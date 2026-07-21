Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России

Tекст: Валерия Городецкая

Количество статей, предполагающих обязательную депортацию, выросло с 22 до 45, передает РИА «Новости». Теперь нарушителям грозит не только увеличенный штраф, но и принудительное возвращение на родину.

Выдворение будут применять за дискриминацию, неповиновение силовикам, мелкое хулиганство и употребление наркотиков в общественных местах. Также строгие меры коснутся лиц, демонстрирующих запрещенную символику, дискредитирующих армию или нарушающих правила деятельности иноагентов. Важным нововведением стал запрет ссылаться на семейное положение для отмены депортации.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал принятие документа. «Хочется еще сказать вот о чем: если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе, начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», – подчеркнул спикер.

Политик добавил, что Россия ждет законопослушных людей, уважающих местные традиции и законы. По его словам, работа над миграционным законодательством идет уже около года, и новые решения призваны закрыть оставшиеся лазейки для нарушителей. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

В начале июля Володин анонсировал увеличение количества влекущих депортацию статей КоАП до 45.

Весной Министерство внутренних дел разработало базовый законопроект об обязательной высылке иностранцев за ряд правонарушений.

В мае парламентарии утвердили административную ответственность с выдворением за уклонение мигрантов от медицинского освидетельствования.