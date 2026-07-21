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    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи с стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи с стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбища российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

    21 июля 2026, 12:56 • Новости дня
    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым

    Политолог Куликов: Новый глава МИД Британии может повторить «ошибку Милибэнда» в беседе с Лавровым

    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Критики отмечают, что у назначенного на пост главы МИД Британии Эда Милибэнда неоднозначная репутация, а также считают, что ему не хватает политического веса. Он выглядит приемлемым собеседником для Евросоюза, но может спровоцировать напряженность в отношениях Лондона и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов.

    «Назначение Эда Милибэнда главой МИД Британии вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, он, по сути, идет по стопам своего брата Дэвида, который ранее тоже занимал пост министра иностранных дел. То есть, это своего рода семейная традиция», – сказал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight.

    «С другой стороны, в консервативных кругах отмечают, что у Эда Милибэнда неоднозначная репутация, так как его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг дела Эпштейна. Кроме того, критики уверены, что ему не хватает политического веса, и он не соответствует должности главы Форин-Офиса», – добавил собеседник.

    По словам политолога, Милибэнд считается «слишком идейным». «Не исключено, что фокус на собственных убеждениях помешает ему быть прагматичным и достаточно гибким в выстраивании отношений со странами», – рассуждает аналитик. В связи с этим Куликов допускает появление напряженности в отношениях Лондона и Вашингтона.

    Эксперт напомнил, что до нового назначения Милибэнд занимал кресло министра энергетики. «Его наследие на предыдущем посту – отказ от добычи традиционных полезных ископаемых, то есть нефти и газа, а также настойчивость в вопросе перехода к «зеленой» экономике», – уточнил спикер, отметив, что это не соответствует интересам США, одного из ключевых союзников Британии.

    Вместе с тем, Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой для Евросоюза, продолжил политолог, допустив, что назначение отражает желание нового правительства усилить европейское направление. «В силу опыта по энергетическим вопросам он говорит с европейцами «на одном языке». Если это будет перенесено в сферу внешней политики, то можно говорить о том, что Лондон сделал ставку на большее сближение с Евросоюзом», – детализировал Куликов.

    Что касается отношений России и Британии, то собеседник не ожидает каких-либо изменений после назначения Милибэнда. Политолог вспомнил, как Сергей Лавров в октябре 2008 года во время разговора о ситуации в Грузии сказал Дэвиду Милибэнду, занимавшему тогда пост МИД Британии: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции». Спикер не исключает, что и младший брат Дэвида Эд Милибэнд также может выбрать ошибочный тон в разговоре с российским министром. «Ничего нельзя исключать», – добавил он.

    «Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернэм до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса. Наконец, министры остались практически теми же. Рокировка произошла, но все же без революций», – пояснил аналитик.

    Политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, напомнил, что Бернем рассчитывал назначить Милибэнда на пост канцлера – «то есть поручить ему весь финансово-экономический блок правительства». «Но, по слухам, против этого его категорически предостерег Белый дом, сообщив, что главный идеолог «зеленой повестки» Милибэнд во главе экономики Британии будет негативно воспринят Дональдом Трампом. Неужели Бернем думает, что во главе МИД «зеленый» лейборист будет воспринят с большей радостью?», – задается вопросом эксперт.

    Ранее вступивший накануне в должность премьер-министр Британии Энди Бернем назначил новых министров. В частности, должность министра иностранных дел занял Эд Милибэнд. Примечательно, что он станет вторым Милибэндом во главе Форин-Офиса: его старший брат Дэвид возглавлял ведомство в правительстве Гордона Брауна (2007-2010 годы).

    В кабинете прошлого премьера Британии Кира Стармера Эд Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 года Милибэнд был лидером Лейбористской партии, которая на тот момент находилась в оппозиции. Тогда на выборах он обошел своего брата Дэвида.

    Отметим, бывший мэр Большого Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бернем 20 июля официально возглавил британское правительство. «Я остро осознаю, что являюсь … седьмым премьер-министром с 2016 года, поэтому сейчас самое время для размышлений и принятия новых решений», – заявил он и пообещал вернуть стране потерянную политическую стабильность.

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    21 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400

    Анкара подтвердила переговоры с третьими странами по С-400 ради самолетов F-35

    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ради возвращения в американскую программу истребителей F-35 Анкара прорабатывает варианты передачи закупленных ранее российских зенитных ракетных систем третьим странам, пишут местные СМИ.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер ответил на парламентские запросы о последствиях закупки российских зенитных ракетных систем, пишет Turkiye Gazetesi

    Дискуссия касалась исключения страны из программы создания американских боевых самолетов и возобновления контактов с Соединенными Штатами.

