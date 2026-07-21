  • Новость часаАрмия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью
    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым
    Банки обязали уведомлять граждан о новых кредитах через «Госуслуги»
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    Кремль: Удары по снабжающим киевский режим судам продолжатся
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы
    Дроны «КВН» поразили ключевой газовый узел Украины в Сумах
    ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    21 июля 2026, 11:29 • Новости дня

    МИД Германии спустя полтора года признал смену президента Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    МИД Германии с полуторогодовалым опозданием убрал с официального сайта упоминание президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чей мандат истек в декабре 2024 года, заявил председатель комитета парламента по евроинтеграции Леван Махашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Информация о том, что Зурабишвили является президентом Грузии, а Илья Дарчиашвили – главой МИД, исчезла с официального сайта МИД Германии. Факт, что это произошло спустя несколько дней после завершения полномочий (скандального) посла Германии в Грузии Петера Фишера», – сказал он.

    Также, по словам главы профильного комитета, 23 июля верительные грамоты президенту Германии вручит назначенный еще в сентябре прошлого года послом в эту страну Александр Картозия.

    Леван Махашвили предложил дождаться следующих шагов Германии, чтобы делать вывод о возможном развитии отношений двух стран.

    Бывший посол Германии Петер Фишер резко критиковал Тбилиси и открыто поддерживал радикальную оппозицию.

    30 июня навредивший отношениям с Грузией посол Германии завершил работу в Тбилиси.

    Ранее в Тбилиси посла Германии обвинили в ксенофобии. Кроме того власти Грузии обвинили немецкого посла во лжи и разрушении имиджа дипломатии.

    20 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о «провокации»

    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о провокации

    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о «провокации»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений русскоязычной туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный сам является жертвой «провокации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как заявил адвокат Лаша Капанадзе, «Чигладзе стал жертвой провокации русских и является пострадавшим», так как туристки первыми напали на него.

    Капанадзе рассказал, что «туристки на русском языке кричали «Горько!» жениху и невесте во время свадьбы, которая проходила на веранде отеля, а когда на них не обратили внимания, разозлились и начали плескать различные жидкости и плеваться с третьего этажа на гостей праздничного мероприятия».

    После того, как под воздействием жидкости вышла из строя музыкальная аппаратура, между гостями церемонии и туристками началась словесная перепалка.

    «Туристки на русском языке оскорбляли гостей, называли «папуасами», продолжали поливать жидкостями и оплевывать. Певец Александрэ Мрелашвили отказался работать в таких условиях и покинул мероприятие, – рассказал Капанадзе. – Брат жениха Георгий Чигладзе поднялся в номер к туристкам и попросил их успокоиться».

    Адвокат утверждает, что его подзащитный ударил туристку, только защищаясь от ее агрессивного поведения.

    Капанадзе не исключает, что туристки находились в состоянии алкогольного опьянения.

    В МВД вызвали на допрос певца Мрелашвили, который, по данным грузинских СМИ, «отказывался находиться в полиции продолжительное время, нанес словесное оскорбление стражам порядка и повредил шкаф для хранения вещей».

    Мрелашвили уже покинул отделение полиции Телави.

    У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Она родилась на Украине, а сейчас проживает в России. Нестерюк рассказала, что отмечали с четырьмя подругами, приехавшими с Украины, день рождения, никого не провоцировали, а конфликт произошел только из-за их русской речи.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений иностранной гражданке в одной из гостиниц Телави в Грузии. Местный житель ворвался в комнату к девушкам, начал их толкать и нанес удар одной из отдыхающих.  Сотрудники Кахетинского департамента полиции МВД Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно местному законодательству, виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

    Комментарии (19)
    21 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Георгий Чигладзе, сломавший нос российской туристке в отеле в Телави, принес извинения за случившееся, заявив, что это произошло случайно, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Адвокаты Чигладзе от его имени опубликовали в соцсетях заявление, в котором он «переживает, что эта женщина получила повреждения» и утверждает, что «это произошло непреднамеренно».

    «Во время конфликта каждому может дорого обойтись случайно совершенное действие», – отмечает Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы.

    При этом он сообщил, что намерен «до конца защищать свое достоинство».

