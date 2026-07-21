Песков заявил о строгом соблюдении международного права кораблями России

Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

Tекст: Денис Тельманов

Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.