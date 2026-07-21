Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника в Белгороде

Tекст: Валерия Городецкая

В результате инцидента погиб один человек. «Беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким», – говорится в сообщении оперштаба в Max.

После взрыва машина загорелась. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, в результате атаки были повреждены еще четыре автомобиля, находившиеся поблизости.

Накануне в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек. Несколькими днями ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Никольское.

До этого при обстреле поселка Красная Яруга от полученных травм скончалась местная жительница.