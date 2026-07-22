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    22 июля 2026, 06:13 • Новости дня

    Парламент Франции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Французские парламентарии окончательно одобрили закон, ограничивающий доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет, сообщает телеканал BFMTV.

    «После нескольких месяцев обсуждений и достижения компромисса между депутатами и сенаторами парламент окончательно принял закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет. Правительство планирует, что закон вступит в силу уже 1 сентября», – сообщает BFMTV.

    Документ поддержали 279 депутатов, против проголосовали 81 парламентарий. Новый закон обязывает социальные сети проверять возраст пользователей и блокировать доступ к сервисам тем, кто еще не достиг 15 лет, передает РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что обещал этот шаг, и отметил, что с начала учебного года социальные сети будут закрыты для детей младше 15 лет, поблагодарив парламентариев за поддержку инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон анонсировал принятие к началу учебного года закона об ограничении использования социальных сетей подростками младше 15 лет.

    Ранее Макрон поручил правительству ускорить принятие закона.

    В январе 2026 года Национальное собрание Франции в первом чтении одобрило законопроект.

    19 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Российские школьники взяли четыре золота на олимпиаде по математике в Шанхае

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная российских учащихся продемонстрировала выдающийся результат на соревнованиях в Шанхае, пополнив копилку страны четырьмя золотыми и двумя серебряными наградами, сообщили организаторы.

    Обладателями наград высшего достоинства стали Арина Прокудина из Челябинской области, москвичи Андрей Шишко и Дмитрий Гришко, а также Роман Кравченко из Петербурга. Серебряные медали заслужили петербуржец Александр Скворцов и представитель Республики Татарстан Максим Большаков, передает ТАСС.

    Руководителем триумфальной команды выступил Кирилл Сухов. Специалист возглавляет ресурсный центр дополнительного образования при Президентском физико-математическом лицее № 239 города Петербурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала лидером среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах.

    В прошлом году российская сборная получила пять золотых и одну серебряную награду на математической олимпиаде в Австралии.

    Президент Владимир Путин поздравил юных математиков с этим выдающимся результатом.

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    19 июля 2026, 22:24 • Новости дня
    Спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и погибшего ребенка на Эльбрусе

    Пострадавший мужчина и погибший ребенок найдены на Эльбрусе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе поисково-спасательной операции на Эльбрусе были обнаружены погибший мальчик и пострадавший мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по республике Кабардино-Балкария.

    «По состоянию на 21.20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус (высота около 4200 метров)», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    Там уточнили, что из-за наступления темноты и погодных условий, эвакуация переносится на 20 июля.

    «Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего, планируется привлечь коммерческий вертолет фирмы «Хелиэкшн», – добавили там.

    На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси и спасатели центра «Лидер» МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили о том, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Позже стало известно, что при срыве с вершины Эльбруса погиб ребенок. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели ребенка на Эльбрусе.


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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    19 июля 2026, 15:40 • Новости дня
    Двенадцатилетняя девочка бесследно пропала в подмосковном Пересвете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двенадцатилетняя девочка пропала в городе Пересвете Московской области. Об этом сообщили в отделении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

    Двенадцатилетняя девочка бесследно исчезла в городе Пересвете Московской области, передает ТАСС. Тревожную информацию распространило отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Подмосковью «Спас Град».

    «Пропал ребенок <…> 12 лет. Дата и место пропажи: 14 июля 2026 года, Пересвет, городской округ Сергиев Посад, Московская область», – говорится в официальном сообщении поисковиков.

    Волонтеры уточнили приметы школьницы: рост около 153 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в белую майку, джинсовые шорты и черные тапки. Поисковые отряды продолжают работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте представители центра «Спас Град» вели поиски троих пропавших детей в подмосковном Звенигороде. В начале июля следователи приступили к проверке информации об обнаружении тел двух пропавших девочек в Туве. Месяцем ранее правоохранительные органы Югры объявили в розыск маленькую девочку в Нижневартовске.

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    19 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом во время посещения бани

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пятеро несовершеннолетних пострадали от угарного газа во время посещения бани в Аликовском округе в Чувашии, однако сейчас они находятся в больнице вне опасности, сообщил Минздрав республики.

    «В Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – заявили в ведомстве в Max.

    В министерстве здравоохранения региона уточнили, что состояние несовершеннолетних пациентов оценивается врачами как удовлетворительное. Наблюдается устойчивая положительная динамика, поэтому угроза для их жизней полностью отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне шесть жителей Махачкалы получили отравление угарным газом.

    Месяцем ранее в Саратове с аналогичным диагнозом в больницу попали четыре человека.

