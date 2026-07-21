  • Новость часаАрмия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну
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    21 июля 2026, 16:54 • Новости дня

    В Латвии заявили об установке РЛС на границе с Россией

    Глава Минобороны Латвии заявил об установке РЛС на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Латвийские власти планируют к началу осени установить радиолокационные системы вблизи российской границы, заявил министр обороны республики Райвис Мелнис.

    Мелнис в эфире телеканала LTV заявил, что латвийские власти планируют к началу осени установить радиолокационные системы вблизи российской границы, передает РИА «Новости».

    «Радиолокационные системы нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу», – сообщил министр. Он также добавил, что государству необходимо приобрести дополнительные комплексы управления и контроля.

    Ранее официальные лица России неоднократно отмечали предоставление странами Прибалтики воздушных коридоров для украинских беспилотников.

    В мае украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. На фоне этого инцидента власти республики позвали на пост главы Минобороны полковника Райвиса Мелниса.

    В конце июня Рига и Киев решили построить совместный завод по производству дронов вблизи российской границы.

    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима

    МИД Италии сообщил о высылке военного атташе из России

    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима
    @ Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из России военного атташе и его коллеги в ответ на аналогичные действия Рима.

    Таяни заявил, что МИД России решил выдворить военного атташе Италии, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация... выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника», – написал министр в социальной сети X. По словам руководителя ведомства, этот шаг стал зеркальным ответом Москвы.

    Итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Посол России в Риме Алексей Парамонов объяснил данный шаг Рима желанием ограничить влияние России в Италии. Парамонов ответил, что подобные попытки заранее обречены на провал.

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    19 июля 2026, 00:05 • Новости дня
    Польша допустила помощь Украине самолетами-заправщиками
    Польша допустила помощь Украине самолетами-заправщиками
    @ MAGO/Jerry Andre/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Польша намерена стать одним из основных в Европе подрядчиков, которые бы предоставляли свои самолеты-заправщики другим странам, заявил Defence24 генерал Иренеуш Новак, оперативный командующий Вооруженными силами Польши.

    Новак отметил, что запланированное количество самолетов увеличилось с двух до четырех, а окончательное число соответствует потребностям Вооруженных сил Польши, заявил он Defence24.

    Одной из основных задач транспортных и заправочных машин, по словам польского генерала, будет поддержка боевых самолетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны.

    Дозаправка в воздухе значительно увеличивает время пребывания истребителей в зоне ответственности, повышает дальность полета и снижает необходимость возвращения на базу.

    «Через несколько лет Польша станет основным поставщиком этого потенциала в регионе», – считает оперативный командующий.

    По его словам, польские самолеты-заправщики могут быть востребованы военно-воздушными силами Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии и, возможно, стран Балтии. Генерал Новак не исключил будущей поддержки украинской авиации, но только после окончания войны и подписания мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в Польше два аэропорта закрыли «для обеспечения госбезопасности». Пентагон в марте сообщал о ремонте военных баз США в Польше и Прибалтике. Киев 18 июля запросил у Варшавы авиационное оборудование за дроны.

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    20 июля 2026, 08:35 • Новости дня
    Биржевая цена газа в Европе превысила 700 долларов

    Стоимость газа в Европе достигла 700 долларов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива резко пошли вверх из-за очередного витка напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, обновив максимумы с конца марта.

    В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость августовских фьючерсов впервые с 23 марта превысила 700 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС. Такая динамика зафиксирована на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.

    На нидерландском хабе TTF цены поднимались до отметки около 716 долларов за тысячу кубометров. В европейской валюте этот показатель составил 60,515 евро за мегаватт-час. Рост котировок с начала торгового дня превышал 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля стоимость августовских фьючерсов на газ в Европе достигла отметки в 646 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее котировки голубого топлива превысили 630 долларов на фоне напряженности между США и Ираном.

    В конце марта показатель поднимался почти до 730 долларов из-за опасений инвесторов.

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    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

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    19 июля 2026, 04:31 • Новости дня
    Россия снизила импорт рыбы в ЕС до двухлетнего минимума

    Tекст: Катерина Туманова

    В мае объем закупок рыбы из России странами Евросоюза снизился до 44,4 млн евро, обновив минимум с начала 2024 года, следует из данных Евростата.

    Европейские страны резко снизили закупки морепродуктов из России, доведя объемы поставок до самых низких значений за последние 2,5 года. В мае текущего года объем ввезенной европейцами рыбы оценивался в 44,4 млн евро, передает РИА «Новости».

    Этот показатель стал самым низким с января 2024 года, когда экспорт находился на уровне 33,5 млн евро. В месячном выражении падение составило 14%, а в годовом – 32%.

