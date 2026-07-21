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    21 июля 2026, 09:35 • Новости дня

    Welt: Британия и Германия создадут дальнобойную ракету против России

    Welt: Лондон и Берлин разработают ракету дальностью 2 тыс. километров

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон и Берлин намерены к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

    Европейские государства планируют реализовать совместную военную программу Deep Precision Strike, передает РИА «Новости».

    «К 2034 году две страны планируют разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тыс. километров. DPS нужен для нанесения высокоточных ударов большой дальности», – отмечает газета Welt. Уточняется, что речь идет о сценарии на случай якобы вероятного конфликта с Россией.

    Проект опирается на британские технологии и немецкое финансирование, при этом его детали строго засекречены. Сейчас инженеры рассматривают два варианта создания оружия: сверхнизковысотный аппарат или гиперзвуковую систему, скорость которой в пять раз превысит звуковую.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал отсутствие у Москвы планов нападать на страны НАТО. Глава государства отмечал, что западные политики используют миф об угрозе для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем.

    При этом Североатлантический альянс продолжает усиливать активность у западных рубежей России, оправдывая это сдерживанием спецоперации. В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность действиями военного блока, подчеркивая готовность защищать национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны выделят 50 млрд долларов на разработку дальнобойного оружия без участия США.

    Офис премьер-министра Великобритании анонсировал создание высокоточной системы Deep Precision Strike с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Ранее Лондон и Берлин подписали исторический договор о дружбе и сотрудничестве в военной сфере.

    20 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    @ Klaus W. Schmidt/imago-images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс обеспокоен активной научно-исследовательской деятельностью Германии в сфере создания ядерного оружия, специалисты НАТО полагают, что ФРГ способна создать ядерное оружие за год, сообщила Служба внешней разведки России.

    Профильные министерства одного из ключевых государств НАТО встревожены немецкими исследованиями ядерно-оружейной направленности, сообщила СВР на своем сайте.

    Западные союзники отмечают масштабность работ Берлина в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.

    В этих исследованиях участвуют 30 немецких университетов, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и другие

    Практические эксперименты проводятся на шести исследовательских реакторах. В Брюсселе обращают внимание на плотную координацию ведомств ФРГ при отработке методик производства высокоэнергетических взрывчатых веществ.

    К разработкам привлечены крупные военно-промышленные концерны, такие как Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.

    Военные эксперты альянса считают, что Германия способна за срок от одного до трех месяцев наработать нужный расщепляющийся материал, а в течение года – создать действующее ядерное взрывное устройство.

    В СВР отметили, что такие планы вызывают тревогу на фоне милитаристского прошлого страны и заявлений правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе».

    Намерение немецких властей получить доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал о внедрении идеи создания ядерного оружия в общественно-политический дискурс ФРГ.

    В апреле СВР сообщала, что руководство Евросоюза тайно приступило к обсуждению планов производства собственного ядерного арсенала.

    СВР также указывала на способность немецких специалистов быстро получить необходимое количество оружейного плутония.

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    20 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

    Военный аналитик Ермаков: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

    Эксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. Однако американская политика сводилась к тому, что США размещали ЯО в стране, а Берлин не пытался создавать свое. Если ФРГ станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее СВР сообщила об обеспокоенности НАТО планами Германии по созданию ЯО.

    «ФРГ относится к так называемым пороговым государствам. То есть страна обладает техническими возможностями и при необходимости действительно способна в сжатые сроки разработать и создать ядерное оружие», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его оценкам, одного-трех месяцев достаточно, чтобы наработать расщепляющийся материал на несколько зарядов. Вместе с тем собеседник усомнился, что весь цикл уложится всего лишь в год. «Хорошо бы провести испытания, поскольку только в этом случае и владельцы, и окружающие смогут достаточно убедиться в его надежности и эффективности», – рассуждает аналитик.

    Как полагает Ермаков, проводимые в ФРГ работы ядерно-оружейной направленности «упираются не в технические моменты, а в наличие политической воли и желания». Эксперт напомнил, что немцы задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. «Во многом практика совместных ядерных миссий НАТО была построена на том, что США размещали американское ЯО в Германии, а Берлин не пытался создавать свое. Это была часть политики Вашингтона», – указал он.

    Сейчас вряд ли у немецкого руководства в полном объеме существует политическая воля, считает аналитик. «ФРГ с трудом присоединяется даже к ядерным учениям с Францией», – заметил спикер. Как бы то ни было, если Германия станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, подчеркнул Ермаков.

