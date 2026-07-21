СМИ: На российских АЗС стабилизировалась ситуация

«Коммерсантъ»: На российских АЗС стабилизировалась ситуация

Tекст: Алексей Дегтярёв

К торговле топливом на Петербургской бирже вернулись предприятия с общей мощностью переработки около 40 млн тонн нефти ежегодно, пишет «Коммерсантъ».

При этом часть крупных заводов, перерабатывающих более 45 млн тонн в год, пока остаются вне торгов.

С 20 июля биржа изменила предельные границы колебания цен на некоторые виды горючего. Для бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива коридор повышения расширился до 5%, а возможное снижение допускается до 10%. Стоимость АИ-92 выросла на 0,7%, достигнув 72,29 тыс. рублей за тонну, тогда как АИ-95 подешевел на 2,3%.

Ситуация на заправочных станциях начала улучшаться. По словам источника в отрасли, очереди сократились, и многие операторы возобновили отпуск топлива без ограничений. «Пик дефицита, вероятно, уже пройден», – заявил собеседник издания.

При этом запасы бензина сократились на 4%, составив 1,7 млн тонн.

Эксперты предупреждают, что быстрого восстановления рынка ждать не стоит. В ближайшие два месяца сохранится высокий сезонный спрос. Заметное увеличение производства ожидается лишь к концу года, по мере возвращения в строй всех пострадавших заводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде российских регионов стабилизировалась ситуация с доступностью бензина и очередями на заправках.

Ранее сообщалось. что с 21 июля приобретать автомобильное топливо на Петербургской бирже смогут исключительно конечные потребители и участники торгов для личного пользования.