    За первые пять месяцев года общие объемы поставок также продемонстрировали негативную динамику. Они уменьшились на 14% и составили 277,1 млн евро.

    Аналогичный показатель в 2025 году достигал 323,3 млн евро.

    Наибольшим спросом в Европе пользовалось рыбное филе, в основном минтай и треска. Однако его закупки снизились за месяц на 22% – почти до 33 млн евро.

    При этом импорт замороженной рыбы вырос на 42%, достигнув 10,1 млн евро. Поставки приготовленной рыбы упали на 34% и составили 1,4 млн евро. Ввоз охлажденной продукции сократился на внушительные 96% – до 16 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов. А скандинавы испугались остаться без трески из-за разрыва альянса с Россией.

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    18 июля 2026, 19:45 • Новости дня
    NZZ заявила о начале «молекулярной гражданской войны» в Европе

    NZZ сообщила о признаках молекулярной гражданской войны в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Резкий всплеск подростковой преступности и уличных беспорядков в государствах Европы превратился из серии локальных инцидентов в полномасштабный кризис безопасности, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

    Ситуация в Европе напоминает концепцию немецкого писателя Ханса Магнуса Энценсбергера, передает ТАСС со ссылкой на газету Neue Zгrcher Zeitung.

    «Молекулярная гражданская война начинается незаметно, накапливая крошечные объявления войны, которые затем принимают все более насильственные формы», – отмечает издание. При этом европейцы верят в мирную жизнь, поскольку пока могут безопасно ходить за хлебом.

    В качестве примеров приводятся нападение школьника на французскую учительницу, агрессия беженца в Белфасте и массовые столкновения эритрейцев в Швейцарии.

    Политики долго считали подобные эпизоды единичными, но статистика неумолима. В Австрии число несовершеннолетних подозреваемых за десять лет выросло на 45%, а среди детей до 14 лет иностранцы впервые составили более половины.

    В Германии также фиксируется всплеск изнасилований и преступлений с ножами. По данным психиатра Франка Урбаниока, в криминальных сводках непропорционально часто фигурируют мужчины из конкретных стран.

    Журналисты резюмируют, что привычка властей считать мигрантов лишь жертвами социальных обстоятельств привела к разрушению веры общества в справедливое правосудие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 14-летний школьник тяжело ранил ножом 60-летнюю преподавательницу.

    В мае полиция задержала более ста человек из-за массовых беспорядков после матча Лиги чемпионов в Париже.

    В июне вооруженное нападение выходца из Судана на прохожего спровоцировало масштабные антимигрантские погромы в Белфасте.

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    20 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    FT: Крупные страны Европы взбунтовались против новых антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд европейских государств потребовали исключений или полностью заблокировали меры из последнего предложенного пакета санкционных ограничений против России, пишет Financial Times (FT).

    Как сообщает FT, Германия, Франция, Италия, Австрия, Греция и Португалия выступили против новых антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    «В рамках тенденции, которая может поставить под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины, ряд стран, в том числе Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, потребовали исключений из последнего списка санкций, разработанного Брюсселем, или полностью заблокировали предложенные меры», – сообщает газета.

    Ранее сообщалось, что государства Европейского союза теряют готовность вводить новые ограничения против России из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.

    Власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций для защиты своей судоходной компании.

    Европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных антироссийских мер на следующую неделю из-за отсутствия компромисса.

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    19 июля 2026, 21:01 • Новости дня
    Дмитриев заявил о самоубийственном экономическом коллапсе Евросоюза

    Дмитриев назвал санкции против России причиной экономического коллапса ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Антироссийские ограничения и неконтролируемая миграция ведут европейские страны к масштабному кризису, обходясь экономике в триллионы евро.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию газеты Financial Times о нежелании европейских государств поддерживать рестрикции. Политик подчеркнул губительное влияние ограничений на западные рынки.

    «Едва удивляет, что санкции ЕС непопулярны в Европе - они не работают и обходятся странам ЕС в сумму более 3 трлн евро. Самоубийственный экономический коллапс ЕС продиктован санкциями против России и бесконтрольной иммиграцией», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Власти России неоднократно подчеркивали способность государства справиться с давлением. Западным странам не хватает мужества признать провал своей политики, при этом за рубежом все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о потере странами Европы около трех триллионов евро из-за отказа от российских энергоресурсов.

    Нестабильность на Ближнем Востоке подталкивает европейские государства к восстановлению энергетического партнерства с Москвой.

    Спецпредставитель президента России назвал бесконтрольную иммиграцию нерешенной ошибкой европейских бюрократов.

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    18 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, но дала согласие на переговоры по Молдавии, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия наложила вето на начало переговоров по двум кластерам о присоединении Украины к Европейскому союзу, передает РИА «Новости».

    « Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась относительно кластера №3 для Молдавии», – сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

    Поскольку достичь консенсуса не удалось, европейские дипломаты приняли решение перенести обсуждение итогов скрининга для Киева и Кишинева. Вопрос будет вновь поднят на следующем заседании рабочей группы, которое запланировано на среду, 22 июля.

    В конце июня Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Киева.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал форсирование этого процесса нечестным по отношению к другим странам-кандидатам.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила полностью остановить интеграцию из-за нарушения прав закарпатских венгров.

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    20 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Цены на газ в Европе упали ниже психологической отметки в 700 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась, преодолев отметку в 700 долларов за тысячу кубометров после весеннего всплеска котировок.

    Стоимость фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE замедлила рост до 2,5%, передает РИА «Новости».

    Августовские контракты открыли торговую сессию на уровне 711,5 доллара за тысячу кубометров, что на 4,8% выше предыдущих показателей. Однако к середине дня котировки опустились до 695,7 доллара.

    Рост стоимости энергоносителей в Европе начался в марте на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Пиковое значение в 853,7 доллара за тысячу кубометров было зафиксировано 19 марта. Это произошло после того, как Катар, ведущий производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы добычи.

    Весеннее обострение привело к скачку средних цен в марте почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле котировки упали на 14%, в мае поднялись на 5%, а в июне снова снизились на 6%. Стоит отметить, что исторический максимум был достигнут весной 2022 года, когда цена взлетела до 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июля биржевые цены на газ в Европе выросли до 544 долларов за тысячу кубометров.

    9 июля стоимость голубого топлива на европейских биржах достигла отметки в 586 долларов. А 10 июля котировки августовских фьючерсов опустились до 584 долларов.

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    19 июля 2026, 19:54 • Новости дня
    Финский политик Мема призвал Европу возобновить диалог с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейским странам необходимо как можно скорее возобновить переговорный процесс с Москвой, пока для этого еще сохраняется возможность, считает представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости возвращения Европы к диалогу с Россией, передает РИА «Новости».

    По его мнению, переговорный процесс между Москвой и Западом останется невозможным до тех пор, пока продолжаются поставки западного оружия для атак на мирных жителей.

    «Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс», – написал политик в соцсети Х.

    Мема также подчеркнул, что лидеры Европейского союза не осознают всей опасности текущей ситуации в отношениях с Москвой.

    Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что от переговоров отказалась именно Европа. Глава государства выразил мнение, что в качестве визави предпочел бы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, однако выбор переговорщика остается за европейцами.

    Путин также обращал внимание на то, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию, используя лживые заявления об угрозе со стороны России.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь препятствует урегулированию конфликта и напрямую вовлекает страны НАТО в противостояние.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее финский политик возложил на Евросоюз полную ответственность за продолжение украинского конфликта.

    В мае Армандо Мема призвал к полной смене европейского правящего класса ради достижения подлинного мира с Москвой.

    До этого парламентарий исключил возможность назначения Каи Каллас переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

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    20 июля 2026, 06:14 • Новости дня
    Россия сократила импорт вина из Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поставки различных вин из европейских стран на российский рынок показали снижение в третий месяц подряд, свидетельствуют данные Евростата.

    В мае сумма ввоза уменьшилась на 11% в месячном выражении, опустившись до 36,4 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные европейского ведомства.

    Наиболее заметно сократились поставки из Испании – с трех млн до 1,4 млн евро. Ввоз вина из Латвии упал вдвое, составив 495,2 тыс. евро.

    Италия сохраняет статус главного европейского поставщика вина в страну. Тем не менее в мае российский импорт итальянских напитков снизился на 7%, остановившись на уровне 12,9 млн евро.

    В апреле Франция сместилась на четвертое место в списке крупнейших экспортеров вина на российский рынок.

    В январе объем импорта этого напитка из стран Евросоюза в Россию снизился до 33,9 млн евро. В первом квартале прошлого года Испания опустилась на девятую позицию среди главных поставщиков данной продукции.

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    21 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе упала до 681 доллара

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 681 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость августовских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах снизилась во вторник утром на 2%, достигнув 681 доллара за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром уменьшаются на 2% – до 681 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 689,4 доллара. По состоянию на 9.02 мск показатель составлял 680,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 694,2 доллара за тысячу кубометров.

    Цены на топливо в европейских странах начали расти второго марта. Максимального значения в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. В результате средние биржевые котировки в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее утренние торги на лондонской бирже ICE продемонстрировали подорожание фьючерсов до 657 долларов.

    До этого цена августовских контрактов на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах достигла отметки в 646 долларов.

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