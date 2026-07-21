В Петербурге стартовал полный цикл сборки автомобилей Tenet A8

Новый автомобиль специально спроектирован с учетом суровых российских климатических и дорожных условий, передает ТАСС.
«На высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург), прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла седана Tenet A8», – сообщили в компании.
Там также уточнили, что масштабный проект реализован благодаря стратегическому партнерству с компанией Defetoo. Технологический процесс на обновленном предприятии охватывает все базовые этапы создания машины: от сварки и окраски кузовов до финальной сборки.
В мае текущего года российский автопроизводитель освоил выпуск удлиненного кроссовера Tenet 4L в Калуге.
Месяцем позже холдинг представил на Петербургском международном экономическом форуме новый кроссовер Jeland J6 петербургской сборки.
Весной компании «АГР Холдинг» и Defetoo запустили совместное производство автомобильных двигателей.