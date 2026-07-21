  • Новость часаАрмия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну
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    Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью
    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым
    Банки обязали уведомлять граждан о новых кредитах через «Госуслуги»
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    Кремль: Удары по снабжающим киевский режим судам продолжатся
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы
    Дроны «КВН» поразили ключевой газовый узел Украины в Сумах
    ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    21 июля 2026, 14:33 • Новости дня

    В «Защитниках Отечества» рассказали, как ветерану СВО с ранением получить машину

    Фонд «Защитники Отечества» начал передавать участникам СВО оборудованные машины

    Фонд «Защитники Отечества» передает участникам СВО с тяжелыми ранениями специально оборудованные машины, а также помогает пройти переобучение для получения прав подходящей категории.

    Фонд обеспечивает участников специальной военной операции адаптированным транспортом, говорится в сообщении организации в Max.

    Машины с ручным управлением позволяют героям с тяжелыми ранениями вести активный образ жизни, ездить на работу, тренировки и путешествовать с семьей. На сегодня такие автомобили получили уже более 550 защитников.

    Кроме выдачи транспортных средств, организация оказывает содействие в бесплатном переобучении на право вождения машин со специальным управлением. Для получения помощи необходимо предоставить соответствующий пакет документов в региональные филиалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации.

    В прошлом году статс-секретарь Министерства обороны Анна Цивилева вручила ключи от адаптированных автомобилей героям с тяжелой инвалидностью.

    В 2024 году президент Владимир Путин поддержал идею обеспечения бойцов с ампутацией спецтранспортом.

    20 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа жителей Араратской области на юго-западе Армении заблокировала дорогу международного значения Ереван – Ерасх, протестуя против отказа местных заводов закупать у них помидоры.

    Фермеры заявляют, что предприятия отказываются приобретать продукцию из-за сложностей с ее дальнейшей реализацией и невозможностью экспорта в Россию, что привело к перенасыщению внутреннего рынка, передает ТАСС.

    Участник акции Артак Арутюнян рассказал порталу NEWS.am, что не может продать 60 тонн выращенных томатов. «Такая ситуация повторяется каждый год, пока люди не объединятся, проблема не решается. В прошлом году обещали, что в этом году будет лучше, а в этом – хуже», – заявил фермер.

    Протестующие также отметили, что министр экономики Армении Геворг Папоян обещал помочь со сбытом помидоров и огурцов, однако никаких действий не последовало. После переговоров с правоохранителями фермеры согласились разблокировать трассу, но предупредили о готовности к более радикальным мерам, если их требования не будут выполнены.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении. До этого почти весь экспорт армянских томатов приходился на Россию.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за нереализованный урожай.

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    21 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы

    Власти Индии выразили протест Москве после удара по судну на Украине

    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы
    @ mea.gov.in

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели потребовал объяснений в связи с гибелью четырех индийских моряков в результате якобы российского ракетного удара по торговому судну у побережья Одессы.

    Правительство Индии во вторник заявило решительный протест Москве в связи с гибелью четырех своих граждан, передает India Today.

    Инцидент с грузовым кораблем произошел у побережья Одессы. По данным источников, торговое судно подверглось предполагаемому российскому ракетному удару.

    Во внешнеполитическое ведомство страны был вызван временный поверенный в делах России в Нью-Дели Владимир Ладанов. Дипломату передали категорические возражения и потребовали объяснений случившегося.

    Оценивая гибель членов экипажа, индийские власти заявили: «Эта атака прискорбна».

    Нью-Дели настаивает на выяснении всех обстоятельств трагедии на Украине. Руководство страны требует привлечь к ответственности виновных в смерти индийских моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Индии подтвердили гибель трех своих моряков после удара США по танкеру у берегов Омана.

    В 2024 году Нью-Дели вызвал украинского посла из-за резких высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    21 июля 2026, 04:48 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой

    Такер Карлсон заявил о глупости Каи Каллас

    Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Известный американский журналист Такер Карлсон назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас «тупым человеком».

