

    Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

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    22 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Bloomberg: Cоюзники США в Персидском заливе разочарованы Вашингтоном

    Tекст: Антон Антонов

    Арабские страны Персидского залива все больше разочаровываются действиями США в регионе в связи с обострением конфликта с Ираном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Интенсификация боевых действий угрожает их национальной безопасности и экономике, что вызывает серьезное недовольство среди партнеров Америки в регионе, передает Bloomberg.

    Раздражение арабских государств подчеркивается их различными взглядами на то, что Штатам следует делать дальше. Некоторые официальные лица считают, что Белый дом должен пойти на эскалацию военных операций, разместив сухопутные войска в некоторых районах Ирана. Рассматривается даже вариант захвата важнейшего центра экспорта нефти на острове Харк.

    По мнению этих чиновников, иранские лидеры не отступят и не откажутся от контроля над Ормузским проливом без более агрессивных действий со стороны Америки. Альтернативой может стать затяжной конфликт, способный отпугнуть иностранных инвесторов и туристов от региона.

    В то же время некоторые страны, включая Катар, выступают против расширения военных операций и призывают к немедленной деэскалации.

    Ситуация заметно изменилась по сравнению с периодом подготовки к промежуточному соглашению в середине июня. Тогда арабские государства залива были едины в призывах к Трампу использовать дипломатию. Однако эта солидарность разрушилась по мере обострения боевых действий в последние две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня.

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    21 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии

    Трамп пригрозил хуситам ответными мерами США при блокаде Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предпримут решительные действия против йеменского движения «Ансар Аллах», если хуситы попытаются установить морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США во время встречи с лидером Ливана Джозефом Ауном заявил, что США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Посмотрим, что будет. Этого пока не произошло. Может произойти, но мы об этом позаботимся. Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся», – подчеркнул американский лидер.

    Отвечая на вопросы журналистов об опасениях по поводу ситуации в Красном море, глава государства напомнил о предыдущем опыте взаимодействия с мятежниками. Американская сторона уже применяла ответные меры против хуситов в прошлом, отметил президент.

    Накануне хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    Ранее власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море.

    Представители движения «Ансар Аллах» также предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива для торговых судов.

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    22 июля 2026, 04:09 • Новости дня
    Американские военные завершили серию ударов по Ирану

    CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране

    Американские военные завершили серию ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Центральное командование США успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

    Целями атаки стали центры управления военными операциями, морские объекты, авиационные ангары, склады беспилотников и логистическая инфраструктура, говорится в сообщении.

    Также отмечается, что за прошедшие три месяца иранская сторона атаковала более 30 коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    CENTCOM заявил, что Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. По версии США, с начала мая американские силы помогли обеспечить безопасный проход около 900 коммерческих судов и транспортировку 450 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы сообщили, что приступили к 11-му раунду ночных бомбардировок иранской территории. Серия взрывов прозвучала в городах Ирана.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США. Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море.

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    21 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Количество пострадавших в конфликте с Ираном американских военных достигло 447

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе обострения ближневосточного конфликта число получивших ранения военнослужащих Соединенных Штатов увеличилось до 447 человек на фоне срыва соглашения о прекращении огня.

    Потери американских сил в ходе военной операции против Ирана продолжают расти, передает РИА «Новости». Наибольший урон понесли сухопутные войска, где пострадали 306 солдат.

    Военно-морские силы сообщили о 68 раненых, военно-воздушные силы – о 54, а корпус морской пехоты – о 19.

    Официальное число погибших с начала июля остается на уровне 14 человек. Однако оборонное ведомство признало гибель еще нескольких солдат в результате недавних ответных ударов по американским базам на Ближнем Востоке.

    Обострение ситуации произошло несмотря на подписанный в июне меморандум о завершении боевых действий. С восьмого июля американские войска возобновили атаки, объяснив это защитой коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранская сторона нанесла удары по объектам Соединенных Штатов, после чего президент объявил о прекращении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон оценил количество пострадавших американских военнослужащих в 427 человек.

    Общее число погибших солдат США в ходе противостояния возросло до 17 человек.

    Тегеран предупредил Вашингтон о неминуемых последствиях возможного захвата острова Харк.

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    22 июля 2026, 02:46 • Новости дня
    США атаковали Иран 11-ю ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану 11-ю ночь подряд

    США атаковали Иран 11-ю ночь подряд
    @ Ford Williams/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Силы CENTCOM начали наносить удары по военным целям в Иране сегодня в 19.н00 по восточному времени (02.00 мск) 11-ю ночь подряд», – сообщает CENTCOM в X.

    Главной задачей этих действий называется «дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня.

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    21 июля 2026, 23:19 • Новости дня
    Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Затраты Соединенных Штатов на противостояние с Ираном достигли отметки в 37,5 млрд долларов.