    «В процессе, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США, мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран», – заявил глава оборонного ведомства.

    Гюлер подчеркнул, что планы национальной безопасности разрабатываются тщательно и компетентно. При этом учитываются актуальные данные и анализ будущих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.4

    Турецкая пресса сообщила о реализации российских комплексов одному из государств Персидского залива.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение многосторонней работы по данной теме.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Лондон заявил об учебных стрельбах корабля «Неустрашимый» в Ла-Манше
    Лондон заявил об учебных стрельбах корабля «Неустрашимый» в Ла-Манше
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» провел учебные стрельбы в проливе Ла-Манш вблизи британского побережья, заявили в министерстве обороны Соединенного Королевства.

    Маневры проходили примерно в 74 километрах к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Британии, передает «Интерфакс».

    «Российский военный корабль, находящийся под наблюдением Королевского военно-морского флота, вчера провел учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута», – сообщил представитель министерства обороны Соединенного Королевства.

    За действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne, а также французский военный самолет. Перед началом стрельб экипаж «Неустрашимого» связался с британскими моряками, предупредил об учениях и попросил отойти на безопасное расстояние.

    Артиллерийские стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Британское военное ведомство подчеркнуло, что флот продолжает внимательно отслеживать ситуацию и готов обеспечивать национальную безопасность.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о строгом соблюдении международного права российскими военными кораблями.

    Месяцем ранее экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь из-за опасного сближения с британской яхтой в Ла-Манше.

    В ноябре прошлого года Лондон объявил о перехвате российского корвета «Стойкий» в этом же проливе.

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    21 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Politico: Новый премьер Британии устроил безжалостную чистку кабинета министров

    Премьер Британии Бернем уволил сторонников Стармера и сформировал свой кабинет

    Politico: Новый премьер Британии устроил безжалостную чистку кабинета министров
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Возглавив правительство Великобритании, Энди Бернем кардинально обновил состав кабинета министров, отстранив соратников предшественника и неожиданно назначив Джона Хили канцлером казначейства.

    Свежеиспеченный британский премьер Энди Бернем оперативно отстранил ближайших союзников Кира Стармера от работы в правительстве, пишет Politico.

    Бывший мэр продемонстрировал жесткий подход в первые дни на посту. Как выразился один из его видных сторонников, внутри него скрывается «хладнокровная политическая рептилия».

    В ходе телефонных отставок бывший канцлер Рэйчел Ривз и заместитель премьера Дэвид Лэмми лишились своих должностей. Новым канцлером стал Джон Хили, покинувший пост министра обороны немногим более пяти недель назад. Теперь ему предстоит найти средства для увеличения оборонных расходов страны до 3% ВВП к 2030 году.

    Эд Милибанд назначен главным дипломатом Британии. Ожидается, что его экологическая позиция может вызвать разногласия с американским руководством, особенно по вопросам добычи нефти. При этом Шабана Махмуд сохранила должность министра внутренних дел, а Уэс Стритинг возглавил министерство обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Британии.

    Новый глава правительства назначил бывшего министра обороны Джона Хили руководителем министерства финансов.

    Эд Милибэнд возглавил внешнеполитическое ведомство страны.

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    21 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ

    Депутат Кирьянов: Ремонтные бригады на российских НПЗ совершают трудовой подвиг

    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решения властей страны и регионов, а также работа ремонтных бригад на местах позволяют России в кратчайшие сроки вводить в строй атакованные противником НПЗ. Специалистам удается оперативно устранять последствия повреждений технологических линий, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее стало известно об улучшении ситуации с производством топлива на российских НПЗ.

    «В последние месяцы Россия столкнулась с очень серьезным вызовом в топливной сфере, который мог бы дестабилизировать экономику на долгое время. Купировать угрозы помогли своевременные усилия руководства страны и регионов. Их решения направлены на обеспечение топливом всех социально значимых объектов, служб, отвечающих за жизнь и комфорт людей по всей стране», – Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    При этом, отдельно собеседник отметил деятельность специалистов, которые непосредственно занимались восстановлением пораженных участков на объектах российских нефтеперерабатывающих предприятий. «Аварийные бригады, инженеры, сварщики, монтажники, другие профильные специалисты сделали возможным введение предприятий в строй в кратчайшие сроки. Они заслуживают самой высокой оценки общества, государственных наград и поощрений. В некотором смысле они совершили настоящий трудовой подвиг», – заметил депутат.