    «Призываю не поддаваться на провокации и не действовать под воздействием мгновенной вспышки, вызванной вашим оскорблением», – заявил Георгий Чигладзе.

    Прокуратура потребовала внести залог в размере 5 тыс. лари (около 1900 долларов), суд вынесет вердикт в ближайшее время, Чигладзе находится в СИЗО.

    Гражданкам России, участницам громкого инцидента на свадьбе в отеле в Телави, запрещено покидать Грузию, заявила адвокат одной из них Лали Апциаури.

    В интервью информационному агентству «Интерпрессньюс» адвокат сказала, что следственные органы предупредили россиянок «несколько дней не покидать Грузию».

    «И не покидают», – сказала Апциаури.

    «Украинки являются гражданками России, а пострадавшая (от удара задержанного мужчины) – еще и гражданка Турции. Они дали показания, рассказали обо всем. Инцидент начался после того, как они открыли на балконе отеля бутылку шампанского, что не понравилось (гостям свадьбы)», - рассказала адвокат, которая выразила сомнение в том, что ее подзащитная могла нанести физическое оскорбление задержанному.

    По ее словам, россиянки «категорически отвергают, что обливали водой и оплевывали гостей свадьбы», которая проводилась на территории отеля.

    Ранее адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный сам является жертвой «провокации».

    Как заявил адвокат Лаша Капанадзе, «Чигладзе стал жертвой провокации русских и является пострадавшим», так как туристки первыми напали на него.

    У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Она родилась на Украине, а сейчас проживает в России. Нестерюк рассказала, что отмечали с четырьмя подругами, приехавшими с Украины, день рождения, никого не провоцировали, а конфликт произошел только из-за их русской речи.

    Подруга избитой в Грузии россиянки обвинила отель в бездействии.

    Комментарии (17)
    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    Комментарии (0)
    19 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    В Грузии задержали сломавшего нос российской туристке мужчину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений иностранной гражданке в одной из гостиниц Телави в Грузии, сообщает МВД республики.

    Инцидент произошел в одной из гостиниц грузинского города Телави, передает РИА «Новости». Местный житель ворвался в комнату к девушкам, начал их толкать и нанес удар одной из отдыхающих. В результате пострадавшую госпитализировали со сломанным носом.

    «Сотрудники Кахетинского департамента полиции МВД Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Конфликт начался во время проведения свадебного торжества на территории отеля. Свидетели утверждают, что иностранные гражданки с балкона своего номера оскорбляли гостей праздника и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого агрессивно настроенный мужчина поднялся в апартаменты и совершил нападение.

    Сейчас правоохранители ведут расследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно местному законодательству, виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года грузинские полицейские задержали ранивших ножом пятнадцатилетнюю россиянку грабителей. В сентябре суд приговорил убийц другого российского туриста к восемнадцати годам лишения свободы. Месяцем ранее представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили об опасности нападок радикалов на граждан России.

    Комментарии (17)
    20 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин

    Bild: В Германии отметили взлетающие до небес цены на бензин

    В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин
    @ Bernd Marz/imago-images/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    В период летних каникул цены на топливо в Германии достигают новых рекордных максимумов, приводя немцев в шоковое изумление, тем более, что в Испании почти цены на 80 центов дешевле.

    «Эти цифры стали шоком для каждого водителя: литр бензина премиум-класса сегодня, в пятницу, в Германии стоит в среднем 2,31 евро, а литр дизельного топлива – 2,28 евро», – пишет Bild.

    Газета отмечает, что цены снова приближаются к пиковым уровням, которые наблюдались в стране вскоре после начала ирано-иракской войны в конце февраля 2026 года.

    Издание указывает на главный фактор – цену на нефть. В пятницу цена на нефть марки Brent поднялась до 85,28 долларов за баррель – на 24% выше, чем год назад. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива цены неуклонно растут. Кроме того, 1 июля истек срок действия государственной скидки на топливо в Германии. В сравнении с другими странами ЕС Германия стала самой дорогой.

    «Если взглянуть на Европу, ситуация становится еще более плачевной: Германия входит в число самых дорогих стран по стоимости заправки авто. Однако те, кто пересекает границу, обнаруживают, что топливо значительно дешевле в других странах: в Польше литр бензина стоит всего 1,58 евро – более чем на 50 центов меньше, чем в Германии . В Люксембурге – 1,65 евро, в Чехии – 1,62 евро, а в Австрии – 1,69 евро», – пишет газета.