    Расходы американского бюджета на конфликт с Ираном в настоящее время составляют 37,5 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

    «Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов», – заявил глава ведомства.

    Он озвучил эти данные в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители американской разведки оценили возможные траты Пентагона на конфликт с Ираном более чем в 100 млрд долларов.

    Телеканал NBC News назвал реальной стоимостью военных действий сумму от 80 до 100 млрд долларов.

    В мае Пит Хегсет поручил юристам проверить заявления сенатора Марка Келли о расходе американских боеприпасов.

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    22 июля 2026, 02:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по «всем интересам» США на Ближнем Востоке

    «Хатам аль-Анбия» пригрозил ответом в случае атаки США на ядерные объекты Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В случае ударов США по иранским ядерным объектам целями станут все американские интересы на Ближнем Востоке, заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    «Нижеследующим заявляется, что если армия-агрессор перейдет к этому этапу, мы будем рассматривать это как расширение масштабов войны в регионе, и все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооруженных сил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения штаба.

    Одновременно высокопоставленный иранский источник предупредил, что британские интересы на Ближнем Востоке тоже могут стать законной военной целью, если Лондон присоединится к войне США против Ирана, пишет ТАСС.

    Он уточнил, что в случае подтверждения сообщений о решении нового премьер-министра Британии Энди Бернэма участвовать в войне все британские объекты в регионе будут включены в список целей иранских вооруженных сил.

    Тот же источник напомнил, что Британия, по его словам, уже однажды столкнулась с реализацией иранских угроз во время сорокадневной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Ирана.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

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    22 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Число погибших в конфликте с Ираном военных США достигло 18 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Общее количество жертв среди американских солдат достигло 18 человек после официального опознания останков сержанта Энджела Рамперсада.

    Американские военные обнаружили тело сослуживца, который ранее числился пропавшим без вести, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 17 июля во время удара по военной базе в Иордании. Изначально центральное командование сообщало о гибели двух солдат и пропаже одного.

    Погибшим оказался сержант Энджел Рамперсад. Его останки нашли 19 июля в районе прилета снарядов, после чего специалисты провели процедуру идентификации. Теперь общее число убитых американцев в ходе текущего противостояния выросло до 18.

    Кроме того, Associated Press сообщает о значительном количестве пострадавших. За время боевых действий против Ирана ранения получили более 500 американских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США заявило о гибели двух военнослужащих и пропаже одного солдата после удара по базе в Иордании.

    Позже американские военные обнаружили неопознанные человеческие останки на месте происшествия.

    Общее количество пострадавших в ходе конфликта с Ираном солдат превысило 500 человек.

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    22 июля 2026, 03:16 • Новости дня
    Серия взрывов прозвучала в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране работает ПВО, серия взрывов прозвучала в городах Ирана, сообщают информационные агентства.

    «Иранское Nour News сообщает, что ПВО были активированы в Тегеране для противодействия вражеским целям», – передает Reuters.

    Взрывы произошли в прибрежном городе Чабахар на юго-востоке страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Tasnim и Fars также сообщают о взрывах в районах возле городов Тебриз и Сирик, в городе Бушер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня с Ираном.

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    22 июля 2026, 04:49 • Новости дня
    Пентагон признал пропавшего без вести сержанта погибшим после удара Ирана

    Пентагон признал гибель сержанта Рамперсада на базе в Иордании после удара Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Сержант Энджел Рамперсад, ранее считавшийся пропавшим без вести после иранского удара по иорданской авиабазе, признан погибшим, сообщил Пентагон.

    «Сержант Энджел С. Рамперсад, 28 лет, из Озон-Парка, штат Нью-Йорк, предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года в ходе атаки противника на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что ранее Центральное командование ВС США сообщало о Рамперсаде как о пропавшем без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США заявило о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.

    Центральное командование США сообщило об обнаружении неопознанных останков на месте происшествия.

    На днях сообщалось, что общее количество погибших солдат США увеличилось до 17.

    Число получивших ранения в войне с Ираном солдат США превысило 500 человек.

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    22 июля 2026, 08:21 • Новости дня
    Захарова: Запад использует переговоры с Ираном для подготовки к войне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дипломатические контакты Вашингтона и Тегерана оказались лишь прикрытием для масштабной военной эскалации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале отреагировала на недавние слова госсекретаря США Марко Рубио, который упрекнул Тегеран в несерьезном отношении к дискуссиям с Вашингтоном. Представитель министерства подчеркнула, что мировое сообщество уже осознало суть подобного западного подхода.

    «...Сначала обвинить партнёров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договорённости, а потом признаться, что это всё нужно было для подготовки к войне», – написала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении мирных переговоров с Тегераном.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отказе Вашингтона от заключения сделки любой ценой.

    Еще зимой Мария Захарова сравнила американо-иранский диалог с прикрытием для подготовки военной атаки.

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