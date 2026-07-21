  • Новость часаАтаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
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    Блокада Саудовской Аравии поможет бюджету России
    Новый премьер Британии устроил безжалостную чистку кабинета министров
    Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    ВСУ за неделю убили 69 мирных жителей России
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы
    NZZ: Зеленский уволит главкома ВСУ Сырского из-за протестов
    Москва объявила персонами нон грата двух атташе посольства Италии
    21 июля 2026, 10:41 • Новости дня

    СМИ: На российских АЗС стабилизировалась ситуация

    «Коммерсантъ»: На российских АЗС стабилизировалась ситуация

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские нефтеперерабатывающие заводы начали постепенно возвращаться к реализации топлива на петербургской биржевой площадке после завершения плановых и аварийных ремонтных работ.

    К торговле топливом на Петербургской бирже вернулись предприятия с общей мощностью переработки около 40 млн тонн нефти ежегодно, пишет «Коммерсантъ».

    При этом часть крупных заводов, перерабатывающих более 45 млн тонн в год, пока остаются вне торгов.

    С 20 июля биржа изменила предельные границы колебания цен на некоторые виды горючего. Для бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива коридор повышения расширился до 5%, а возможное снижение допускается до 10%. Стоимость АИ-92 выросла на 0,7%, достигнув 72,29 тыс. рублей за тонну, тогда как АИ-95 подешевел на 2,3%.

    Ситуация на заправочных станциях начала улучшаться. По словам источника в отрасли, очереди сократились, и многие операторы возобновили отпуск топлива без ограничений. «Пик дефицита, вероятно, уже пройден», – заявил собеседник издания.

    При этом запасы бензина сократились на 4%, составив 1,7 млн тонн.

    Эксперты предупреждают, что быстрого восстановления рынка ждать не стоит. В ближайшие два месяца сохранится высокий сезонный спрос. Заметное увеличение производства ожидается лишь к концу года, по мере возвращения в строй всех пострадавших заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде российских регионов стабилизировалась ситуация с доступностью бензина и очередями на заправках.

    Ранее сообщалось. что с 21 июля приобретать автомобильное топливо на Петербургской бирже смогут исключительно конечные потребители и участники торгов для личного пользования.

    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    20 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Российская компания запустила низкоорбитальную группировку спутников связи

    «Бюро 1440» успешно вывело на орбиту вторую группировку спутников связи

    Tекст: Мария Иванова

    Новая партия отечественных космических аппаратов благополучно отделилась от ракеты-носителя, продолжая масштабное формирование передовой системы связи нового поколения.

    Входящее в «ИКС Холдинг» «Бюро 1440» успешно завершило второй пакетный запуск космических аппаратов, передает Telegram-канал компании.

    Аппараты отделились от ракеты-носителя и установили стабильную связь с Центром управления полетами.

    В ближайшее время специалисты проведут все необходимые проверки подсистем. После ввода оборудования в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту для полноценного оказания сервисов связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте компания «Бюро 1440» запустила первые 16 спутников связи группировки «Рассвет».

    В мае российские военные применили отечественную систему для работы беспилотников в зоне спецоперации.

    В июне президент Владимир Путин заявил о наращивании орбитальной группировки для нужд армии.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа жителей Араратской области на юго-западе Армении заблокировала дорогу международного значения Ереван – Ерасх, протестуя против отказа местных заводов закупать у них помидоры.

    Фермеры заявляют, что предприятия отказываются приобретать продукцию из-за сложностей с ее дальнейшей реализацией и невозможностью экспорта в Россию, что привело к перенасыщению внутреннего рынка, передает ТАСС.

    Участник акции Артак Арутюнян рассказал порталу NEWS.am, что не может продать 60 тонн выращенных томатов. «Такая ситуация повторяется каждый год, пока люди не объединятся, проблема не решается. В прошлом году обещали, что в этом году будет лучше, а в этом – хуже», – заявил фермер.

