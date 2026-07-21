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    21 июля 2026, 17:40 • Новости дня

    В Петербурге стартовал Третий международный джазовый фестиваль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий международный джазовый фестиваль открылся в Петербурге шествием музыкантов в Летнем саду.

    Колонна из 50 исполнителей под руководством Игоря Бутмана объединилась в большой оркестр, импровизируя прямо на ходу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Петербург с его богатой историей и творческой атмосферой всегда открыт к новому, и вот уже более века удивительно органично принимает джаз», – отметил Бутман. По его словам, главная миссия смотра заключается в превращении города в открытую сцену, доступную для каждого зрителя.

    Официальное открытие состоялось в местной филармонии при участии губернатора Александра Беглова. В рамках вечера прошла церемония вручения Всероссийской джазовой премии, где престижные награды получили лучшие инструменталисты, вокалисты и ансамбли страны.

    Звание легенды джаза 2026 года досталось выдающемуся композитору Алексею Козлову. Специальными гостями программы стали народные артисты России Давид Голощекин и Ильдар Абдразаков, а во втором отделении прозвучала совместная программа Московского джазового оркестра и Сергея Мазаева.

    Выступления на открытых площадках продлятся до 25 июля. Завершится праздник 26 июля премьерой музыкально-литературного спектакля, посвященного творчеству Леонида Утесова.

    В прошлом году второй Петербургский международный джазовый фестиваль собрал на своих площадках более 600 артистов.

    Весной Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана выступил на петербургском гала-концерте «Триумф джаза».


    21 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ

    Депутат Кирьянов: Ремонтные бригады на российских НПЗ совершают трудовой подвиг

    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решения властей страны и регионов, а также работа ремонтных бригад на местах позволяют России в кратчайшие сроки вводить в строй атакованные противником НПЗ. Специалистам удается оперативно устранять последствия повреждений технологических линий, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее стало известно об улучшении ситуации с производством топлива на российских НПЗ.

    «В последние месяцы Россия столкнулась с очень серьезным вызовом в топливной сфере, который мог бы дестабилизировать экономику на долгое время. Купировать угрозы помогли своевременные усилия руководства страны и регионов. Их решения направлены на обеспечение топливом всех социально значимых объектов, служб, отвечающих за жизнь и комфорт людей по всей стране», – Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    При этом, отдельно собеседник отметил деятельность специалистов, которые непосредственно занимались восстановлением пораженных участков на объектах российских нефтеперерабатывающих предприятий. «Аварийные бригады, инженеры, сварщики, монтажники, другие профильные специалисты сделали возможным введение предприятий в строй в кратчайшие сроки. Они заслуживают самой высокой оценки общества, государственных наград и поощрений. В некотором смысле они совершили настоящий трудовой подвиг», – заметил депутат.

    «В итоге ситуация в топливной сфере в России заметно улучшилась. Государству удалось преодолеть как физические последствия атак, так и панические настроения, которые пытались разогнать в публичной среде», – резюмировал парламентарий.

    Ранее стало известно, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Объемы оптовых торгов начали расти. На части АЗС очереди сократились, многие операторы вернулись к отпуску топлива потребителям без ограничений.

    К продажам вернулись НПЗ общей мощностью около 40 млн тонн нефти в год. По словам отраслевого источника «Коммерсанта», «пик дефицита, вероятно, уже пройден». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия намерена насытить рынок топливом.

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    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи с стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи с стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбища российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские парламентарии утвердили во втором и третьем чтениях инициативу об ужесточении наказаний для иностранцев.

    Количество статей, предполагающих обязательную депортацию, выросло с 22 до 45, передает РИА «Новости». Теперь нарушителям грозит не только увеличенный штраф, но и принудительное возвращение на родину.

    Выдворение будут применять за дискриминацию, неповиновение силовикам, мелкое хулиганство и употребление наркотиков в общественных местах. Также строгие меры коснутся лиц, демонстрирующих запрещенную символику, дискредитирующих армию или нарушающих правила деятельности иноагентов. Важным нововведением стал запрет ссылаться на семейное положение для отмены депортации.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал принятие документа. «Хочется еще сказать вот о чем: если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе, начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», – подчеркнул спикер.

