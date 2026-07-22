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    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня

    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    21 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

    «Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

    Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

    Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

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    20 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин распорядился оптимизировать рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Инициированный ЕР указ оптимизирует рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров усовершенствовать нормы, регулирующие режим рабочего времени и учебную нагрузку преподавателей. Кроме того, указом президента гарантируется безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.

    «Правительству в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки», – говорится в тексте президентского указа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования

    Указ устанавливает в качестве необходимого условия для нормальной работы учителей защиту их жизни и здоровья при осуществлении профессиональной деятельности. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.

    В апреле президент России распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнее количество административной работы у преподавателей.

    Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.


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    21 июля 2026, 00:21 • Новости дня
    Директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет
    Директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре, пишет Politico со ссылкой на чиновников США.

    По данным Politico, визит ожидается 14-15 октября, Патель сначала посетит Москву, а затем отправится в Петербург. Принимающей стороной с высокой долей вероятности, по данным издания, выступит ФСБ.

    Повестка предстоящих переговоров остается неизвестной. Представители Белого дома переадресовали запросы в ФБР, однако там и в министерстве юстиции не ответили на обращения издания.

    Последним директором ФБР, посетившим Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Позже он стал спецпрокурором по расследованию предполагаемых связей американских политиков с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патель был утвержден в должности директора ФБР в 2025 году.

    NYT заявляла, что Патель прежде занимался опровержением данных о якобы имевшем место «сговоре» президента США с Москвой и изучал информацию об ответственности Киева за распространение слухов о причастности России к «вмешательству» в американские выборы.

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    20 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин учредил в России День хоккея

    Путин установил в России День хоккея 22 декабря

    Путин учредил в России День хоккея
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин постановил ежегодно праздновать в России День хоккея 22 декабря.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем рождения отечественного хоккея считается 22 декабря в честь первых матчей чемпионата СССР 1946 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о регулярном участии главы государства в хоккейных матчах.

    Для популяризации данного вида спорта по инициативе Владимира Путина в 2011 году создали Ночную хоккейную лигу.

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    21 июля 2026, 22:41 • Новости дня
    WSJ: США решили производить украинские морские дроны Magura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Соединенных Штатах планируют наладить масштабный выпуск украинских надводных беспилотников в рамках сотрудничества между профильными оборонными компаниями двух стран.

    Американская компания ReconCraft займется сборкой украинских безэкипажных катеров Magura на территории Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal. Соответствующее соглашение было достигнуто между производителями.

    «Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций», – пишет издание.

    Уточняется, что меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в здании украинского посольства в Вашингтоне.

    Сооснователь ReconCraft Джо Силковски отметил, что главная цель сделки заключается в ежегодном производстве сотен или даже тысяч морских дронов. Финансовые условия контракта стороны решили не раскрывать.

    В рамках партнерства разработчик катеров Uforce передаст американской стороне технологии управления, программное обеспечение для автономной работы и набор различных беспилотных систем.

    В 2025 году Министерство обороны США уже направляло крупным оборонным подрядчикам перечень из 12 украинских беспилотных аппаратов. Целью этого запроса было изучение готовности американской промышленности к запуску их серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Евросоюз и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников.

    В мае греческие власти подготовили дипломатическую ноту Киеву из-за обнаружения украинского морского дрона со взрывчаткой у берегов Ионического моря.

    В конце прошлого года Украина и Португалия договорились о партнерстве в области производства морских беспилотных аппаратов.

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    20 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Журналистка Оуэнс поблагодарила россиян за спасение жизни телохранителя

    Российские врачи спасли жизнь телохранителю американской журналистки Оуэнс

    Tекст: Вера Басилая

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение жизни ее телохранителя, который перенес инсульт во время ее визита в Россию.

    Оуэнс выразила глубокую признательность Владимиру Путину, народу страны и медицинским работникам, передает RT.

    По ее словам, российские специалисты успешно провели срочную операцию на головном мозге пациента и удалили опасный тромб, угрожавший жизни пациента.

    «Полностью исчезли хронические проблемы, от которых он страдал годами, а слух и зрение улучшились настолько, что ему более не требуются средства коррекции ни того ни другого. Этот триумф медицины никто из нас никогда не забудет», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    В начале июня американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Во время выступления на сессии гостья выразила полный восторг от своей первой поездки в Россию.

    В США публицист подверглась жесткой критике из-за визита в Российскую Федерацию.