    Карлсон высказался о Каллас в своем авторском подкасте, передает РИА «Новости».

    «Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе», – заявил Карлсон.

    Он добавил, что другие участники ужина, по его наблюдениям, также были шокированы тем, насколько Каллас, по их впечатлению, не информирована и ведет себя «по-детски».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоумении европейских политиков из-за назначения Каллас главой евродипломатии.

    Дипломат Константин Долгов назвал Каллас необразованной и глупой женщиной из-за ее слов о нападениях России на африканские страны.

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    21 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Георгий Чигладзе, сломавший нос российской туристке в отеле в Телави, принес извинения за случившееся, заявив, что это произошло случайно, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Адвокаты Чигладзе от его имени опубликовали в соцсетях заявление, в котором он «переживает, что эта женщина получила повреждения» и утверждает, что «это произошло непреднамеренно».

    «Во время конфликта каждому может дорого обойтись случайно совершенное действие», – отмечает Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы.

    При этом он сообщил, что намерен «до конца защищать свое достоинство».

    «Призываю не поддаваться на провокации и не действовать под воздействием мгновенной вспышки, вызванной вашим оскорблением», – заявил Георгий Чигладзе.

    Прокуратура потребовала внести залог в размере 5 тыс. лари (около 1900 долларов), суд вынесет вердикт в ближайшее время, Чигладзе находится в СИЗО.

    Гражданкам России, участницам громкого инцидента на свадьбе в отеле в Телави, запрещено покидать Грузию, заявила адвокат одной из них Лали Апциаури.

    В интервью информационному агентству «Интерпрессньюс» адвокат сказала, что следственные органы предупредили россиянок «несколько дней не покидать Грузию».

    «И не покидают», – сказала Апциаури.

    «Украинки являются гражданками России, а пострадавшая (от удара задержанного мужчины) – еще и гражданка Турции. Они дали показания, рассказали обо всем. Инцидент начался после того, как они открыли на балконе отеля бутылку шампанского, что не понравилось (гостям свадьбы)», - рассказала адвокат, которая выразила сомнение в том, что ее подзащитная могла нанести физическое оскорбление задержанному.

    По ее словам, россиянки «категорически отвергают, что обливали водой и оплевывали гостей свадьбы», которая проводилась на территории отеля.

    Ранее адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный сам является жертвой «провокации».

    Как заявил адвокат Лаша Капанадзе, «Чигладзе стал жертвой провокации русских и является пострадавшим», так как туристки первыми напали на него.

    У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Она родилась на Украине, а сейчас проживает в России. Нестерюк рассказала, что отмечали с четырьмя подругами, приехавшими с Украины, день рождения, никого не провоцировали, а конфликт произошел только из-за их русской речи.

    Подруга избитой в Грузии россиянки обвинила отель в бездействии.

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    20 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с ГСМ для ВСУ. Кроме того, были поражены еще три судна на подходе к порту Черноморск: два балкера и сухогруз, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и транспортные суда, работающие в интересах противника, передает Минобороны России. В Одесском морском торговом порту ударные дроны поразили два сухогруза во время выгрузки военного снаряжения. Также уничтожены резервуары с топливом для украинских войск.

    В порту Черноморска Одесской области атаке подверглись объекты инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения военных поставок.

    Помимо этого, беспилотники настигли цели в открытом море. В нескольких десятках километров южнее Затоки поражены два балкера и один сухогруз. Эти суда направлялись с военными грузами в Черноморск.

    Накануне российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта. В тот же день военные уничтожили два цеха по производству беспилотников.

    Сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов.

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    21 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области украинский военный ликвидировал двух сослуживцев, которые пытались заманить штурмовые отряды ВС России на заминированную территорию под видом сдачи в плен.

    В районе села Артельное Харьковской области в ходе боестолкновения российские силы ликвидировали группу противника, а один боец первой отдельной бригады территориальной обороны Украины решил сдаться, передает РИА «Новости».