    Bild подчеркивает, что самое дешевое топливо в Испании: там литр бензина стоит в среднем 1,54 евро, а дизельного топлива – 1,55 евро. А причина тому – налоги.

    В Германии налоги и сборы составляют более половины стоимости топлива. Энергетический налог составляет 65,45 цента за литр бензина и 47,04 цента за литр дизельного топлива – в дополнение к налогу на добавленную стоимость и налогу на выбросы углекислого газа (55 евро за тонну).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в апреле заявил о завершении эпохи благополучия для немцев. Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.

    Комментарии (11)
    20 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    @ Klaus W. Schmidt/imago-images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс обеспокоен активной научно-исследовательской деятельностью Германии в сфере создания ядерного оружия, специалисты НАТО полагают, что ФРГ способна создать ядерное оружие за год, сообщила Служба внешней разведки России.

    Профильные министерства одного из ключевых государств НАТО встревожены немецкими исследованиями ядерно-оружейной направленности, сообщила СВР на своем сайте.

    Западные союзники отмечают масштабность работ Берлина в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.

    В этих исследованиях участвуют 30 немецких университетов, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и другие

    Практические эксперименты проводятся на шести исследовательских реакторах. В Брюсселе обращают внимание на плотную координацию ведомств ФРГ при отработке методик производства высокоэнергетических взрывчатых веществ.

    К разработкам привлечены крупные военно-промышленные концерны, такие как Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.

    Военные эксперты альянса считают, что Германия способна за срок от одного до трех месяцев наработать нужный расщепляющийся материал, а в течение года – создать действующее ядерное взрывное устройство.

    В СВР отметили, что такие планы вызывают тревогу на фоне милитаристского прошлого страны и заявлений правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе».

    Намерение немецких властей получить доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал о внедрении идеи создания ядерного оружия в общественно-политический дискурс ФРГ.

    В апреле СВР сообщала, что руководство Евросоюза тайно приступило к обсуждению планов производства собственного ядерного арсенала.

    СВР также указывала на способность немецких специалистов быстро получить необходимое количество оружейного плутония.

    Комментарии (25)
    20 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

    Военный аналитик Ермаков: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

    Эксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. Однако американская политика сводилась к тому, что США размещали ЯО в стране, а Берлин не пытался создавать свое. Если ФРГ станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее СВР сообщила об обеспокоенности НАТО планами Германии по созданию ЯО.

    «ФРГ относится к так называемым пороговым государствам. То есть страна обладает техническими возможностями и при необходимости действительно способна в сжатые сроки разработать и создать ядерное оружие», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его оценкам, одного-трех месяцев достаточно, чтобы наработать расщепляющийся материал на несколько зарядов. Вместе с тем собеседник усомнился, что весь цикл уложится всего лишь в год. «Хорошо бы провести испытания, поскольку только в этом случае и владельцы, и окружающие смогут достаточно убедиться в его надежности и эффективности», – рассуждает аналитик.

    Как полагает Ермаков, проводимые в ФРГ работы ядерно-оружейной направленности «упираются не в технические моменты, а в наличие политической воли и желания». Эксперт напомнил, что немцы задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. «Во многом практика совместных ядерных миссий НАТО была построена на том, что США размещали американское ЯО в Германии, а Берлин не пытался создавать свое. Это была часть политики Вашингтона», – указал он.

    Сейчас вряд ли у немецкого руководства в полном объеме существует политическая воля, считает аналитик. «ФРГ с трудом присоединяется даже к ядерным учениям с Францией», – заметил спикер. Как бы то ни было, если Германия станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, подчеркнул Ермаков.

    «С военной точки зрения мало что изменится. НАТО все еще остается ядерным альянсом просто из-за наличия ЯО у США, Франции и Британии. К слову, больший практический интерес для нас вызывает активная деятельность Парижа, который в последнее время стал развивать так называемую политику передового ядерного сдерживания. Непонятно, сохранится ли она после того, как Эммануэль Макрон покинет пост президента», – заключил эксперт.

