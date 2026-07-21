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    21 июля 2026, 23:48 • Новости дня

    Иранские военные получили новые системы ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Ирана переданы новые комплексы ПВО, сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    «Эти новые системы ПВО сильно повысили нашу обороноспособность. Настолько, что сегодня мы гораздо мощнее противодействуем летательным аппаратам врага», – заявил Акраминия.

    Он подчеркнул, что новые комплексы предназначены для борьбы именно с воздушными угрозами, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Представитель армии добавил, что Иран сумел вернуть в строй и установки, которые были повреждены в ходе конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще весной Тегеран сообщал, что планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы для отражения возможных атак и усиления национальной системы ПВО.

    Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

    21 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана

    Трамп: США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана
    @ Us Navy/U.S Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Исламской республики, заявил президент Дональд Трамп.

    О соответствующих планах Вашингтона глава государства рассказал во время встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы прессы, политик подтвердил решимость действовать бескомпромиссно. «Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором говорят журналисты», – отметил президент.

    По мнению политика, иранские власти, вероятно, предпринимают попытки восстановить утраченные мощности. Он подчеркнул, что американские военные будут бить очень мощно по любой локации, где противник задумает создать ядерное оружие.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

    Ранее Трамп предупредил о подготовке очередного мощного военного удара по Исламской республике.

    В тот же день глава Белого дома объявил об окончании режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.

    В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.

    «Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.

    Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    КСИР заявил о двух подорвавшихся нефтяных танкерах в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера подорвались в Ормузском проливе при проходе по небезопасному маршруту, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    Сейчас спасатели заняты эвакуацией экипажей судов из района происшествия, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник КСИР также сообщил о двух танкерах, пытавшихся пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвавшихся.

    На прошлой неделе два нефтяных танкера подорвались и загорелись на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива.

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    21 июля 2026, 01:56 • Новости дня
    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    IRIB: Армия Ирана сообщила об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте
    @ US Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен удар по американским РСЗО Himars на базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте, сообщила иранская армия.

    Атака стала ответом на недавние удары США по различным районам Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Сухопутные силы Ирана нанесли удар с помощью ракет типа «земля-земля» по системам Himars, расположенным на американской военной базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны.

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    21 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Госдеп призвал американцев на Ближнем Востоке готовиться к отмене рейсов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США призывают своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, быть готовыми к возможной отмене рейсов, закрытию воздушного пространства, заявили в госдепе.

    Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов выпустило официальное предупреждение для своих граждан, передают РИА «Новости». «Американцам, находящимся сейчас на Ближнем Востоке, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к возможной отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и вероятным перебоям в поездках», – говорится в заявлении.

    Дипломаты посоветовали соотечественникам полностью пересмотреть планы транзитных перелетов через указанный регион. По информации издания The Washington Post, американская сторона активно наращивает группировку войск и готовится к масштабным боевым действиям.

    Очередной виток эскалации последовал за фактическим срывом меморандума о перемирии, заключенного 18 июня. Восьмого июля силы США атаковали иранские объекты, объяснив это защитой судоходства в Ормузском проливе, на что Тегеран ответил ударами по американским базам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Вооруженные силы США разрушили аэропорт и мост на юге страны.

    Официальный представитель иранского МИД оценил статус соглашения о прекращении боевых действий как кризисный.

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    21 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Хегсет пообещал в десять раз сильнее ударить по Ирану

    Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее

    Tекст: Вера Басилая

    США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, Вашингтон будет наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, передает РИА «Новости».

    «Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», – заявил Хегсет журналистам.

    Глава Пентагона также добавил, что президент США обладает всеми необходимыми вариантами действий для реагирования на ситуацию с Ираном.

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    21 июля 2026, 02:14 • Новости дня
    Снаряд попал в танкер в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе зафиксировано попадание снаряда в танкер в районе побережья Омана, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях (14 км) к северо-востоку от Лимах Омана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В танкер попал неустановленный снаряд. Специалисты UKMTO начали расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два нефтяных танкера к югу от Ормузского пролива загорелись после взрывов на заминированном маршруте по данным КСИР.

    Военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

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    21 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иранские военные ударили ракетами по дата-центру Amazon в Бахрейне

    КСИР заявил о ракетном ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    В качестве ответной меры на действия американских военных по инфраструктуре крупной корпорации в Персидском заливе были выпущены крылатые ракеты.

    Корпус стражей исламской революции атаковал вычислительный комплекс американской корпорации, передает РИА «Новости». Целью стал объект, расположенный на территории Бахрейна.

    Вооруженные силы Ирана применили крылатые ракеты, нанеся инфраструктуре серьезный ущерб. Эти действия стали реакцией на недавние удары войск Соединенных Штатов.

    «В ответ на вчерашние атаки США по строящимся объектам и гражданским районам, КСИР заявил, что запустил несколько крылатых ракет по инфраструктуре центрального дата-центра американской компании Amazon в Бахрейне, причинив серьезный ущерб», – сообщил канал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте беспилотники Корпуса стражей исламской революции атаковали крупнейший дата-центр компании Amazon в Бахрейне.

    Позже элитные части иранских вооруженных сил нанесли мощный удар по американским военным объектам на базе Шейх-Иса.

    Спустя день армия исламской республики поразила дронами места базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир.

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    21 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Экипаж обстрелянного у берегов Омана танкера спасся на шлюпке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Моряки с атакованного в Ормузском проливе коммерческого судна покинули его после того, как в танкер попал снаряд, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    «Команда покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке», – отмечается в заявлении UKMTO, передает РИА «Новости».

    Также в организации подчеркнули отсутствие экологической угрозы. По предварительным данным, урона для окружающей среды на фоне обстрела не зафиксировано.