    Представитель силовых структур рассказал, что сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить российских штурмовиков в своей готовности сдаться и вынудить их выйти на заминированный участок местности.

    В июле украинский дрон убил пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ на сумском направлении.

    Месяцем ранее бойцы ВСУ расстреляли вышедшего с белым полотенцем к российским позициям товарища.

    В мае украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким решившим сложить оружие боевым группам.

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    20 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России

    Лавров разъяснил кандидату от Сенегала требования России к генсеку ООН

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с сенегальским политиком Маки Салом, претендующим на пост генерального секретаря ООН.

    Переговоры руководителя отечественной дипломатии с африканским политиком прошли в Москве, сообщается на сайте МИД. В ходе диалога стороны обсудили предстоящие выборы руководителя всемирной организации.

    «20 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом», – отметили в министерстве. Представители ведомства уточнили, что гость представил свою программу, а российский министр перечислил требования Москвы к кандидатам.

    В МИД добавили, что участники беседы подтвердили приверженность центральной координирующей роли организации в международных делах.

    В июне глава российского дипведомства провел аналогичную встречу с кандидатом на должность генсека ООН Марией Эспиносой.

    До этого Москва назвала повышение авторитета всемирной организации главным условием для поддержки будущего руководителя.

    При этом Лавров подверг резкой критике работу действующего главы структуры Антониу Гутерриша из-за подыгрывания Западу.

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    21 июля 2026, 12:56 • Новости дня
    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым

    Политолог Куликов: Новый глава МИД Британии может повторить «ошибку Милибэнда» в беседе с Лавровым

    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Критики отмечают, что у назначенного на пост главы МИД Британии Эда Милибэнда неоднозначная репутация, а также считают, что ему не хватает политического веса. Он выглядит приемлемым собеседником для Евросоюза, но может спровоцировать напряженность в отношениях Лондона и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов.

    «Назначение Эда Милибэнда главой МИД Британии вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, он, по сути, идет по стопам своего брата Дэвида, который ранее тоже занимал пост министра иностранных дел. То есть, это своего рода семейная традиция», – сказал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight.

    «С другой стороны, в консервативных кругах отмечают, что у Эда Милибэнда неоднозначная репутация, так как его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг дела Эпштейна. Кроме того, критики уверены, что ему не хватает политического веса, и он не соответствует должности главы Форин-Офиса», – добавил собеседник.

    По словам политолога, Милибэнд считается «слишком идейным». «Не исключено, что фокус на собственных убеждениях помешает ему быть прагматичным и достаточно гибким в выстраивании отношений со странами», – рассуждает аналитик. В связи с этим Куликов допускает появление напряженности в отношениях Лондона и Вашингтона.

    Эксперт напомнил, что до нового назначения Милибэнд занимал кресло министра энергетики. «Его наследие на предыдущем посту – отказ от добычи традиционных полезных ископаемых, то есть нефти и газа, а также настойчивость в вопросе перехода к «зеленой» экономике», – уточнил спикер, отметив, что это не соответствует интересам США, одного из ключевых союзников Британии.

    Вместе с тем, Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой для Евросоюза, продолжил политолог, допустив, что назначение отражает желание нового правительства усилить европейское направление. «В силу опыта по энергетическим вопросам он говорит с европейцами «на одном языке». Если это будет перенесено в сферу внешней политики, то можно говорить о том, что Лондон сделал ставку на большее сближение с Евросоюзом», – детализировал Куликов.

    Что касается отношений России и Британии, то собеседник не ожидает каких-либо изменений после назначения Милибэнда. Политолог вспомнил, как Сергей Лавров в октябре 2008 года во время разговора о ситуации в Грузии сказал Дэвиду Милибэнду, занимавшему тогда пост МИД Британии: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции». Спикер не исключает, что и младший брат Дэвида Эд Милибэнд также может выбрать ошибочный тон в разговоре с российским министром. «Ничего нельзя исключать», – добавил он.