    В феврале пятеро детей пострадали от утечки газа в частном детском саду Дагестана.

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    19 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Дети и взрослые пострадали при детонации дрона в Белгородской области

    При детонации дрона в поселке Разумное пострадали трое детей и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    В посёлке Разумное Белгородского округа при детонации вражеского беспилотника пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщил в Max-канале Оперштаб Белгородской области.

    «Бригады скорой помощи доставили троих детей в детскую областную клиническую больницу. Девятилетняя девочка получила осколочное ранение спины, 11-летний мальчик – осколочное ранение плеча. Трёхлетний ребёнок, предварительно, получил акубаротравму», – указано в сообщении.

    В оперштабе подчеркнули, что все дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей, которые делают всё необходимое для их выздоровления.

    Также при детонации пострадали две женщины. У них предварительный диагноз  «акубаротравма», их для обследования транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода.

    Кроме того, на месте атаки дрона повреждены остекление, фасады двух многоквартирных домов и девять автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Белгородской области пострадала 19 июля из-за удара БПЛА ВСУ по автомобилю. российские военные сбили 161 дрон ВСУ за 12 часов в воскресенье. В поселке Борисовка при взрыве дрона рядом со скорой помощью пострадали фельдшер и водитель.



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    20 июля 2026, 02:42 • Новости дня
    Джей Ди Вэнс похвастался в соцсетях рождением четвертого ребенка

    Джей Ди Вэнс сообщил в соцсетях о рождении четвертого ребенка

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил в соцсети Х о рождении у него и супруги Уши четвертого ребенка, сына.

    «Счастливы сообщить вам о появлении нашего паренька – Алек Нил Вэнс. Он родился сегодня утром. Уша и малыш счастливы и здоровы, а наши дети в предвкушении познакомиться с их крошечным братишкой», – написал вице-президент США в соцсети Х.

    В сообщении также выражается благодарность сотрудникам Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида и медицинского подразделения Белого дома, которые помогали рождению младенца.

    Супруги Вэнс познакомились в Йельской юридической школе в 2010 году и поженились в Кентукки четыре года спустя. Помимо сына Алека, у пары трое маленьких детей: два сына, Эван и Вивек, и дочь Мирабель, пишет New York Times (NYT).

    «Рождение Алека – первый известный случай в современной истории США, когда действующая вторая леди родила ребенка, пока ее муж занимал пост вице-президента», – отметило издание.

    Белый дом поздравил супругов Вэнс в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе супруга Вэнса объявила о четвертой беременности.

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    20 июля 2026, 05:56 • Новости дня
    МИД: Военные инструкторы Франции и Украины готовят теракты в Африке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военные инструкторы из Франции и Украины помогают африканским террористическим группировкам разрабатывать планы боевых операций и применять вооружение, заявил глава департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин.

    Речь идет не просто о передаче разведывательных данных, а о непосредственном руководстве, пояснил Башкин ТАСС.

    «Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», – указал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция активно снабжает террористические группировки в Африке разведывательной информацией.

    МИД указывал на активность украинских наемников на континенте.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщал о привлечении французскими властями украинских боевиков для вмешательства в политические процессы африканских государств.

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    20 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    В МИД подтвердили участие Запада в передаче разведданных террористам Африки

    МИД заявил о передаче Францией разведданных террористам в Африке

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные государства, в частности Франция, активно снабжают террористические группировки в Африке спутниковой и другой разведывательной информацией, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

    «Безусловно, да. Франция точно. И спутниковые, и другие виды разведданных для террористических группировок», – приводит ТАСС слова российского дипломата.

    По словам Башкина, без подобной логистической и информационной поддержки боевикам было бы крайне сложно организовать масштабную атаку в Мали 25 апреля.

    Аналогичная помощь, добавил он, оказывалась и при подготовке последующих, менее крупных нападений на четыре населенных пункта.

    Дипломат подчеркнул, что такая деятельность целенаправленно планируется и осуществляется западными структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава МИД России Сергей Лавров обвинил  Францию в использовании украинских боевиков для свержения законных правительств на континенте. МИД раскрыл детали обучения африканских армий владению военной техникой.

    Бойцы Африканского корпуса Минобороны РФ и вооруженные силы Мали отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.


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    21 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X

    RTL: Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страница кандидата в президенты Франции на выборах 2027 года Марин Ле Пен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) подверглась кибератаке, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники в партии.

    «Аккаунт Марин Ле Пен был взломан... Идет активная работа по его восстановлению», – сообщило радио RTL, передает РИА «Новости». На взломанной странице на несколько минут появилась запись, рекламирующая якобы новый проект политика – токен LEPEN. Он был представлен по аналогии с ранее выпущенной криптовалютой американского президента Дональда Трампа.