    Напомним, в Ормузском проливе было зафиксировано попадание снаряда в танкер в районе побережья Омана.

    До этого два нефтяных танкера к югу от Ормузского пролива загорелись после взрывов на заминированном маршруте.

    Военно-морские силы КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

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    21 июля 2026, 05:39 • Новости дня
    В результате ударов Ирана в июле пострадали около 100 военных США

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате серии иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, сообщает CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

    Парнелл сообщил, что «почти 100 человек были признаны получившими травмы той или иной степени тяжести  с 7 июля». Он добавил, что 96% пострадавших уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, передает CBS News.

    По словам Парнелла, в подавляющем большинстве случаев травмы представляют собой легкие сотрясения мозга. Военнослужащие полны решимости вернуться в строй, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон зафиксировал 427 раненых в ходе боевых действий против Ирана американских военных.

    Сами пострадавшие бойцы обвинили военное руководство в намеренном занижении тяжести полученных травм.

    США сообщали, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

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    21 июля 2026, 08:43 • Новости дня
    WSJ: Израиль убеждает США возобновить полномасштабную войну с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Израильское руководство стремится склонить Вашингтон к возобновлению масштабных атак по иранской территории для уничтожения ядерных объектов, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

    Израиль пытается убедить американские власти возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на  The Wall Street Journal.

    Целью таких действий называется дальнейшее ослабление ракетного потенциала и полное уничтожение объектов ядерной программы Ирана.

    Израильские спецслужбы передали американским коллегам данные о перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана. Сообщается, что оборудование перенесено в подземные туннели под горой Кирка рядом с Натанзом, глубина которых достигает 140 метров. Руководство Израиля надеется, что эти сведения подтолкнут Вашингтон к новой волне более мощных ударов.

    В публикации отмечается, что в ходе предыдущих атак весной и в июне 2025 года район горы Кирка не входил в число приоритетных целей. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, однако в июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о немедленном прекращении боевых действий. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Между тем, несколько стран ближневосточного региона переслали Вашингтону и Тегерану инициативу о временном прекращении огня и восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Иранские власти пригрозили обогатить уран до 90% в случае новых американских ударов.

    Политолог Владимир Сажин допустил возобновление масштабных атак Вашингтона по территории исламской республики.

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    21 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    CENTCOM объявило о завершении волны ударов США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование США завершило еще одну серию ударов по Ирану 20 июля в 21.00 по восточному времени (04.00 мск)», – говорится в заявлении ведомства в X.

    Целями ударов стали командные пункты, военно-морские мощности, места запуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны.

    Отмечается, что эти действия направлены на снижение возможностей Тегерана атаковать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

    В CENTCOM заверили, что транзит коммерческих кораблей через морской коридор продолжается в штатном режиме. С начала мая американские силы обеспечили безопасный проход около 900 судов, перевезших 450 млн баррелей сырой нефти, говорится в сообщении. Подчеркивается, что войска остаются в состоянии готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы объявили, что начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Иран также сообщил об ударах по американским целям.

    КСИР заявил о двух подорвавшихся нефтяных танкерах в Ормузском проливе.

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    21 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии

    Трамп пригрозил хуситам ответными мерами США при блокаде Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предпримут решительные действия против йеменского движения «Ансар Аллах», если хуситы попытаются установить морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США во время встречи с лидером Ливана Джозефом Ауном заявил, что США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Посмотрим, что будет. Этого пока не произошло. Может произойти, но мы об этом позаботимся. Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся», – подчеркнул американский лидер.

    Отвечая на вопросы журналистов об опасениях по поводу ситуации в Красном море, глава государства напомнил о предыдущем опыте взаимодействия с мятежниками. Американская сторона уже применяла ответные меры против хуситов в прошлом, отметил президент.

    Накануне хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    Ранее власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море.

    Представители движения «Ансар Аллах» также предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива для торговых судов.

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    21 июля 2026, 10:13 • Новости дня
    Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по территории исламской республики, сообщает Fars со ссылкой на источник.

    Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе и не будет выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «Пока продолжаются враждебные действия со стороны США, ситуация в Ормузском проливе не изменится», – подчеркнул источник иранского издания.

    Новый виток напряженности начался 8 июля. Американские войска впервые после подписания двустороннего меморандума нанесли серии ударов по территории исламской республики. Поводом для атаки стало предполагаемое нападение на торговое судно в проливе.

    В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия. В ответ Тегеран начал обстреливать американские объекты, расположенные в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана закрыл Ормузский пролив для транзита судов.

    Транзит танкеров между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных американских атак.

    Белый дом приготовился к многонедельному вооруженному противостоянию с Тегераном.

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    21 июля 2026, 06:12 • Новости дня
    Axios: Страны Ближнего Востока предложили США и Ирану заключить перемирие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько стран ближневосточного региона передали Вашингтону и Тегерану инициативу о временном прекращении огня и восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе, пишут американские СМИ.

    Проект соглашения о приостановке боевых действий на 10 дней поступил от Катара, Египта, Пакистана и нескольких других стран, сообщили источники Axios передает ТАСС.

    Американская администрация изучает документ и просит Израиль воздержаться от шагов, способных помешать дипломатическому урегулированию.

    При этом в Вашингтоне готовятся к возможному провалу переговоров с Тегераном. Пока стороны еще не приняли выдвинутые условия.

    Кроме того, проект предусматривает восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на продолжающийся диалог, американские военные намерены наносить удары по территории исламской республики до тех пор, пока руководство страны считает это целесообразным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В начале июля американский лидер объявил об окончании действия режима прекращения огня.

    Изначально стороны намеревались продлить перемирие на 60 дней.

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