Норовирус в третий раз с мая атаковал круизное судно у берегов Аляски

NYP: На круизном судне у Аляски произошла третья вспышка норовируса

Tекст: Мария Иванова

Вспышка норовирусной инфекции произошла на экспедиционном круизном судне National Geographic Sea Bird у берегов Аляски, передают РИА «Новости». Заболевание поразило 18 пассажиров.

«Вспышка желудочно-кишечного заболевания происходит на экспедиционном судне из Аляски: треть пассажиров страдает от вируса, и это уже третья подобная вспышка на борту судна с конца мая... Из 62 пассажиров 18 страдают от внезапного острого расстройства пищеварения, испытывая «тошноту и колики в животе»», – отмечает New York Post.

О заболевании стало известно 12 июля, спустя два дня после выхода из порта Ситка. Источник инфекции пока не установлен, заболевшие находятся в изоляции, а на судне проводится дезинфекция.

Это уже третья вспышка норовируса на данном судне с конца мая. Первая произошла с 26 по 31 мая, тогда заболели девять пассажиров и три члена экипажа. Вторая вспышка зафиксирована 25–30 июня, когда пострадали 20 человек из 95 находившихся на борту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля острая кишечная инфекция поразила более сотни пассажиров лайнера Ruby Princess.

В мае французские власти заблокировали в порту Бордо судно Ambition из-за гибели туриста от вызванного норовирусом гастроэнтерита.

Несколькими днями ранее массовое заражение этой болезнью произошло на борту вышедшего из Флориды корабля Caribbean Princess.