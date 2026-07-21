Госдума запретила выдавать российские паспорта мигрантам с криминальным прошлым

Tекст: Валерия Городецкая

Документ полностью исключает выдачу гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство лицам с неснятой судимостью за любые преступления, передает РИА «Новости».

Теперь наличие криминального прошлого станет безусловным поводом для аннулирования уже выданных разрешений. Иностранцы старше 14 лет при подаче заявлений обязаны предоставлять справку об отсутствии проблем с законом из своей страны, выданную не ранее чем за три месяца до обращения.

От предоставления справок освобождены дети, беженцы, контрактники Вооруженных сил России и ветераны боевых действий. Закон также устанавливает двухлетний переходный период для граждан Украины, которым временно разрешили не предъявлять такие документы.

В мае нижняя палата парламента одобрила данный законопроект в первом чтении.

С осени 2023 года российские власти лишили приобретенного гражданства более 4,5 тыс. человек.

Между тем президент России Владимир Путин освободил украинцев от необходимости предоставления справки о судимости.