    «Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернэм до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса. Наконец, министры остались практически теми же. Рокировка произошла, но все же без революций», – пояснил аналитик.

    Политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, напомнил, что Бернем рассчитывал назначить Милибэнда на пост канцлера – «то есть поручить ему весь финансово-экономический блок правительства». «Но, по слухам, против этого его категорически предостерег Белый дом, сообщив, что главный идеолог «зеленой повестки» Милибэнд во главе экономики Британии будет негативно воспринят Дональдом Трампом. Неужели Бернем думает, что во главе МИД «зеленый» лейборист будет воспринят с большей радостью?», – задается вопросом эксперт.

    Ранее вступивший накануне в должность премьер-министр Британии Энди Бернем назначил новых министров. В частности, должность министра иностранных дел занял Эд Милибэнд. Примечательно, что он станет вторым Милибэндом во главе Форин-Офиса: его старший брат Дэвид возглавлял ведомство в правительстве Гордона Брауна (2007-2010 годы).

    В кабинете прошлого премьера Британии Кира Стармера Эд Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 года Милибэнд был лидером Лейбористской партии, которая на тот момент находилась в оппозиции. Тогда на выборах он обошел своего брата Дэвида.

    Отметим, бывший мэр Большого Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бернем 20 июля официально возглавил британское правительство. «Я остро осознаю, что являюсь … седьмым премьер-министром с 2016 года, поэтому сейчас самое время для размышлений и принятия новых решений», – заявил он и пообещал вернуть стране потерянную политическую стабильность.

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    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

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    21 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Госдума приняла законопроект «Единой России» о продлении «гаражной амнистии»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли закон, предложенный партией «Единая Россия», о продлении так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года.

    Ранее этот законопроект получил поддержку правительства.

    «На сегодняшний день 57 тыс. владельцев гаражей уже оформили свои права без бюрократии, каких-либо излишних процедур и больших затрат. Они получили возможность передавать гаражи по наследству, заключать сделки. Граждане защищены, с одной стороны, от мошенников, с другой – от городских властей, которые понимают, что на этом месте нельзя проектировать магазин, жилой дом и так далее», – заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводятся на сайте «Единой России».

    Упрощенный порядок позволяет легально совершать сделки купли-продажи, дарения и передавать имущество по наследству. За время действия амнистии россияне зарегистрировали более 700 тыс. объектов. Для оформления прав на гаражи, построенные до конца 2004 года, достаточно подать одно заявление в местные органы власти с подтверждающими документами.

    В начале июля депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении.

    В конце мая нижняя палата парламента приняла данную инициативу в первом чтении.

    Перед этим правительство России поддержало продление льготного механизма до 2031 года.

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    20 июля 2026, 21:11 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь своего юбилея отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend с новым двигателем.

    «В день 60-летия АвтоВАЗа мы с гордостью даем старт производству обновленной Lada Niva Legend. Легендарный внешний вид остался с нами, но под капотом – совершенно иной характер», – заявили представители компании.

    Автомобиль получил тяговитый мотор объемом 1.8 литра, улучшенную управляемость и современные системы комфорта. В конструкции машины появилось более 350 новых деталей, при этом инженеры бережно сохранили классический облик внедорожника. Цены и доступные комплектации производитель пообещал раскрыть в августе перед началом официальных продаж, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Новый восьмиклапанный двигатель отличается повышенной экономичностью и увеличенным крутящим моментом, что значительно улучшает тяговые характеристики на бездорожье. Средний расход топлива в смешанном цикле снизился почти на один литр и составил девять литров на 100 километров.

    Впервые в истории модели машина оснащена фронтальной водительской подушкой безопасности, установленной в новом рулевом колесе. Для повышения надежности специалисты применили элементы кузова из оцинкованной стали, а также модернизировали трансмиссию и переднюю подвеску. Кроме того, внедорожник укомплектовали вентилируемыми дисковыми тормозами.