    «В итоге ситуация в топливной сфере в России заметно улучшилась. Государству удалось преодолеть как физические последствия атак, так и панические настроения, которые пытались разогнать в публичной среде», – резюмировал парламентарий.

    Ранее стало известно, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Объемы оптовых торгов начали расти. На части АЗС очереди сократились, многие операторы вернулись к отпуску топлива потребителям без ограничений.

    К продажам вернулись НПЗ общей мощностью около 40 млн тонн нефти в год. По словам отраслевого источника «Коммерсанта», «пик дефицита, вероятно, уже пройден». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия намерена насытить рынок топливом.

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    21 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские парламентарии утвердили во втором и третьем чтениях инициативу об ужесточении наказаний для иностранцев.

    Количество статей, предполагающих обязательную депортацию, выросло с 22 до 45, передает РИА «Новости». Теперь нарушителям грозит не только увеличенный штраф, но и принудительное возвращение на родину.

    Выдворение будут применять за дискриминацию, неповиновение силовикам, мелкое хулиганство и употребление наркотиков в общественных местах. Также строгие меры коснутся лиц, демонстрирующих запрещенную символику, дискредитирующих армию или нарушающих правила деятельности иноагентов. Важным нововведением стал запрет ссылаться на семейное положение для отмены депортации.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал принятие документа. «Хочется еще сказать вот о чем: если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе, начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», – подчеркнул спикер.

    Политик добавил, что Россия ждет законопослушных людей, уважающих местные традиции и законы. По его словам, работа над миграционным законодательством идет уже около года, и новые решения призваны закрыть оставшиеся лазейки для нарушителей. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

    В начале июля Володин анонсировал увеличение количества влекущих депортацию статей КоАП до 45.

    Весной Министерство внутренних дел разработало базовый законопроект об обязательной высылке иностранцев за ряд правонарушений.

    В мае парламентарии утвердили административную ответственность с выдворением за уклонение мигрантов от медицинского освидетельствования.

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    21 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

    «Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

    Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

    Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.

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    21 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    МИД: Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва официально присоединилась к разбирательству о незаконном транзите мигрантов, став третьим участником процесса между Вильнюсом и Минском, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство проинформировало о подаче соответствующей декларации. В министерстве подчеркнули уникальность этого решения, поскольку Россия впервые выступает третьей стороной в подобном международном судебном процессе.

    «20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Представители министерства добавили, что участие Москвы призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию международных соглашений. Дипломаты намерены следить за четким соблюдением правовых норм в ходе разбирательства.

    В прошлом году Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза нелегалов.

    Вильнюс потребовал от Минска финансовой компенсации за возведение пограничных заграждений.

    В июне текущего года Москва анонсировала привлечение прибалтийских республик к международной ответственности за дискриминационную политику.

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    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

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    20 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бернем пообещал Зеленскому продолжить «давить на Россию»

    Бернем пообещал Зеленскому продолжить давить на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Сменивший Кира Стармера на посту главы правительства Британии Энди Бернем заверил украинского лидера Владимира Зеленского в неизменности курса Лондона, в том числе в отношении давления на Россию.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и подтвердил намерение Лондона оказывать дальнейшую помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    «Премьер-министр… подчеркнул, что в подходе Великобритании не будет абсолютно никаких изменений, в том числе в отношении давления на Россию», – заявили в канцелярии на Даунинг-стрит.

    В ходе беседы британский лидер пригласил Зеленского посетить страну при первой возможности. Стороны также планируют детально обсудить вопросы укрепления европейской и украинской обороны. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Новый глава правительства запланировал первые телефонные звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

    Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева.

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    21 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    В Петербурге стартовал полный цикл сборки автомобилей Tenet A8

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге на мощностях холдинга «АГР» в Шушарах стартовал выпуск седана Tenet A8.

    Новый автомобиль специально спроектирован с учетом суровых российских климатических и дорожных условий, передает ТАСС.

    «На высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург), прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла седана Tenet A8», – сообщили в компании.

    Там также уточнили, что масштабный проект реализован благодаря стратегическому партнерству с компанией Defetoo. Технологический процесс на обновленном предприятии охватывает все базовые этапы создания машины: от сварки и окраски кузовов до финальной сборки.

