Собянин сообщил о продлении синей ветки метро за МКАД

Tекст: Денис Тельманов

Глава города Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной инфраструктуры на востоке столицы, передает РИА «Недвижимость».

«Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию от станции «Гольяново» до района Восточный, который находится за МКАД. Ситуация транспортная там крайне сложная, потому как жителям приходится выезжать на Щелковское шоссе, очень перегруженное, которое по утрам стоит в пробках. Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли», – заявил мэр.

Градоначальник отметил, что работы не повлияют на сроки сдачи станции «Гольяново». Проходка тоннелей начнется одновременно, что позволит быстрее обеспечить комфортный проезд для москвичей и снизить трафик на одной из самых проблемных магистралей города.

Новая инфраструктура поможет 12 тыс. москвичей и десяткам тысяч жителей подмосковных Балашихи и Щелковского района. Сейчас синяя ветка включает 22 станции и тянется более чем на 45 километров, обслуживая 1,5 млн человек. После открытия новых участков ее длина превысит 47 километров, а ежедневный пассажиропоток достигнет 790 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле столичный Дептранс сообщил о временном закрытии четырех станций Арбатско-Покровской линии.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах строительства двух новых станций метро на Ярославском шоссе. Чуть ранее градоначальник поделился планами возведения пяти новых станций Филевской линии.