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о беспокойстве властей стран НАТО предполагаемыми планами Германии получить прямой доступ к ядерному оружию. В сообщении на сайте службы указано, что, согласно поступающей в СВР информации, западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по чувствительным направлениям – специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика.

    В работу вовлечены 30 немецких вузов, в том числе – Технологический институт Карлсруэ, Рурский, Мюнхенский, Рейнско-Вестфальский и Берлинский университеты. Также в проектах участвуют концерны ВПК – Rheinmetall, Diehl Stiftung, KNDS, Umarex. Эксперименты проводятся на шести реакторах, а материалы и оборудование испытываются на полигонах сухопутных войск ФРГ.

    По данным СВР, военные эксперты НАТО считают, что Германия способна за несколько месяцев наработать расщепляющийся материал и в течение года создать ядерное взрывное устройство без проведения испытаний. Ведомство отмечает: эти планы вызывают крайнюю обеспокоенность в Европе «с учетом реваншистских настроений в Берлине».

    Разведслужба напомнила о богатом милитаристском прошлом Германии и о намерении правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе». «Не исключается, что в воспаленных умах чиновников уже зародились замыслы создания собственного «ядерного зонтика», – говорится в комментарии СВР.

    В январе Мерц заявлял, что Берлин обсуждает с европейскими коллегами создание совместного ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что переговоры не вступают в противоречие с существующими договоренностями с США и могут лишь дополнять их.

    В свою очередь СВР сообщала, что руководство ЕС «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия. По данным службы, планы Брюсселя опираются на промышленно-техническую базу Германии, Италии, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Испании.

    Страны Прибалтики тоже охвачены ядерной лихорадкой. В прошлом месяце газета ВЗГЛЯД представила очередной выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных России государств вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия.

    Комментарии (5)
    20 июля 2026, 14:44 • Новости дня
    Подвергшимся нападению россиянкам запретили покидать Грузию

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Гражданкам России, участницам громкого инцидента на свадьбе в отеле в Телави, запрещено покидать Грузию, заявила адвокат одной из них Лали Апциаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью информационному агентству «Интерпрессньюс» адвокат сказала, что следственные органы предупредили россиянок «несколько дней не покидать Грузию».

    «И не покидают», – сказала Апциаури.

    «Украинки являются гражданками России, а пострадавшая (от удара задержанного мужчины) – еще и гражданка Турции. Они дали показания, рассказали обо всем. Инцидент начался после того, как они открыли на балконе отеля бутылку шампанского, что не понравилось (гостям свадьбы)», – рассказала адвокат, которая выразила сомнение в том, что ее подзащитная могла нанести физическое оскорбление задержанному.

    По ее словам, россиянки «категорически отвергают, что обливали водой и оплевывали гостей свадьбы», которая проводилась на территории отеля.

    Ранее адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный сам является жертвой «провокации».

    Как заявил адвокат Лаша Капанадзе, «Чигладзе стал жертвой провокации русских и является пострадавшим», так как туристки первыми напали на него.

    У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Она родилась на Украине, а сейчас проживает в России. Нестерюк рассказала, что отмечали с четырьмя подругами, приехавшими с Украины, день рождения, никого не провоцировали, а конфликт произошел только из-за их русской речи.

    Между тем подруга избитой в Грузии россиянки обвинила отель в бездействии.

    Комментарии (2)
    19 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Радикалы оскорбили одного из самых любимых писателей в Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Грузинские радикалы оскорбили одного из самых любимых в стране писателей, классика местной и советской литературы Нодара Думбадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В подкасте Анастасии Бендукидзе, дочери экс-министра экономики Кахи Бендукидзе, владелицы двух грузинских университетов, радикалы – молодежные активисты соревновались в оскорблениях известных личностей, и в том числе оскорбляли Нодара Думбадзе.

    Это вызвало негативные отклики грузинской общественности и правящей партии «Грузинская мечта».

    Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что «идеология этих людей направлена на оскорбление всего традиционного, всего гуманного и достойного».

    «Они оскорбили все то, что учит общество теплоте и любви, они хотят поляризации и ненависти»,– сказал он.