    В мае текущего года российский автопроизводитель освоил выпуск удлиненного кроссовера Tenet 4L в Калуге.

    Месяцем позже холдинг представил на Петербургском международном экономическом форуме новый кроссовер Jeland J6 петербургской сборки.

    Весной компании «АГР Холдинг» и Defetoo запустили совместное производство автомобильных двигателей.

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    21 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Атака ВСУ вызвала сброс воды из Белгородского водохранилища

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Белгородского водохранилища, сообщил оперштаб региона.

    В результате атак гидротехническое оборудование получило повреждения, сообщается в канале оперштаба в Max.

    «В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища – произошел сброс воды», – говорится в публикации.

    В 2025 году плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. После этого уровень воды в гидротехническом сооружении снизился на один метр.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о продолжительном частичном сбросе воды из-за регулярных атак.

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    21 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД выразил протест послу Молдавии из-за нарушения Венской конвенции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван во вторник в МИД, где ему выразили решительный протест в связи с неправомерными действиями молдавской стороны.

    Поводом послужили два инцидента с участием сотрудников и служебного автотранспорта российской дипмиссии.

    «21 июля в МИД был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    По данным ведомства, 19 июля полицейские в Кишиневе остановили автобус посольства, сняли с него дипломатические номера и угрожали сотрудникам задержанием, применяя силу. Просьбы направить на место представителя молдавского МИД для выяснения обстоятельств были проигнорированы.

    Российская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.

    В конце июня МИД выразил протест послу Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров.

    В апреле прошлого года российская сторона выслала трех сотрудников молдавского посольства.

    В марте того же года Москва потребовала от Кишинева пояснений по поводу непринятия верительных грамот российского посла.

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    21 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Мобилизованный украинский актер Бушмакин погиб на фронте

    Похищенный военкомами украинский режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне спецоперации

    Звезда фильма «Бешеная свадьба» лишился жизни на передовой вскоре после задержания сотрудниками территориального центра комплектования прямо возле собственного дома.

    Известный артист и педагог отправился в штурмовую бригаду против своей воли, передает ТАСС. Близкая подруга погибшего Тоня Ноябрева рассказала подробности трагедии украинскому изданию «Обозреватель».

    «Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду», – заявила знакомая покойного.

    Евгений Бушмакин родился в Полтаве в 1981 году. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Зрителям мужчина запомнился по ролям в картинах «Бешеная свадьба» и «Герой моего времени».

    Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. На фоне критической нехватки людей военкоматы регулярно проводят силовые рейды в общественных местах.

    Граждане призывного возраста все чаще вступают в открытые столкновения с представителями власти, пытаясь избежать отправки на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине началась очередная волна насильственной мобилизации.

    Жители Львова устроили масштабный бунт против сотрудников военкоматов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния.

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    21 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Фараж назвал госпереворотом назначение Бернема премьером Британии

    Глава Reform UK Фараж потребовал срочных выборов после передачи власти Бернему

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правой партии Reform UK Найджел Фараж резко осудил передачу власти новому руководителю правительства, обвинив его в намерении вернуть страну к экономическому упадку прошлого века.

    Смена руководства страны произошла без проведения голосования. В статье для издания Daily Mail политик подверг жесткой критике передачу полномочий от Кира Стармера к Энди Бернему.

    «Не стоит заблуждаться, это государственный переворот, коротко и ясно, всеобщие выборы должны быть проведены немедленно», – заявил Фараж, слова которого приводит РИА «Новости».

    Новый премьер-министр уже анонсировал самые масштабные реформы за последние 40 лет. Однако Фараж указал на полное отсутствие у Бернема мандата доверия от народа на реализацию подобных преобразований.

    По его словам, планы властей грозят обернуться глубоким экономическим кризисом, сравнимым с трудностями 1970-х годов.

    Особую тревогу у оппозиции вызывает намерение правительства сохранить открытые границы для мигрантов и продолжить спорный курс в энергетике. Запрет на добычу нефти в Северном море лидер правых счел проявлением экологического фанатизма. Отметим, что в мае партия Reform UK одержала крупную победу на местных выборах, существенно потеснив традиционные политические силы Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    Новый глава британского правительства распределил ключевые министерские портфели.

    Политик также распорядился отменить налог на добавленную стоимость на электроэнергию для домохозяйств.

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