    В публикации злоумышленники заявили, что проект создан для людей, верящих в свободу Франции, ее право на самостоятельные решения и защиту национальной идентичности. Также упоминалось вознаграждение граждан за труд и упорство, а в конце сообщения был указан номер криптокошелька.

    Ранее во вторник партия уже фиксировала злонамеренную попытку взлома сайта «Национального объединения» и учетной записи одного из кандидатов на муниципальных выборах.

    Напомним, французский политик Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на пост президента страны в 2027 году.

    Ранее апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение» по делу о растрате.

    После снятия судебного запрета кандидат от крайне правых увеличила отрыв от конкурентов в предвыборной гонке.

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    21 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    Парламент Франции одобрил пожизненное заключение для серийных педофилов

    Французские депутаты утвердили пожизненный срок за серийные изнасилования детей

    Tекст: Вера Басилая

    Французские парламентарии проголосовали за введение максимального наказания для преступников, совершающих серийные надругательства над детьми младше 15 лет.

    Законодатели поддержали радикальное ужесточение наказания за тяжкие преступления против детей на фоне недавнего резонансного убийства школьницы, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 258 депутатов, против выступили 84 политика.

    Предыдущее обсуждение инициативы состоялось в пятницу, однако левые силы отклонили проект. Они назвали наказание репрессивной мерой, призванной скрыть дефицит ресурсов на расследование и предотвращение сексуального насилия.

    Ужесточение законодательства проходит на фоне громкого уголовного дела о похищении и убийстве 11-летней школьницы Лианны на юго-западе страны. По данным телеканала BFMTV, главному подозреваемому Жерому Барелла в середине июля официально предъявили обвинения.

    В начале июня десятки тысяч граждан Франции вышли на массовые протесты из-за убийства педофилом 11-летней девочки.

    После этой трагедии подавляющее большинство французов выступило за введение обязательной химической кастрации для преступников.

    В том же месяце французский суд приговорил врача-остеопата к 17 годам тюрьмы за сексуальное насилие над пациентками.

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    21 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Минцифры подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями

    Tекст: Антон Антонов

    Минцифры России сообщило, что совместно с другими ведомствами подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, документ должен усилить защиту граждан и бизнеса и упорядочить работу госорганов и организаций в этой сфере.

    «Доктрина призвана системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере, чтобы все участники борьбы с кибермошенниками действовали согласованно», – приводит РИА «Новости» текст сообещния.

    В министерстве уточнили, что предлагаемые меры описывают направления деятельности и в ряде случаев потребуют дополнительных нормативных изменений.

    Сейчас проект доктрины размещен для общественного обсуждения, по итогам которого в него могут внести правки. Период реализации документа разделен на три этапа.

    На первом этапе, рассчитанном на 2027–2028 годы, планируется провести организационно-подготовительные мероприятия. На втором этапе, в 2029–2030 годах включительно, должны быть созданы организационные и технологические основы для выполнения задач доктрины.

    Третий этап охватит 2031–2035 годы и будет посвящен развитию созданных механизмов, а также формированию предложений по их дальнейшему совершенствованию в системе противодействия преступлениям.

    В проекте отмечается, что действующая нормативно-правовая база оставляет ряд вопросов неурегулированными. В частности, в законодательстве пока нет механизма для сервисов «обратного взыскания» похищенных средств.

    Кроме того, авторы доктрины указывают на отсутствие формализованных критериев эффективности работы субъектов цифровой среды по противодействию правонарушениям с использованием ИКТ и правовых механизмов адресной ответственности участников информационного обмена за полноту, качество, достоверность и скорость передачи данных.

    Реализация доктрины предполагает регулярный анализ правоприменительной практики и совершенствование законодательства, включая возможное исключение из нормативных актов неэффективных или утративших актуальность положений, мешающих борьбе с киберпреступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать государственную информационную систему «Антифрод» и подготовить стратегический документ по противодействию кибермошенничеству.

    Минцифры разработало порядок возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников, через банки и операторов связи.

    В июле министерство также подготовило проект постановления о критериях включения номеров мошенников в ГИС «Антифрод» для ускорения блокировки звонков и сообщений.

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    20 июля 2026, 13:33 • Новости дня
    Французская полиция задержала более сотни виновников рекордных лесных пожаров

    Глава МВД Франции сообщил о задержании подозреваемых в масштабных поджогах лесов

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне аномальной жары правоохранители по всей Франции задержали 111 человек, чьи неосторожные или умышленные действия спровоцировали рекордные лесные пожары.

    Французские силовики арестовали 111 человек по подозрению в причастности к стихийным бедствиям, передает РИА «Новости». Министр внутренних дел Лоран Нуньес раскрыл подробности расследования.

    «В целом следует знать, что девять из десяти пожаров возникают по вине человека, будь то умышленный поджог или пожар по неосторожности. На данный момент по всей Франции задержано 111 подозреваемых поджигателей», – заявил глава ведомства.

    Большинство пойманных фигурантов уже признали свою вину. Этим летом государство переживает беспрецедентное количество возгораний лесных массивов со времен Второй мировой войны.

    Ситуация усугубляется экстремальными погодными условиями. В конце июня метеорологи объявили максимальный уровень опасности в 72 регионах из-за температуры около 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция Парижа поймала молодого мужчину за попытку поджога Булонского леса.

    Несколькими днями ранее правоохранители задержали шестерых подозреваемых в умышленных поджогах на территории леса Фонтенбло.

    В начале месяца власти эвакуировали около 10 тыс. человек из охваченного огнем департамента Восточные Пиренеи.

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    21 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Грушко заявил об отсутствии запросов «евротройки» на встречу

    Грушко: Послы «евротройки» не запрашивали новых встреч в МИД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии не направляли новых обращений для проведения переговоров по украинскому урегулированию в российском дипломатическом ведомстве, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    По его словам, новых запросов от дипломатических представителей стран «евротройки» о встрече в Министерстве иностранных дел России не поступало, передает РИА «Новости».

    «Не было», – ответил он журналистам на вопрос о возможных обращениях послов.

    В июне глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии новых инициатив у послов «евротройки».

    Дипломаты Германии, Франции и Британии приезжали в российское ведомство по собственной инициативе.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью этих контактов попытку Запада получить место за столом переговоров.

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    22 июля 2026, 00:42 • Новости дня
    В России запланировали усилить защиту половой неприкосновенности детей в Сети

    Tекст: Антон Антонов

    Проект доктрины в сфере цифровой безопасности предполагает усиление инструментов для защиты от посягательства на половую неприкосновенность детей, сообщается в подготовленном Минцифры России совместно с рядом ведомств документе.

    «Реализация доктрины в сфере повышения эффективности правоохранительной и контрольной деятельности предполагает решение следующих задач: усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей, совершаемые с использованием сети «Интернет» и иных информационно-телекоммуникационных сетей», – говорится в сообщении.

    Также в проекте предлагается рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, совершивших противоправные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних. В отношении таких людей планируется применение дополнительных мер контроля, в том числе с использованием технических средств, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры России совместно с другими ведомствами подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями для усиления защиты граждан и бизнеса.

    Совет Федерации рекомендовал Минцифры рассмотреть введение специальных детских SIM-карт для защиты несовершеннолетних от вредной информации в интернете.

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    22 июля 2026, 10:05 • Новости дня
    Во Франции уволили чиновников после тестов на наркотики

    Премьер Франции Лекорню отстранил ряд чиновников после тестов на наркотики

    Tекст: Мария Иванова

    Глава французского правительства Себастьен Лекорню распорядился отстранить от должностей нескольких госслужащих, не прошедших проверку на употребление запрещенных веществ.

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подтвердил информацию об увольнении ряда госслужащих из-за употребления запрещенных веществ, передает ТАСС.

    «Да, после положительных тестов на наркотики», – заявил он в интервью журналу Paris Match, отвечая на соответствующий вопрос.

    Глава правительства не уточнил точное число отстраненных сотрудников и ведомства, в которых они работали. Лекорню подчеркнул, что проверки продолжатся, и выразил надежду, что его преемник также будет контролировать эту ситуацию. По его словам, инициатива направлена на подачу примера и снижение уязвимости органов власти.

    Премьер отметил, что высокопоставленные чиновники и члены министерских аппаратов работают с крайне конфиденциальной информацией, поэтому употребление наркотиков делает их уязвимыми. В середине июня газета Le Parisien сообщала, что проверки затронули сотрудников министерств и лиц, назначаемых советом министров, однако правительство отказалось публиковать результаты из-за защиты частной жизни.

    Издание Le Monde ранее писало, что в начале года были отстранены несколько человек, включая советника самого Лекорню. Также известен случай с высокопоставленным сотрудником администрации региона Иль-де-Франс, который позже получил должность в Министерстве экономики и финансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Франции Себастьян Лекорню распорядился организовать внезапные проверки чиновников на употребление запрещенных веществ.

    В начале июля Национальное собрание отклонило резолюцию о недоверии правительству Лекорню.

    В прошлом году уличенный в употреблении кокаина депутат Эммануэль Пеллерен покинул президентскую партию.

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