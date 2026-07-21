Путин поздравил российских школьников с победой на химической олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с успехом на престижных соревнованиях, передает cайт Кремля.
«Уважаемые Арсений Андреевич, Ярослав Александрович, Игорь Алексеевич, Павел Алексеевич! Поздравляю вас с блестящей победой на 58-й Международной химической олимпиаде. Молодцы», – говорится в телеграмме главы государства.
Российский лидер подчеркнул исключительную самоотдачу, выдержку и товарищескую сплоченность ребят. Он пожелал команде, а также педагогам и наставникам новых достижений.
Международная химическая олимпиада проходит с 1968 года. В состязании участвуют школьники до 20 лет из более чем 90 стран. В прошлом году российская команда также завоевала четыре золотые медали на соревнованиях в Дубае.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники завоевали четыре высшие награды на 58-й Международной химической олимпиаде в Узбекистане.
Весной в Москве стартовала юбилейная Международная Менделеевская олимпиада по химии.