    Политик добавил, что Россия ждет законопослушных людей, уважающих местные традиции и законы. По его словам, работа над миграционным законодательством идет уже около года, и новые решения призваны закрыть оставшиеся лазейки для нарушителей. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

    В начале июля Володин анонсировал увеличение количества влекущих депортацию статей КоАП до 45.

    Весной Министерство внутренних дел разработало базовый законопроект об обязательной высылке иностранцев за ряд правонарушений.

    В мае парламентарии утвердили административную ответственность с выдворением за уклонение мигрантов от медицинского освидетельствования.

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    21 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

    «Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

    Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

    Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.

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    21 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    МИД: Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва официально присоединилась к разбирательству о незаконном транзите мигрантов, став третьим участником процесса между Вильнюсом и Минском, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство проинформировало о подаче соответствующей декларации. В министерстве подчеркнули уникальность этого решения, поскольку Россия впервые выступает третьей стороной в подобном международном судебном процессе.

    «20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Представители министерства добавили, что участие Москвы призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию международных соглашений. Дипломаты намерены следить за четким соблюдением правовых норм в ходе разбирательства.

    В прошлом году Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза нелегалов.

    Вильнюс потребовал от Минска финансовой компенсации за возведение пограничных заграждений.

    В июне текущего года Москва анонсировала привлечение прибалтийских республик к международной ответственности за дискриминационную политику.

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    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

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    21 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    В Петербурге стартовал полный цикл сборки автомобилей Tenet A8

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге на мощностях холдинга «АГР» в Шушарах стартовал выпуск седана Tenet A8.

    Новый автомобиль специально спроектирован с учетом суровых российских климатических и дорожных условий, передает ТАСС.

    «На высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург), прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла седана Tenet A8», – сообщили в компании.

    Там также уточнили, что масштабный проект реализован благодаря стратегическому партнерству с компанией Defetoo. Технологический процесс на обновленном предприятии охватывает все базовые этапы создания машины: от сварки и окраски кузовов до финальной сборки.

    В мае текущего года российский автопроизводитель освоил выпуск удлиненного кроссовера Tenet 4L в Калуге.

    Месяцем позже холдинг представил на Петербургском международном экономическом форуме новый кроссовер Jeland J6 петербургской сборки.

    Весной компании «АГР Холдинг» и Defetoo запустили совместное производство автомобильных двигателей.

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    21 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Атака ВСУ вызвала сброс воды из Белгородского водохранилища

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Белгородского водохранилища, сообщил оперштаб региона.

    В результате атак гидротехническое оборудование получило повреждения, сообщается в канале оперштаба в Max.

    «В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища – произошел сброс воды», – говорится в публикации.

    В 2025 году плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. После этого уровень воды в гидротехническом сооружении снизился на один метр.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о продолжительном частичном сбросе воды из-за регулярных атак.

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    21 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД выразил протест послу Молдавии из-за нарушения Венской конвенции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван во вторник в МИД, где ему выразили решительный протест в связи с неправомерными действиями молдавской стороны.

    Поводом послужили два инцидента с участием сотрудников и служебного автотранспорта российской дипмиссии.

    «21 июля в МИД был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    По данным ведомства, 19 июля полицейские в Кишиневе остановили автобус посольства, сняли с него дипломатические номера и угрожали сотрудникам задержанием, применяя силу. Просьбы направить на место представителя молдавского МИД для выяснения обстоятельств были проигнорированы.

    Российская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.

    В конце июня МИД выразил протест послу Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров.

    В апреле прошлого года российская сторона выслала трех сотрудников молдавского посольства.

    В марте того же года Москва потребовала от Кишинева пояснений по поводу непринятия верительных грамот российского посла.

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    21 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Скончался российский актер и создатель театра «Особняк» Поднозов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер и художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни.

    Информацию о кончине Поднозова подтвердили в его ближайшем окружении, передает ТАСС.

    «Дмитрий Поднозов умер вчера», – рассказал собеседник агентства.

    В декабре прошлого года у Дмитрия Поднозова выявили рак легких. В середине июля в таиландской больнице скончался артист Новгородского театра драмы Дмитрий Брейкин.

