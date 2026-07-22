Bloomberg: Cоюзники США в Персидском заливе разочарованы Вашингтоном

Tекст: Антон Антонов

Интенсификация боевых действий угрожает их национальной безопасности и экономике, что вызывает серьезное недовольство среди партнеров Америки в регионе, передает Bloomberg.

Раздражение арабских государств подчеркивается их различными взглядами на то, что Штатам следует делать дальше. Некоторые официальные лица считают, что Белый дом должен пойти на эскалацию военных операций, разместив сухопутные войска в некоторых районах Ирана. Рассматривается даже вариант захвата важнейшего центра экспорта нефти на острове Харк.

По мнению этих чиновников, иранские лидеры не отступят и не откажутся от контроля над Ормузским проливом без более агрессивных действий со стороны Америки. Альтернативой может стать затяжной конфликт, способный отпугнуть иностранных инвесторов и туристов от региона.

В то же время некоторые страны, включая Катар, выступают против расширения военных операций и призывают к немедленной деэскалации.

Ситуация заметно изменилась по сравнению с периодом подготовки к промежуточному соглашению в середине июня. Тогда арабские государства залива были едины в призывах к Трампу использовать дипломатию. Однако эта солидарность разрушилась по мере обострения боевых действий в последние две недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

Позже Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня.