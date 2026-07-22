Парламент Франции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Tекст: Антон Антонов

«После нескольких месяцев обсуждений и достижения компромисса между депутатами и сенаторами парламент окончательно принял закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет. Правительство планирует, что закон вступит в силу уже 1 сентября», – сообщает BFMTV.

Документ поддержали 279 депутатов, против проголосовали 81 парламентарий. Новый закон обязывает социальные сети проверять возраст пользователей и блокировать доступ к сервисам тем, кто еще не достиг 15 лет, передает РИА «Новости».

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что обещал этот шаг, и отметил, что с начала учебного года социальные сети будут закрыты для детей младше 15 лет, поблагодарив парламентариев за поддержку инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон анонсировал принятие к началу учебного года закона об ограничении использования социальных сетей подростками младше 15 лет.

Ранее Макрон поручил правительству ускорить принятие закона.

В январе 2026 года Национальное собрание Франции в первом чтении одобрило законопроект.