    «С военной точки зрения мало что изменится. НАТО все еще остается ядерным альянсом просто из-за наличия ЯО у США, Франции и Британии. К слову, больший практический интерес для нас вызывает активная деятельность Парижа, который в последнее время стал развивать так называемую политику передового ядерного сдерживания. Непонятно, сохранится ли она после того, как Эммануэль Макрон покинет пост президента», – заключил эксперт.

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о беспокойстве властей стран НАТО предполагаемыми планами Германии получить прямой доступ к ядерному оружию. В сообщении на сайте службы указано, что, согласно поступающей в СВР информации, западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по чувствительным направлениям – специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика.

    В работу вовлечены 30 немецких вузов, в том числе – Технологический институт Карлсруэ, Рурский, Мюнхенский, Рейнско-Вестфальский и Берлинский университеты. Также в проектах участвуют концерны ВПК – Rheinmetall, Diehl Stiftung, KNDS, Umarex. Эксперименты проводятся на шести реакторах, а материалы и оборудование испытываются на полигонах сухопутных войск ФРГ.

    По данным СВР, военные эксперты НАТО считают, что Германия способна за несколько месяцев наработать расщепляющийся материал и в течение года создать ядерное взрывное устройство без проведения испытаний. Ведомство отмечает: эти планы вызывают крайнюю обеспокоенность в Европе «с учетом реваншистских настроений в Берлине».

    Разведслужба напомнила о богатом милитаристском прошлом Германии и о намерении правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе». «Не исключается, что в воспаленных умах чиновников уже зародились замыслы создания собственного «ядерного зонтика», – говорится в комментарии СВР.

    В январе Мерц заявлял, что Берлин обсуждает с европейскими коллегами создание совместного ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что переговоры не вступают в противоречие с существующими договоренностями с США и могут лишь дополнять их.

    В свою очередь СВР сообщала, что руководство ЕС «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия. По данным службы, планы Брюсселя опираются на промышленно-техническую базу Германии, Италии, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Испании.

    Страны Прибалтики тоже охвачены ядерной лихорадкой. В прошлом месяце газета ВЗГЛЯД представила очередной выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных России государств вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева

    Премьер Британии Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой».

    Политика Лондона в отношении украинского кризиса сохранит прежний курс. Вступивший в должность главы правительства Энди Бернем подчеркнул, что союзнические отношения останутся крепкими, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Британии остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», – сказал Бернем журналистам.

    Выступление нового премьера транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Несколькими днями ранее Бернема избрали новым руководителем Лейбористской партии.

    До своего назначения политик обещал не ослаблять военную помощь Украине.

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    20 июля 2026, 21:25 • Новости дня
    Новым главой британского МИД назначили Милибэнда

    Новый премьер-министр Британии Бернем назначил главой МИД Милибэнда

    Новым главой британского МИД назначили Милибэнда
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем сформировал лейбористское правительство, доверив руководство внешнеполитическим ведомством Эду Милибэнду.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем утвердил Эда Милибэнда в должности министра иностранных дел в новом составе лейбористского правительства, передает ТАСС.

    «Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Эд Милибэнд на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития», – говорится в официальном заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

    В предыдущем кабинете министров под руководством Кира Стармера политик отвечал за энергетическую безопасность и углеродную нейтральность. С сентября 2010 по май 2015 года он стоял во главе Лейбористской партии, находившейся тогда в оппозиции. Примечательно, что в правительстве Гордона Брауна с 2007 по 2010 год внешнеполитическое ведомство возглавлял старший брат нового министра, Дэвид Милибэнд.

    Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми заявил о своем решении покинуть правительство нового премьер-министра Энди Бернема.

    Канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении экс-министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

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    21 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Politico: Новый премьер Британии устроил безжалостную чистку кабинета министров

    Премьер Британии Бернем уволил сторонников Стармера и сформировал свой кабинет

    Politico: Новый премьер Британии устроил безжалостную чистку кабинета министров
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Возглавив правительство Великобритании, Энди Бернем кардинально обновил состав кабинета министров, отстранив соратников предшественника и неожиданно назначив Джона Хили канцлером казначейства.

    Свежеиспеченный британский премьер Энди Бернем оперативно отстранил ближайших союзников Кира Стармера от работы в правительстве, пишет Politico.

