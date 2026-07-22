Пентагон признал пропавшего без вести сержанта погибшим после удара Ирана

Пентагон признал гибель сержанта Рамперсада на базе в Иордании после удара Ирана

Tекст: Антон Антонов

«Сержант Энджел С. Рамперсад, 28 лет, из Озон-Парка, штат Нью-Йорк, предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года в ходе атаки противника на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Уточняется, что ранее Центральное командование ВС США сообщало о Рамперсаде как о пропавшем без вести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США заявило о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.

Центральное командование США сообщило об обнаружении неопознанных останков на месте происшествия.

На днях сообщалось, что общее количество погибших солдат США увеличилось до 17.

Число получивших ранения в войне с Ираном солдат США превысило 500 человек.