    «Эти люди оскорбили всю Грузию»,– заявил другой депутат от правящей партии Георгий Сосиашвили.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Times заметила «смену настроений» в немецком подходе к диалогу с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Немецкие лоббисты и бывшие политики встречаются с соратниками российских властей, что вызывает беспокойство европейских союзников ФРГ, пишет Times, отмечая «смену настроений» в построении диалога Берлина с Москвой.

    «В отношении Германии к переговорам с Россией произошел «сдвиг настроений», велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», – цитирует РИА «Новости» британскую Times со ссылкой на источник.

    При этом видимых изменений стратегия ФРГ пока не принесла, при этом оппозиционные политики страны неоднократно высказывались о важности наладить диалог с Москвой. Среди них, к примеру, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты представили послам Британии, Германии и Франции объективные оценки деструктивной политики их стран. Захарова заявляла о намеренном срыве Европой контактов с Россией. Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца поддержать диалог Кошты с Россией.


    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 13:28 • Новости дня
    Подруга избитой в Грузии россиянки обвинила отель в бездействии

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники грузинской гостиницы не вмешались в ситуацию во время нападения на российских туристок, а пострадавшей девушке теперь требуется хирургическое вмешательство, сообщила ее подруга.

    Очевидица инцидента в Телави Владислава Бородина заявила, что персонал отеля проигнорировал просьбы о помощи, передает РИА «Новости».

    По ее словам, нападению предшествовал конфликт с участниками проходившей в гостинице свадьбы, после чего мужчина ворвался в номер к россиянкам.

    «Один из сотрудников охраны усмехался, улыбался. Потом поднялась сотрудница отеля, но она тоже никак не посодействовала», – рассказала Бородина.

    Она добавила, что до нападения работники гостиницы без разрешения зашли в номер туристок под предлогом проверки аппаратуры.

    Пострадавшей Юлии Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Ей предстоит операция, однако девушка намерена отказаться от медицинского вмешательства на территории Грузии.

    МВД республики накануне отчиталось о задержании подозреваемого в причинении легкого вреда здоровью иностранке.

    Адвокат обвиняемого назвал своего подзащитного «жертвой провокации» со стороны туристок.

    В прошлом году представители правящей партии «Грузинская мечта» предупреждали об опасности нападок радикалов на российских граждан.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 21:21 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала прекратить оказывать военную помощь Украине

    Сопредседатель АдГ Вайдель выступила против вступления Украины в ЕС и НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    На предвыборном митинге в Магдебурге немецкая оппозиция призвала перестать тратить деньги налогоплательщиков на оружие для Киева, сделав выбор в пользу дипломатии.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала полностью отказаться от военной и финансовой поддержки Киева, передает ТАСС.

    Выступая в Магдебурге, политик назвала абсолютно неприемлемым присоединение Украины к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

    «Нам нужна дипломатия между Западом и Востоком. И поэтому мы, как «Альтернатива для Германии», в составе правительства обеспечим мир на Украине, будем выступать за мирные переговоры, чтобы этой бессмысленной гибели людей наконец-то был положен конец», – заявила Вайдель.

    Лидер партии подчеркнула, что немецкие налогоплательщики не должны оплачивать поставки оружия. По ее словам, Берлину следует стремиться к балансу и вести прагматичный диалог с ключевыми торговыми партнерами, включая Россию, США и Китай. Вайдель добавила, что ожидает такого подхода от любого разумного правительства, однако нынешнее руководство ФРГ действует ровно наоборот.

    Статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина получила летом 2022 года. Сейчас вопрос дальнейшего расширения объединения рассматривается европейскими странами с большой осторожностью. Государства-члены всерьез опасаются политического раскола при голосованиях, которые требуют строгого соблюдения принципа единогласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии АдГ Тино Крупалла обвинил руководство Германии в эскалации украинского конфликта.

    Ранее Алис Вайдель назвала роковой ошибкой возможное размещение немецких военных на Украине.

    Британский журнал Economist заявил о фактической гибели планов Киева по вступлению в НАТО.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Отставной грузинский военный-оппозиционер задержан в США

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Иммиграционная и таможенная полиция США задержала отставного вице-полковника грузинской армии Давида Хоргуашвили, руководителя функционирующего в США «Благотворительного фонда военных ветеранов», который известен тесными контактами с радикальной оппозицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает телекомпания «Имеди», в последние годы, проживая в США, Хоргуашвили активно работал с грузинской диаспорой, организовывая ее против правительства своей родины на акции протеста и информационные кампании.