    Бывший мэр продемонстрировал жесткий подход в первые дни на посту. Как выразился один из его видных сторонников, внутри него скрывается «хладнокровная политическая рептилия».

    В ходе телефонных отставок бывший канцлер Рэйчел Ривз и заместитель премьера Дэвид Лэмми лишились своих должностей. Новым канцлером стал Джон Хили, покинувший пост министра обороны немногим более пяти недель назад. Теперь ему предстоит найти средства для увеличения оборонных расходов страны до 3% ВВП к 2030 году.

    Эд Милибанд назначен главным дипломатом Британии. Ожидается, что его экологическая позиция может вызвать разногласия с американским руководством, особенно по вопросам добычи нефти. При этом Шабана Махмуд сохранила должность министра внутренних дел, а Уэс Стритинг возглавил министерство обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Британии.

    Новый глава правительства назначил бывшего министра обороны Джона Хили руководителем министерства финансов.

    Эд Милибэнд возглавил внешнеполитическое ведомство страны.

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    20 июля 2026, 20:54 • Новости дня
    Бывший глава британского Минобороны Хили возглавил Минфин Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении экс-министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    Бывший руководитель министерства обороны Британии Джон Хили стал новым канцлером казначейства, передает ТАСС.

    «Джон Хили был назначен канцлером казначейства», – отмечается в сообщении канцелярии премьер-министра Энди Бернема.

    В июне Хили покинул пост главы оборонного ведомства из-за разногласий по поводу объема инвестиций в вооруженные силы. При этом ранее его кандидатура не упоминалась среди возможных претендентов на руководство Минфином.

    В июне Джон Хили покинул должность министра обороны из-за недостатка финансирования ведомства. Новым руководителем военного министерства стал бывший заместитель главы МВД Дэн Джарвис.

    Король Карл III поручил Энди Бернему формирование нового кабинета министров.

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    20 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бернем пообещал Зеленскому продолжить «давить на Россию»

    Бернем пообещал Зеленскому продолжить давить на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Сменивший Кира Стармера на посту главы правительства Британии Энди Бернем заверил украинского лидера Владимира Зеленского в неизменности курса Лондона, в том числе в отношении давления на Россию.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и подтвердил намерение Лондона оказывать дальнейшую помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    «Премьер-министр… подчеркнул, что в подходе Великобритании не будет абсолютно никаких изменений, в том числе в отношении давления на Россию», – заявили в канцелярии на Даунинг-стрит.

    В ходе беседы британский лидер пригласил Зеленского посетить страну при первой возможности. Стороны также планируют детально обсудить вопросы укрепления европейской и украинской обороны. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Новый глава правительства запланировал первые телефонные звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

    Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева.

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    20 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    Энди Бернем официально возглавил британское правительство

    Энди Бернем официально стал новым премьер-министром Британии

    Энди Бернем официально возглавил британское правительство
    @ Stephen Chung/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новый глава британского правительства Энди Бернем вступил в должность после того, как король Карл III поручил ему сформировать кабинет министров.

    Британский политик Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра страны, передает телеканал Sky News. Монарх поручил новому лидеру сформировать правительство.

    «Как подтвердил Букингемский дворец, Энди Бернем теперь официально является премьер-министром. Король попросил его сформировать правительство, и Бернем принял это предложение», – говорится в сообщении телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

    В середине июля новым руководителем политической силы избрали Энди Бернема.

    В понедельник утром король Карл III принял отставку предыдущего главы британского правительства.

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    20 июля 2026, 18:03 • Новости дня
    Бернем рассказал, кому из лидеров первому позвонит после своего назначения

    Британский премьер Бернем заявил о первых звонках Трампу и Зеленскому

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что планирует совершить первые телефонные звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

    Бернем заявил, что в первую очередь позвонит президенту США и Зеленскому передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос журналистки о том, кому из этих двух политиков он позвонит в первую очередь, глава британского правительства подтвердил свои намерения. «Это будут мои первые звонки. Я ясно дам понять сегодня президенту Зеленскому, что ничего не изменилось», – подчеркнул Бернем в интервью.

    Ранее новый британский премьер пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева. Перед этим уходящий глава правительства Кир Стармер официально подтвердил свою отставку.

    Несколькими днями ранее Бернема избрали новым руководителем Лейбористской партии.

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    20 июля 2026, 18:42 • Новости дня
    Лэмми объявил об уходе с поста вице-премьера Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми заявил о своем решении покинуть правительство нового премьер-министра Энди Бернема.

