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    21 июля 2026, 10:43 • Новости дня

    Путин поздравил российских школьников с победой на химической олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на 58-й Международной химической олимпиаде, отметив их исключительную самоотдачу.

    Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с успехом на престижных соревнованиях, передает cайт Кремля.

    «Уважаемые Арсений Андреевич, Ярослав Александрович, Игорь Алексеевич, Павел Алексеевич! Поздравляю вас с блестящей победой на 58-й Международной химической олимпиаде. Молодцы», – говорится в телеграмме главы государства.

    Российский лидер подчеркнул исключительную самоотдачу, выдержку и товарищескую сплоченность ребят. Он пожелал команде, а также педагогам и наставникам новых достижений.

    Международная химическая олимпиада проходит с 1968 года. В состязании участвуют школьники до 20 лет из более чем 90 стран. В прошлом году российская команда также завоевала четыре золотые медали на соревнованиях в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники завоевали четыре высшие награды на 58-й Международной химической олимпиаде в Узбекистане.

    Весной в Москве стартовала юбилейная Международная Менделеевская олимпиада по химии.

    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин распорядился оптимизировать рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Инициированный ЕР указ оптимизирует рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров усовершенствовать нормы, регулирующие режим рабочего времени и учебную нагрузку преподавателей. Кроме того, указом президента гарантируется безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.

    «Правительству в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки», – говорится в тексте президентского указа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования

    Указ устанавливает в качестве необходимого условия для нормальной работы учителей защиту их жизни и здоровья при осуществлении профессиональной деятельности. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.

    В апреле президент России распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнее количество административной работы у преподавателей.

    Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.


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    20 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин учредил в России День хоккея

    Путин установил в России День хоккея 22 декабря

    Путин учредил в России День хоккея
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин постановил ежегодно праздновать в России День хоккея 22 декабря.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем рождения отечественного хоккея считается 22 декабря в честь первых матчей чемпионата СССР 1946 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о регулярном участии главы государства в хоккейных матчах.

    Для популяризации данного вида спорта по инициативе Владимира Путина в 2011 году создали Ночную хоккейную лигу.

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    18 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    В Иране анонсировали возможную встречу нового лидера страны с Путиным

    В Иране анонсировали возможную встречу Моджтабы Хаменеи с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый верховный руководитель Исламской Республики планирует провести первые зарубежные переговоры с российским руководством, временно отказавшись от публичных выступлений из-за вопросов безопасности, сообщают источники информагентств.

    Первым контактом на высшем уровне для Моджтабы Хаменеи может стать беседа с президентом России. «Россия – близкая нам страна, Его превосходительство Владимир Путин – близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», – заявил иранский источник ТАСС.

    Сейчас верховный лидер избегает публичности на фоне обострения военного конфликта с США и Израилем. Собеседник агентства пояснил, что глава государства появится на публике только после полной нормализации обстановки.

    Кроме того, стало известно о планах президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Индию. Политик примет участие в сентябрьском саммите БРИКС, который состоится в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал возможную встречу Владимира Путина с Моджтабой Хаменеи на Каспийском саммите. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан впервые за время конфликта провел очную беседу с руководителем страны. Высший руководитель успешно восстанавливается после полученных от взрывной волны травм.

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    20 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Балицкий доложил Путину о полном контроле над трассой в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Магистраль «Новороссия», обеспечивающая бесперебойное снабжение Крымского полуострова, полностью перешла под управление российских сил, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

    «Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», – сказал Балицкий президенту в ходе встречи, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства встретился с губернатором Запорожской области.

    В конце июня Балицкий сообщал о временном перекрытии части трассы «Новороссия» из-за теракта.

    В начале лета глава Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание системы защиты этой магистрали от вражеских беспилотников.

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    19 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин отметил вклад металлургов в оборонный потенциал России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил труд горняков и сталеваров, подчеркнув их значимую роль в развитии индустриальных регионов и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер направил поздравительную телеграмму специалистам отрасли, текст которой опубликован на сайте Кремля. «Поздравляю вас с днем металлурга. <…> Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов», – отметил президент.

    Владимир Путин добавил, что отечественная металлургия опирается на крепкие традиции, рабочие династии и взаимовыручку. На профильных предприятиях всегда трудились специалисты высочайшей квалификации, включая литейщиков, доменщиков и представителей науки.

    Среди главных приоритетов развития комплекса глава государства выделил внедрение передовых технологий. Он также обратил внимание на важность повышения конкурентоспособности продукции, подготовки новых кадров и обеспечения социальных гарантий для всех тружеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров отметили высокий профессионализм специалистов металлургической отрасли.

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    20 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Путин дал поручение по отсрочке штрафов за бумажные накладные при перевозках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил МВД и Ространснадзору принять решения, согласно которым до марта 2027 года в случае отсутствия у перевозчика электронных перевозочных документов и при предъявлении таких документов в бумажном виде будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.

    Президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение дано профильным министерствам и ведомствам.

    «МВД и Ространснадзору принять решения, предусматривающие до 1 марта 2027 года объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и предъявления перевозочных документов на бумажном носителе», – указано в документе.

    Ранее глава государства поддержал инициативу Министерства транспорта о временном отказе от штрафных санкций на период адаптации отрасли к электронному документообороту. Выполнить поставленную задачу необходимо до начала осени 2026 года. Ответственными назначены руководители МВД и Ространснадзора Владимир Колокольцев и Виктор Гулин.

    Кроме того, правоохранительным органам поручено подготовить и направить в регионы подробные разъяснения по практике проверок транспортной документации. Эти инструкции должны учитывать все требования действующих нормативных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства транспорта о смягчении правил перехода на цифровой документооборот.

    Ранее глава государства сообщил о пользе электронных накладных для грамотного распределения логистической нагрузки.

    В прошлом году профильное ведомство запланировало обязательное введение цифровых документов для грузоперевозок с 1 сентября 2026 года.

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    20 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Газманова Олега Михайловича – композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения включило песни Олега Газманова в школьную программу. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего продюсера артиста по делу о мошенничестве.

    Ранее Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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    20 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин открыт к любому формату общения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», – сказал Песков ТАСС.

    Ранее иранский источник сообщал агентству о возможности первого международного контакта верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана в мае встретился с раненым верховным лидером Хаменеи. Посол Ирана в Москве Джалали анонсировал  возможную встречу Путина с Хаменеи на Каспийском саммите. В Иране 18 июля анонсировали  возможную встречу нового лидера страны с Путиным.


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    21 июля 2026, 02:48 • Новости дня
    Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в Российской Федерации, и порядка выдачи такого удостоверения», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подписал документ, гарантирующий учителям защиту жизни, здоровья и бесплатные юридические консультации.

    Путин распорядился присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание «Ветеран труда» и расширить меры социальной поддержки учителей.

    Глава государства дал поручение правительству за полгода усовершенствовать нормы рабочего времени и учебной нагрузки учителей.

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    20 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    Балицкий заявил Путину о терроре ВСУ против жителей Энергодара

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска усилили удары по гражданским объектам и мирному населению Энергодара, поскольку терпят неудачи на линии соприкосновения, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

    «Город атомщиков: сложилась сложная ситуация, но контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, может быть скажу не парламентским языком, кошмарит мирное население», – доложил Балицкий главе государства, передает ТАСС.

    Он отметил, что боевики ВСУ выбивают инфраструктуру, бьют по аптекам, населенным пунктам.

    По словам руководителя области, российские военные предпринимают все необходимые меры для решения этой проблемы и защиты населения. Несмотря на постоянные атаки со стороны украинских войск, обстановка в городе остается под полным контролем властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавние украинские удары привели к масштабным отключениям воды и света в Энергодаре. Неделей ранее вражеский беспилотник убил трех мирных жителей в гражданском автомобиле в этом же городе.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявлял о попытках противника деморализовать население постоянными обстрелами.

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    20 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного работника культуры директору Ясной Поляны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Екатерине Толстой, занимающей должность директора музея-усадьбы «Ясная Поляна», почетного звания заслуженного работника культуры.

    Указ опубликован на портале правовых актов.

    Екатерина Толстая является супругой Владимира Ильича Толстого – потомка выдающегося писателя. Ранее он сам руководил яснополянским музеем. В 2012 году Толстой оставил эту должность, поскольку был назначен советником президента России по вопросам культуры.

    В июне президент присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. В мае композитор Николай Агутин удостоился звания заслуженного деятеля искусств.

    В том же месяце глава государства наградил актрису Наталию Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    20 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Балицкий пригласил Путина на празднование 200-летия Бердянска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным пригласил главу государства на 200-летие Бердянска в 2027 году.

    «Мы планируем отмечать 200-летие города Бердянска в следующем году, куда и вас, конечно же, приглашаем, если обстановка позволит», – сказал Балицкий, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Путин и Балицкий провели встречу.

    В конце июня губернатор Евгений Балицкий рассказал о провале планов украинской армии по созданию «серой зоны» в регионе.

    По его словам, магистраль «Новороссия», обеспечивающая снабжение Крыма, полностью перешла под контроль российских сил.

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    20 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин поручил проверить систему наставничества для выпускников медвузов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин дал поручение проследить за системой наставничества выпускников медицинских образовательных учреждений.

    «Организовать проведение мониторинга развития в субъектах Российской Федерации института наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций, в том числе сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников», – говорится в тексте поручения, передает ТАСС.

    Ранее президент уточнил правила прохождения обязательной отработки выпускников медвузов в формате наставничества.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об ожидаемом приходе в медицинскую отрасль почти 230 тыс. новых специалистов.

    Госдума узаконила прохождение оплачиваемых стажировок для выпускников под руководством опытных наставников.

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