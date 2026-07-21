Минцифры подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями

Tекст: Антон Антонов

«Доктрина призвана системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере, чтобы все участники борьбы с кибермошенниками действовали согласованно», – приводит РИА «Новости» текст сообещния.

В министерстве уточнили, что предлагаемые меры описывают направления деятельности и в ряде случаев потребуют дополнительных нормативных изменений.

Сейчас проект доктрины размещен для общественного обсуждения, по итогам которого в него могут внести правки. Период реализации документа разделен на три этапа.

На первом этапе, рассчитанном на 2027–2028 годы, планируется провести организационно-подготовительные мероприятия. На втором этапе, в 2029–2030 годах включительно, должны быть созданы организационные и технологические основы для выполнения задач доктрины.

Третий этап охватит 2031–2035 годы и будет посвящен развитию созданных механизмов, а также формированию предложений по их дальнейшему совершенствованию в системе противодействия преступлениям.

В проекте отмечается, что действующая нормативно-правовая база оставляет ряд вопросов неурегулированными. В частности, в законодательстве пока нет механизма для сервисов «обратного взыскания» похищенных средств.

Кроме того, авторы доктрины указывают на отсутствие формализованных критериев эффективности работы субъектов цифровой среды по противодействию правонарушениям с использованием ИКТ и правовых механизмов адресной ответственности участников информационного обмена за полноту, качество, достоверность и скорость передачи данных.

Реализация доктрины предполагает регулярный анализ правоприменительной практики и совершенствование законодательства, включая возможное исключение из нормативных актов неэффективных или утративших актуальность положений, мешающих борьбе с киберпреступностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать государственную информационную систему «Антифрод» и подготовить стратегический документ по противодействию кибермошенничеству.

Минцифры разработало порядок возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников, через банки и операторов связи.

В июле министерство также подготовило проект постановления о критериях включения номеров мошенников в ГИС «Антифрод» для ускорения блокировки звонков и сообщений.