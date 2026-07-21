МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

«Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.