  • Новость часаАрмия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну
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    Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью
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    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    21 июля 2026, 13:57 • Новости дня

    Песков заявил о строгом соблюдении международного права кораблями России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все действия военных кораблей РФ осуществляются в строгом соответствии с международным правом, не нужно усматривать в этом никаких намеков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о маневрах российского флота, передает ТАСС.

    Ранее появились утверждения, что фрегат ВМФ РФ якобы провел учения в международных водах вблизи берегов Британии.

    Некоторые связали эти маневры со вступлением в должность нового британского премьера. Представитель Кремля отверг подобные спекуляции и призвал не искать скрытых смыслов.

    «Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал этот инцидент сознательной провокацией британской стороны.

    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    21 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400

    Анкара подтвердила переговоры с третьими странами по С-400 ради самолетов F-35

    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ради возвращения в американскую программу истребителей F-35 Анкара прорабатывает варианты передачи закупленных ранее российских зенитных ракетных систем третьим странам, пишут местные СМИ.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер ответил на парламентские запросы о последствиях закупки российских зенитных ракетных систем, пишет Turkiye Gazetesi

    Дискуссия касалась исключения страны из программы создания американских боевых самолетов и возобновления контактов с Соединенными Штатами.

    «В процессе, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США, мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран», – заявил глава оборонного ведомства.

    Гюлер подчеркнул, что планы национальной безопасности разрабатываются тщательно и компетентно. При этом учитываются актуальные данные и анализ будущих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.4

    Турецкая пресса сообщила о реализации российских комплексов одному из государств Персидского залива.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение многосторонней работы по данной теме.

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    19 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке

    Пленные боевики ВСУ поблагодарили солдат ВС России за спасение

    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке
    @ Скриншот с видео Max-канала Минобороны

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили российских бойцов за сохранение жизни после того, как командование отправило их на верную гибель в Константиновке делать пиар-видео об успехах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных, которые сохранили им жизнь при взятии в плен. Командование ВСУ отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать украинские флаги в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР.

    Тогда бойцы российской группировки «Южная» взяли солдат ВСУ в плен.

    «Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых <...> Спасибо четвертой бригаде <...> слава Российской Федерации!» – сказали пленные на видео, опубликованном Минобороны России.

    На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым приколоты фотографии Владимира Зеленского и Александра Сырского. В ходе видеозаписи они их бросают и разворачивают российский триколор.

    Напомним, ВСУ потребовали любой ценой записывать видео о присутствии в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности командования ВСУ реальной ситуацией на участке фронта. Российские военные 19 июля взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке.

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    19 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    В Харьковской области начались бои за Захаровку

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие в Харьковской области приступили к боям за Захаровку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку», – сказал он ТАСС.

    Также Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Марочко сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. В Харьковской области повреждены железнодорожная инфраструктура и АЗС.


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    19 июля 2026, 18:41 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирован 23-летний капитан ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции уничтожен офицер украинской армии Александр Любарец, попавший на фронт прямо со студенческой скамьи.

    Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий командира украинских подразделений, передает ТАСС. Офицер оказался на передовой будучи курсантом второго курса военного училища.

    Представитель российских силовых структур подтвердил гибель военнослужащего. «В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец. Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие узнали о назначении курсантов военных училищ командирами взводов ВСУ.

    В ноябре прошлого года российские силы уничтожили в Харьковской области 21-летнего выпускника Академии Госпогранслужбы Украины.

    В январе текущего года представители силовых структур сообщили о ликвидации пяти украинских офицеров на различных участках фронта.

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    19 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте»

    ВСУ у Казачьей Лопани собрались донести Зеленскому «правду о фронте»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по важным стратегическим направлениям и узнали, что успехи у Казачьей Лопани Харьковского направления надоумили солдат ВСУ донести «правду о ситуации на фронте» до Зеленского.

    Бойцы рассказали, что анализ некрологов уничтоженных солдат ВСУ показал, как на данном участке фронта практически в полном составе была уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22 омбр ВСУ.

    «Противник был вынужден признать на своих ресурсах наши успешные действия в Казачьей Лопани, а украинские националисты угрожают донести до Зеленского «правду о ситуации на фронте», – сообщили «Северяне» неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом, как отметили бойцы, враг сохраняет наступательный потенциал на данном участке фронта, в том числе за счет переброшенных из тыловых районов резервов.

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на 12 участках до 800 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бикшеевки и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    При наступательных действиях штурмовики уничтожили боевую группу ВСУ и взяли в плен одного украинского пограничника.

    В Полтавской области в селе Потоки (Кременчугского района) ВСУ оборудовали модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих. В этой связи  стали активно использоваться логистические маршруты через Полтавскую область в регионе, из-за чего на 27,6% выросло количество ДТП, большая часть которых – с участием украинских военнослужащих.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы «Севера» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 400 метров. Бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Один украинский националист взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области начались бои ВС России за Захаровку. «Герани» поразили объекты «Нафтогаза» в Полтавской и Харьковской областях. «Ахмат» ликвидировал группу ВСУ с помощью БПЛА на Сумском направлении.

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    19 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    Семьи колумбийских наемников вынудили ехать на Украину за свой счет

    Tекст: Катерина Туманова

    Родственники воюющих за ВСУ иностранцев вынуждены самостоятельно оплачивать поездки в Киев для оформления обещанных денежных компенсаций, рассказал отец сдавшегося ВС России колумбийца Уильям Гальего Ариас.

    Он пояснил, что украинское командование требует личного присутствия для открытия банковских счетов.

    «Да, они мне звонили. Сержант Хлоя позвонила и сказала, что даст мне номер какого-то неуловимого человека, который будет заниматься вещами моего сына», – сказал Гальего Ариас ТАСС.

    Родственников обязывают находиться на Украине 15 дней, оплачивать гостиницу и питание из собственных средств.

    «Чтобы оформить все необходимые документы и открыть счета, чтобы они могли перевести деньги на наши счета», – добавил отец наемника.

    Общая сумма обещанного вознаграждения составляет 14 млн колумбийских песо, или около 339 тыс. рублей. При этом отец военного добавил, что семье не нужны деньги, и возмутился действиями вербовщиков.

    Обманутые семьи колумбийцев ранее неоднократно выходили на протесты в Боготе. Граждане этой страны занимают первое место среди иностранных боевиков на Украине, насчитывая 1725 человек. За ними следуют выходцы из Бразилии, США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники ВСУ понесли серьезные потери из-за языкового барьера. Колумбийская правозащитная организация  ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.

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    20 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о деятельности сторонников Порошенко в городе Нежин

    ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели новые рубежи на ключевых направления фронта и узнали, что в Черниговской области сторонники Петра Порошенко, внесенного в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, помогают ВСУ.

    «В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

    При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.

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    19 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Смешанные подразделения украинской армии несут серьезные потери у Красного Лимана из-за отсутствия внутренней координации и отправки солдат на постоянные штурмы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую одежду, бродят в окрестностях города и пытаются выполнять какие-то боевые задачи.

    Кроме того, подчеркнул эксперт, Киев продолжает направлять туда пушечное мясо для так называемых мясных штурмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов заявил, что ВС России завершают освобождение Красного Лимана. Также он назвал главную задачу группировки войск «Запад». Начальник Генштаба также сообщил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.


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