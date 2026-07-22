США атаковали Иран 11-ю ночь подряд

Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана

Трамп: США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

О соответствующих планах Вашингтона глава государства рассказал во время встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы прессы, политик подтвердил решимость действовать бескомпромиссно. «Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором говорят журналисты», – отметил президент.

По мнению политика, иранские власти, вероятно, предпринимают попытки восстановить утраченные мощности. Он подчеркнул, что американские военные будут бить очень мощно по любой локации, где противник задумает создать ядерное оружие.

На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

Ранее Трамп предупредил о подготовке очередного мощного военного удара по Исламской республике.

В тот же день глава Белого дома объявил об окончании режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.