    Протестующие также отметили, что министр экономики Армении Геворг Папоян обещал помочь со сбытом помидоров и огурцов, однако никаких действий не последовало. После переговоров с правоохранителями фермеры согласились разблокировать трассу, но предупредили о готовности к более радикальным мерам, если их требования не будут выполнены.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении. До этого почти весь экспорт армянских томатов приходился на Россию.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за нереализованный урожай.

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    20 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о введении морской блокады в отношении Эр-Рияда.

    «Вооруженные силы Йемена объявляют о запрете на морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду». Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления», – написал он в своем канале в Telegram, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что движение оставляет за собой право на всеобъемлющую эскалацию в ответ на действия Эр-Рияда. Вооруженные силы подтвердили свою полную готовность ко всем вариантам развития событий и пообещали жестко ответить на любую эскалацию со стороны Саудовской Аравии. Мятежники также призвали своих сторонников к продолжению всеобщей мобилизации.

    На прошлой неделе йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. В ответ на обстрел аэропорта Саны мятежники нанесли ракетный удар по саудовской воздушной гавани Абха.

    Позже власти Ирана призвали союзников подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море.

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    20 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с ГСМ для ВСУ. Кроме того, были поражены еще три судна на подходе к порту Черноморск: два балкера и сухогруз, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и транспортные суда, работающие в интересах противника, передает Минобороны России. В Одесском морском торговом порту ударные дроны поразили два сухогруза во время выгрузки военного снаряжения. Также уничтожены резервуары с топливом для украинских войск.

    В порту Черноморска Одесской области атаке подверглись объекты инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения военных поставок.

    Помимо этого, беспилотники настигли цели в открытом море. В нескольких десятках километров южнее Затоки поражены два балкера и один сухогруз. Эти суда направлялись с военными грузами в Черноморск.

    Накануне российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта. В тот же день военные уничтожили два цеха по производству беспилотников.

    Сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов.

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    20 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России

    Лавров разъяснил кандидату от Сенегала требования России к генсеку ООН

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с сенегальским политиком Маки Салом, претендующим на пост генерального секретаря ООН.

    Переговоры руководителя отечественной дипломатии с африканским политиком прошли в Москве, сообщается на сайте МИД. В ходе диалога стороны обсудили предстоящие выборы руководителя всемирной организации.

    «20 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом», – отметили в министерстве. Представители ведомства уточнили, что гость представил свою программу, а российский министр перечислил требования Москвы к кандидатам.

    В МИД добавили, что участники беседы подтвердили приверженность центральной координирующей роли организации в международных делах.

    В июне глава российского дипведомства провел аналогичную встречу с кандидатом на должность генсека ООН Марией Эспиносой.

    До этого Москва назвала повышение авторитета всемирной организации главным условием для поддержки будущего руководителя.

    При этом Лавров подверг резкой критике работу действующего главы структуры Антониу Гутерриша из-за подыгрывания Западу.

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    20 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе. Вторая цель Банковой – убедить украинцев в боеспособности ВСУ после отставки министра обороны Михаила Федорова, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Украина атаковала гражданские объекты в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

    «Ударами по складам и другим гражданским объектам в Москве и Подмосковье Киев пытается решить сразу две задачи. Первая – украинская внутриполитическая. Она заключается в том, чтобы успокоить население и элиты, которые выступают против отставки министра обороны Михаила Федорова», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Спикер напомнил, что на Украине разворачивается очередной политический кризис, сопровождающийся массовыми митингами против кадровых решений Зеленского. «Смена правительства, которой Киев, судя по всему, хотел замаскировать отставку Федорова, вызвала масштабные выступления. Поэтому Банковая хочет убедить украинцев в сохранении боеспособности ВСУ на фоне смены главы Минобороны», – указал собеседник.

    «Анализ фотографий и видео атакованных объектов позволяет предположить, что украинские БПЛА были снабжены зажигательной боевой частью, а не фугасной или осколочной. Их цель – вызвать масштабный пожар, создать картинку черных клубов дыма над столичным регионом. Это не имеет военного значения, но, по замыслу Киева, должно создать психологический эффект «перемоги», – пояснил эксперт.