    За день до этого из жизни ушел народный артист России Юрий Смирнов.

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    21 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника в Белгороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю, находившемуся на территории коммерческого объекта в Белгороде, сообщил оперштаб региона.

    В результате инцидента погиб один человек. «Беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким», – говорится в сообщении оперштаба в Max.

    После взрыва машина загорелась. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, в результате атаки были повреждены еще четыре автомобиля, находившиеся поблизости.

    Накануне в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек. Несколькими днями ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Никольское.

    До этого при обстреле поселка Красная Яруга от полученных травм скончалась местная жительница.

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    21 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники экстренных служб завершили тушение возгорания на складском комплексе маркетплейса Wildberries в Подмосковье.

    Пресс-служба объединенной компании RWB подтвердила успешное окончание спасательных работ, передает ТАСС.

    «По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.

    Сейчас руководство компании начинает комплексную оценку последствий инцидента. Специалисты проведут тщательный анализ текущего состояния инфраструктуры пострадавшего здания.

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries в Электростали и Котовске подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по российским складам.

    Руководитель маркетплейса Татьяна Ким заявила о выплатах семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    21 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    МИД: Россия учтет ядерные разработки Германии в военном планировании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва обратит пристальное внимание на немецкие проекты в сфере создания ядерного оружия при разработке собственных оборонных стратегий, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул необходимость реакции на действия Берлина, передает РИА «Новости». Дипломат отметил значительные промышленные возможности немецкой стороны.

    «То, что делается ФРГ, это абсолютно не удивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальность, которую тоже надо учитывать в нашем военном планировании», – пояснил представитель ведомства журналистам.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила об оценках НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Эксперт Александр Ермаков назвал ФРГ пороговым государством с техническими возможностями для разработки таких вооружений.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на методичные вбросы этой идеи в немецкий общественно-политический дискурс.

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    21 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал хорошим показатель инвестиций в Еврейской автономной области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал хорошим показатель инвестиций в основной капитал в Еврейской автономной области.

    Во вторник глава государства провел встречу с губернатором региона Марией Костюк в Кремле, где обсуждались ключевые вопросы развития субъекта, передает РИА «Новости».

    Губернатор сообщила, что рост инвестиций в основной капитал региона составил 35%. «Хороший показатель – 35%», – сказал Путин во время беседы. Президент также поинтересовался факторами, способствовавшими такому результату.

    Костюк пояснила, что достижение стало возможным благодаря развитию логистики, которая теперь выступает ядром экономики области. Кроме того, на встрече обсуждалось социально-экономическое развитие региона, подготовка квалифицированных кадров для местных предприятий и привлечение медицинских специалистов. Предыдущая встреча Путина и Костюк проходила в августе 2025 года.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Марией Костюк.

    В сентябре прошлого года глава региона официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области.

    На Петербургском форуме она сообщила о заключении крупных инвестсоглашений с агропромышленными и энергетическими компаниями.

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    21 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Госдума запретила выдавать российские паспорта мигрантам с криминальным прошлым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях инициативу, лишающую мигрантов с криминальным прошлым права на легальное проживание в стране и получение российского паспорта.

    Документ полностью исключает выдачу гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство лицам с неснятой судимостью за любые преступления, передает РИА «Новости».

    Теперь наличие криминального прошлого станет безусловным поводом для аннулирования уже выданных разрешений. Иностранцы старше 14 лет при подаче заявлений обязаны предоставлять справку об отсутствии проблем с законом из своей страны, выданную не ранее чем за три месяца до обращения.

    От предоставления справок освобождены дети, беженцы, контрактники Вооруженных сил России и ветераны боевых действий. Закон также устанавливает двухлетний переходный период для граждан Украины, которым временно разрешили не предъявлять такие документы.

    В мае нижняя палата парламента одобрила данный законопроект в первом чтении.

    С осени 2023 года российские власти лишили приобретенного гражданства более 4,5 тыс. человек.

    Между тем президент России Владимир Путин освободил украинцев от необходимости предоставления справки о судимости.

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