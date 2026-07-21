ФБР отчиталось о перехвате 1,6 тыс. дронов на чемпионате мира

Tекст: Мария Иванова

Американские силовики обнаружили около 1,6 тыс. дронов в запретных зонах за время проведения чемпионата мира, передает РИА «Новости».

Из этого количества правоохранители изъяли 700 аппаратов.

«К концу турнира в закрытом воздушном пространстве было обнаружено около 1600 беспилотных летательных аппаратов и изъято более 700», – написал глава ФБР Кэш Патель в соцсети.

Руководитель ведомства отметил, что спецслужбы круглосуточно взаимодействовали с партнерами для обеспечения безопасности. По его словам, силовики оперативно обменивались разведданными и устраняли вероятные угрозы до того, как они могли навредить болельщикам.

Всего за 39 дней турнира 104 матча посетили 6,8 млн зрителей. Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики, а победителем стала сборная Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители перехватили сотни нелегально запущенных летательных аппаратов в 11 американских мегаполисах

В конце июня директор ФБР Кэш Патель заявил об изъятии более 400 беспилотников у стадионов.

Во время проведения матчей в Лос-Анджелесе полицейские конфисковали 34 дрона.