    По его словам, вторая цель Киева – спровоцировать бытовые трудности и социальное недовольство – тоже вряд ли достижима. «Удар Киева по психологии комфорта россиян нельзя назвать очень успешным. Возможно, на Банковой не знают, что заказы в большинстве случаев оплачиваются при получении», – заметил Анпилогов.

    При этом эксперт согласился, что серьезный ущерб из-за украинских налетов понесли предприниматели и поставщики, которые работают с маркетплейсами. Вместе с тем он напомнил, что закон позволяет бизнесу проводить закупки крупнокалиберного вооружения ПВО. «Судя по всему, ВСУ уперлись в потолок своих возможностей на фронте и фокусируют усилия на борьбе с отдыхающими на Южном берегу Крыма и бытовыми товарами в Подмосковье», – резюмировал аналитик.

    В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. По его словам, большая часть дронов ВСУ была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

    По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате пострадали десять человек, в том числе ребенок. По информации главы региона, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация ей не потребовалась.

    В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Пострадали две женщины, уточнил Воробьев. Логистический комплекс Wildberries в Коледино под Подольском эвакуировали из-за атаки БПЛА. В пресс-службе RWB позже заявили, что работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме.

    «В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», – написал губернатор Подмосковья. По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата».

    Глава городского округа Евгения Хрусталева также сообщила, что БПЛА попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова – поврежден фасад. Как уточнила чиновница, при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки на Московский регион по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов по крупнейшим распределительным центрам в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали есть погибшие и десятки раненых. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты.

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    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

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    20 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    @ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнюю неделю российские вооруженные силы поразили десятки кораблей и катеров, задействованных для перевозки грузов украинской армии, свидетельствуют данные российских силовых структур.

    С 13 по 19 июля российские военные поразили не менее 37 морских судов, выполнявших задачи в интересах ВСУ, сообщает РИА «Новости».

    Наибольшее число целей уничтожено 14 и 15 июля – по семь единиц в каждый из дней.

    В остальные дни также фиксировались успешные удары: по шесть судов поражено 13 и 17 июля, пять – 18 июля, четыре – 19 июля, два – 16 июля.

    Среди уничтоженных объектов оказались 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно и два катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России атаковали два балкера с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    До этого удары дронов пришлись по пяти сухогрузам в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения.

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    20 июля 2026, 21:11 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь своего юбилея отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend с новым двигателем.

    «В день 60-летия АвтоВАЗа мы с гордостью даем старт производству обновленной Lada Niva Legend. Легендарный внешний вид остался с нами, но под капотом – совершенно иной характер», – заявили представители компании.

    Автомобиль получил тяговитый мотор объемом 1.8 литра, улучшенную управляемость и современные системы комфорта. В конструкции машины появилось более 350 новых деталей, при этом инженеры бережно сохранили классический облик внедорожника. Цены и доступные комплектации производитель пообещал раскрыть в августе перед началом официальных продаж, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Новый восьмиклапанный двигатель отличается повышенной экономичностью и увеличенным крутящим моментом, что значительно улучшает тяговые характеристики на бездорожье. Средний расход топлива в смешанном цикле снизился почти на один литр и составил девять литров на 100 километров.

    Впервые в истории модели машина оснащена фронтальной водительской подушкой безопасности, установленной в новом рулевом колесе. Для повышения надежности специалисты применили элементы кузова из оцинкованной стали, а также модернизировали трансмиссию и переднюю подвеску. Кроме того, внедорожник укомплектовали вентилируемыми дисковыми тормозами.

    Изменения затронули и эргономику салона: появилась регулируемая рулевая колонка, новый механизм переключения передач и улучшенная шумоизоляция. Автомобиль также обзавелся современной климатической установкой с тихим вентилятором и центральным замком с единым ключом.

    Весной завод направил более 530 млн рублей на модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva. В начале лета компания представила обновленный внедорожник на Петербургском международном экономическом форуме.

