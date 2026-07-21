МИД: Россия учтет ядерные разработки Германии в военном планировании

Tекст: Валерия Городецкая

Грушко подчеркнул необходимость реакции на действия Берлина, передает РИА «Новости». Дипломат отметил значительные промышленные возможности немецкой стороны.

«То, что делается ФРГ, это абсолютно не удивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальность, которую тоже надо учитывать в нашем военном планировании», – пояснил представитель ведомства журналистам.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила об оценках НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

Эксперт Александр Ермаков назвал ФРГ пороговым государством с техническими возможностями для разработки таких вооружений.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на методичные вбросы этой идеи в немецкий общественно-политический дискурс.