    Изменения затронули и эргономику салона: появилась регулируемая рулевая колонка, новый механизм переключения передач и улучшенная шумоизоляция. Автомобиль также обзавелся современной климатической установкой с тихим вентилятором и центральным замком с единым ключом.

    Весной завод направил более 530 млн рублей на модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva. В начале лета компания представила обновленный внедорожник на Петербургском международном экономическом форуме.

    Руководитель автогиганта Максим Соколов анонсировал запуск производства модернизированной модели 20 июля.

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    21 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электроснабжение населенных пунктов на южном побережье Крыма частично прервано из-за атак беспилотников ВСУ, на всей территории республики действуют ограничения энергоснабжения, сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение южного берега Крыма нарушено после атак дронов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. На всей территории республики введены ограничения подачи энергии.

    «В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии. По-прежнему сложной остается обстановка на северо-западе и востоке полуострова», – сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    Отключения света производятся оперативно в зависимости от текущей ситуации в энергорайонах. Аварийные бригады непрерывно ведут ремонтные работы в круглосуточном режиме для восстановления снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июля часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетическим объектам.

    Неделей ранее атаки украинских беспилотников спровоцировали масштабные отключения света в двадцати городах и районах полуострова.

    За день до этого украинские военные также нанесли удар по объектам энергоснабжения на территории республики.

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    20 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    По его словам, соответствующая инструкция уже доведена до высшего военного командования Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно расплачиваться за это. Данная директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооруженных силах», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

    Ранее Трамп назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием. Американский лидер анонсировал серьезные удары по иранской территории из-за срыва прежних договоренностей.

    До этого политик пригрозил Тегерану беспрецедентной атакой в случае своего убийства.

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    21 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    Дроны «КВН» поразили ключевой газовый узел Украины в Сумах
    Дроны «КВН» поразили ключевой газовый узел Украины в Сумах
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники атаковали технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», являющейся важным элементом газотранспортной системы, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по стратегически важному объекту энергетической инфраструктуры Украины, указало ведомство в Max.

    Атака была произведена с использованием FPV-дронов «КВН», управляемых по оптоволоконному кабелю.

    Целью удара стало технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», расположенной в городе Сумы. Этот объект входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и является ключевым узлом газотранспортной системы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска поразили автозаправочную станцию в Сумской области для нарушения логистики противника.

    В начале июля беспилотник «Герань-4 Сикер» обесточил важную электрическую подстанцию в этом же регионе.

    В январе военные стали активно применять дроны на оптоволокне для изоляции района боевых действий.

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    21 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    Москвича арестовали на пять суток за выгул козы на Красной площади

    Москвича Магомедова арестовали на пять суток за выгул козы у мавзолея Ленина

    Москвича арестовали на пять суток за выгул козы на Красной площади
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Жителя Москвы Магомеда Магомедова арестовали на пять суток за выгул козы и нецензурную брань около мавзолея Ленина в центре столицы.

    Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста жителю столицы за нарушение общественного порядка, сообщает РИА «Новости».

    Вечером 18 июля Магомед Магомедов находился рядом с мавзолеем Ленина, где выгуливал козу и использовал нецензурную лексику.

    Полицейские попытались пресечь действия мужчины, однако он не реагировал на замечания. Согласно материалам дела, нарушитель в грубой и агрессивной форме отказывался прекратить противоправные действия, а при задержании и доставлении в отдел полиции сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции, вырывался.

    На Магомедова составили протокол о мелком хулиганстве. В ходе судебного заседания мужчина свою вину отрицал, утверждая, что намеревался лишь сделать фотографию и уйти. Суд признал его виновным и вынес решение об аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд арестовал студента за бросок обуви в саркофаг Владимира Ленина.

    В феврале жительницу столицы приговорили к четырем годам заключения за ложное сообщение о минировании Красной площади.

    В прошлом году судебные приставы изъяли у москвича бесконтрольно гуляющих по улицам коз.

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