    Руководитель автогиганта Максим Соколов анонсировал запуск производства модернизированной модели 20 июля.

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    21 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области украинский военный ликвидировал двух сослуживцев, которые пытались заманить штурмовые отряды ВС России на заминированную территорию под видом сдачи в плен.

    В районе села Артельное Харьковской области в ходе боестолкновения российские силы ликвидировали группу противника, а один боец первой отдельной бригады территориальной обороны Украины решил сдаться, передает РИА «Новости».

    Представитель силовых структур рассказал, что сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить российских штурмовиков в своей готовности сдаться и вынудить их выйти на заминированный участок местности.

    В июле украинский дрон убил пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ на сумском направлении.

    Месяцем ранее бойцы ВСУ расстреляли вышедшего с белым полотенцем к российским позициям товарища.

    В мае украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким решившим сложить оружие боевым группам.

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    20 июля 2026, 16:24 • Новости дня
    В Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабный пожар начался в понедельник в Одессе после взрывов, которым предшествовало срабатывание сирен воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Пожар вспыхнул в Одессе. Местные журналисты отметили, что возгоранию предшествовали громкие звуки, передает РИА «Новости».

    «Начался масштабный пожар», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.

    Накануне в Одессе на фоне воздушной тревоги произошел мощный взрыв. ВС России поразили резервуары с топливом в порту Одессы.

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    20 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    По его словам, соответствующая инструкция уже доведена до высшего военного командования Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно расплачиваться за это. Данная директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооруженных силах», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

    Ранее Трамп назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием. Американский лидер анонсировал серьезные удары по иранской территории из-за срыва прежних договоренностей.

    До этого политик пригрозил Тегерану беспрецедентной атакой в случае своего убийства.

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    20 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    @ Klaus W. Schmidt/imago-images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс обеспокоен активной научно-исследовательской деятельностью Германии в сфере создания ядерного оружия, специалисты НАТО полагают, что ФРГ способна создать ядерное оружие за год, сообщила Служба внешней разведки России.

    Профильные министерства одного из ключевых государств НАТО встревожены немецкими исследованиями ядерно-оружейной направленности, сообщила СВР на своем сайте.

    Западные союзники отмечают масштабность работ Берлина в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.

    В этих исследованиях участвуют 30 немецких университетов, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и другие

    Практические эксперименты проводятся на шести исследовательских реакторах. В Брюсселе обращают внимание на плотную координацию ведомств ФРГ при отработке методик производства высокоэнергетических взрывчатых веществ.

    К разработкам привлечены крупные военно-промышленные концерны, такие как Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.

    Военные эксперты альянса считают, что Германия способна за срок от одного до трех месяцев наработать нужный расщепляющийся материал, а в течение года – создать действующее ядерное взрывное устройство.

    В СВР отметили, что такие планы вызывают тревогу на фоне милитаристского прошлого страны и заявлений правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе».

    Намерение немецких властей получить доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал о внедрении идеи создания ядерного оружия в общественно-политический дискурс ФРГ.

    В апреле СВР сообщала, что руководство Евросоюза тайно приступило к обсуждению планов производства собственного ядерного арсенала.

    СВР также указывала на способность немецких специалистов быстро получить необходимое количество оружейного плутония.

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    21 июля 2026, 04:48 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой

    Такер Карлсон заявил о глупости Каи Каллас

    Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Известный американский журналист Такер Карлсон назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас «тупым человеком».

    Карлсон высказался о Каллас в своем авторском подкасте, передает РИА «Новости».

    «Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе», – заявил Карлсон.

    Он добавил, что другие участники ужина, по его наблюдениям, также были шокированы тем, насколько Каллас, по их впечатлению, не информирована и ведет себя «по-детски».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоумении европейских политиков из-за назначения Каллас главой евродипломатии.

    Дипломат Константин Долгов назвал Каллас необразованной и глупой женщиной из-за ее слов о нападениях России на африканские страны.

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