    По данным телекомпании, американские власти подозревают Хоргуашвили в организации нелегальной эмиграции.

    «Имеди» отмечает, что отставной вице-полковник курировал коммуникацию между оппозиционно настроенными грузинскими эмигрантами и радикалами на родине.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 11:29 • Новости дня
    Германия закрыла российским спортсменам доступ на европейские игры глухих

    Посольство сообщило об отказе Берлина пустить российских атлетов на игры глухих

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство ФРГ заблокировало участие российских спортсменов в Европейских юношеских играх глухих, которые пройдут в Ганновере в августе 2026 года.

    Берлин отказался принимать атлетов из России на предстоящих соревнованиях, передает Telegram-канал российского посольства в Германии.

    «По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года», – заявили дипломаты.

    Организаторы турнира объяснили свой шаг тем, что немецкий народ якобы выступит против присутствия россиян.

    В дипмиссии назвали этот аргумент нелепым, напомнив об успешном выступлении отечественных пловцов на недавнем чемпионате Европы в Мюнхене.

    Решение немецкой стороны прямо нарушает постановление Международного комитета спорта глухих от 17 марта 2026 года. Тогда юным россиянам разрешили выступать на международных стартах в полном статусе, сохранив национальный флаг и гимн. Действия Берлина также противоречат базовым принципам Олимпийской хартии о недопустимости дискриминации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

    В ответ Еврокомиссия осудила возвращение отечественных атлетов на международную арену.

    Несмотря на угрозы европейских стран Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску россиян.


    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 06:47 • Новости дня
    Грузия вдвое увеличила закупки российского подсолнечного масла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем ввоза российского растительного масла на грузинский рынок увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные грузинской статистической службы.

    В июне 2026 года стоимость ввезенной на рынок Грузии продукции достигла 5,2 млн долларов против 2,9 млн долларов годом ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинское ведомство.

    Таким образом, сумма импорта выросла почти вдвое в годовом выражении.

    По итогам первого летнего месяца Россия сохранила статус крупнейшего поставщика подсолнечного масла для грузинских потребителей. Вторую строчку по объему экспорта заняла Украина с показателем 607,6 тыс. долларов. Тройку лидеров замкнула Венгрия, поставившая товар на 86,4 тыс. долларов.

    По итогам 2025 года Россия стала третьим внешнеэкономическим партнером Грузии. В апреле 2026 года Грузия резко увеличила закупки российской водки. В марте грузинский рынок увеличил закупки сыра из России до исторического максимума.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Неизвестный бросил помидор в премьер-министра Баварии

    Bild: Мужчина с помидором попытался напасть на премьера Баварии Зедера

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии во время праздничного мероприятия мужчина попытался атаковать премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, бросив в политика томат.

    Инцидент произошел 19 июля на торжествах по случаю 1100-летия основания общины Бернау-ам-Кимзе на юге Германии, где политик присутствовал в качестве почетного гостя, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Во время мероприятия в Бернау-ам-Кимзе на премьер-министра напал мужчина. Он внезапно выскочил из кустов, бросил в Зедера помидор и метнулся в его сторону», – отмечает издание.

    Служба безопасности премьер-министра оперативно нейтрализовала нападавшего и передала его местной полиции. Злоумышленником оказался 31-летний гражданин Германии, сейчас он находится под стражей. Сам Зедер не пострадал, он лишь вытер остатки томата с уха и продолжил участие в мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Маркус Зедер предложил отменить упрощенный порядок выезда молодых мужчин с Украины. Летом того же года премьер Баварии призвал вернуть воинскую обязанность в Германии.

    В 2024 году в Берлине неизвестный ударил тяжелой сумкой по голове сенатора по экономике Франциску Гиффай.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лондон заявил об учебных стрельбах корабля «Неустрашимый» в Ла-Манше
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов
    Россия ограничила ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ
    Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    Москвича арестовали на пять суток за выгул козы у мавзолея Ленина