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    19 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    МИД пообещал «соответствующую реакцию» на размещение ракет Typhon Сеулом

    МИД России пообещал ответить на размещение ракет Typhon в Корее

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва примет компенсирующие шаги в ответ на появление систем США Typhon на японской территории, параллельно укрепляя обороноспособность, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    США с Южной Кореей и Японией проводят серию масштабных учений, в рамках этих маневров Япония согласилась развернуть на своей территории американские комплексы Typhon, что в Москве пристально отслеживают.

    «Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) как шаг, оказывающий серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – заявил он ТАСС.

    Руденко добавил, что МИД России пока не имеет сведений о намерениях Южной Кореи развернуть на своей территории американские комплексы Typhon.

    «В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию», – резюмировал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные учения Японии и США начались 20 июня на Окинаве и Кюсю. Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии. МИД указал на рассуждения японской прессы о ракетных ударах по Владивостоку.

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    20 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Балицкий доложил Путину о полном контроле над трассой в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Магистраль «Новороссия», обеспечивающая бесперебойное снабжение Крымского полуострова, полностью перешла под управление российских сил, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

    «Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», – сказал Балицкий президенту в ходе встречи, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства встретился с губернатором Запорожской области.

    В конце июня Балицкий сообщал о временном перекрытии части трассы «Новороссия» из-за теракта.

    В начале лета глава Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание системы защиты этой магистрали от вражеских беспилотников.

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    19 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин отметил вклад металлургов в оборонный потенциал России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил труд горняков и сталеваров, подчеркнув их значимую роль в развитии индустриальных регионов и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер направил поздравительную телеграмму специалистам отрасли, текст которой опубликован на сайте Кремля. «Поздравляю вас с днем металлурга. <…> Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов», – отметил президент.

    Владимир Путин добавил, что отечественная металлургия опирается на крепкие традиции, рабочие династии и взаимовыручку. На профильных предприятиях всегда трудились специалисты высочайшей квалификации, включая литейщиков, доменщиков и представителей науки.

    Среди главных приоритетов развития комплекса глава государства выделил внедрение передовых технологий. Он также обратил внимание на важность повышения конкурентоспособности продукции, подготовки новых кадров и обеспечения социальных гарантий для всех тружеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров отметили высокий профессионализм специалистов металлургической отрасли.

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    21 июля 2026, 02:48 • Новости дня
    Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в Российской Федерации, и порядка выдачи такого удостоверения», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подписал документ, гарантирующий учителям защиту жизни, здоровья и бесплатные юридические консультации.

    Путин распорядился присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание «Ветеран труда» и расширить меры социальной поддержки учителей.

    Глава государства дал поручение правительству за полгода усовершенствовать нормы рабочего времени и учебной нагрузки учителей.

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    20 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Путин дал поручение по отсрочке штрафов за бумажные накладные при перевозках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил МВД и Ространснадзору принять решения, согласно которым до марта 2027 года в случае отсутствия у перевозчика электронных перевозочных документов и при предъявлении таких документов в бумажном виде будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.

    Президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение дано профильным министерствам и ведомствам.

    «МВД и Ространснадзору принять решения, предусматривающие до 1 марта 2027 года объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и предъявления перевозочных документов на бумажном носителе», – указано в документе.

    Ранее глава государства поддержал инициативу Министерства транспорта о временном отказе от штрафных санкций на период адаптации отрасли к электронному документообороту. Выполнить поставленную задачу необходимо до начала осени 2026 года. Ответственными назначены руководители МВД и Ространснадзора Владимир Колокольцев и Виктор Гулин.

    Кроме того, правоохранительным органам поручено подготовить и направить в регионы подробные разъяснения по практике проверок транспортной документации. Эти инструкции должны учитывать все требования действующих нормативных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства транспорта о смягчении правил перехода на цифровой документооборот.

    Ранее глава государства сообщил о пользе электронных накладных для грамотного распределения логистической нагрузки.

    В прошлом году профильное ведомство запланировало обязательное введение цифровых документов для грузоперевозок с 1 сентября 2026 года.

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    20 июля 2026, 05:53 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита АСЕАН на Филиппинах.

    Марко Рубио заявил о готовности провести встречи с главами внешнеполитических ведомств России и Китая Сергеем Лавровым и Ваном И на полях предстоящего саммита АСЕАН, передает РИА «Новости».

    По информации Госдепартамента США, американский дипломат посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях АСЕАН. Глава российского МИД Сергей Лавров также прибудет в страну с визитом, который продлится с 21 по 23 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по украинскому урегулированию.

    До этого Рубио заявлял о необходимости поддержания дипломатического диалога с Москвой. В конце мая Лавров в телефонном разговоре напоминал американскому госсекретарю об анкориджских договоренностях.

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