    Официальная передача власти от уходящего лидера Кира Стармера к Бернему состоялась в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Я был бы рад продолжить работу в правительстве. Но новый премьер-министр имеет право создавать свою собственную команду, и я желаю Энди Бернему и новому кабинету всяческих успехов», – написал политик в соцсетях.

    Ранее британский политик Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра страны. Перед этим уходящий глава правительства Кир Стармер публично сообщил о завершении своей работы.

    Король Карл III удовлетворил прошение политика об отставке.

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    20 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Активисты устроили сатирическую акцию у резиденции британского премьера

    Британцы провели сатирическую акцию перед сменой премьера на Даунинг-стрит

    Tекст: Мария Иванова

    За несколько часов до официальной смены власти лондонцы принесли на Даунинг-стрит картину с изображением голого будущего премьера и знаменитого кота Ларри.

    Утром на Даунинг-стрит собрались несколько десятков человек, передает ТАСС. Граждане принесли картину, на которой будущий премьер Энди Бернэм нарисован в одном красном носке рядом с главным мышеловом правительственной резиденции котом Ларри.

    Таким образом собравшиеся намекнули, что знаменитый питомец способен пересидеть еще одного руководителя кабмина.

    Один из участников митинга надел маску политика и взял метлу, изображая готовность расчищать наследие предшественников. В толпе также виднелись плакаты с требованием вернуть Британию в состав Евросоюза.

    Бернэм возглавил правящую партию 17 июля без проведения внутренних выборов. В понедельник король Карл III поручит ему сформировать новое правительство. Предыдущий премьер Кир Стармер решил покинуть пост 22 июня на фоне потери контроля над парламентом Уэльса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым руководителем Лейбористской партии Великобритании избрали Энди Бернэма.

    Месяцем ранее Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра.

    После этого заявления сотни недовольных граждан собрались у правительственной резиденции в Лондоне.

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    20 июля 2026, 11:29 • Новости дня
    Германия закрыла российским спортсменам доступ на европейские игры глухих

    Посольство сообщило об отказе Берлина пустить российских атлетов на игры глухих

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство ФРГ заблокировало участие российских спортсменов в Европейских юношеских играх глухих, которые пройдут в Ганновере в августе 2026 года.

    Берлин отказался принимать атлетов из России на предстоящих соревнованиях, передает Telegram-канал российского посольства в Германии.

    «По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года», – заявили дипломаты.

    Организаторы турнира объяснили свой шаг тем, что немецкий народ якобы выступит против присутствия россиян.

    В дипмиссии назвали этот аргумент нелепым, напомнив об успешном выступлении отечественных пловцов на недавнем чемпионате Европы в Мюнхене.

    Решение немецкой стороны прямо нарушает постановление Международного комитета спорта глухих от 17 марта 2026 года. Тогда юным россиянам разрешили выступать на международных стартах в полном статусе, сохранив национальный флаг и гимн. Действия Берлина также противоречат базовым принципам Олимпийской хартии о недопустимости дискриминации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

    В ответ Еврокомиссия осудила возвращение отечественных атлетов на международную арену.

    Несмотря на угрозы европейских стран Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску россиян.


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    20 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Стармер объявил об уходе с поста премьера Британии

    Стармер официально покинул пост премьера Британии перед передачей власти Бернему

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии передачи полномочий новому лидеру лейбористов Энди Бернему уходящий глава британского правительства Кир Стармер официально подтвердил свою отставку.

    Уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер публично сообщил о завершении своей работы на посту главы правительства, передает РИА «Новости». Политик подтвердил намерение официально сложить полномочия в ближайшее время.

    «Я скоро посещу Его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась», – заявил Стармер.

    Передача власти новому лидеру Лейбористской партии Энди Бернему состоится в понедельник.

    В преддверии приезда преемника правоохранители расчистили Даунинг-стрит от посторонних, оставив доступ только для аккредитованных журналистов.

    Тем временем главный мышелов резиденции кот Ларри ожидает Бернема у закрытой двери. В официальном аккаунте животного в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) появилась запись о неизбежности открытия входа. Ларри служит на Даунинг-стрит с 2011 года и получает жалование в размере 100 фунтов стерлингов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кир Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии.

    В минувшую пятницу новым руководителем политической силы избрали Энди Бернема. В тот же день преемник подтвердил готовность взять на себя руководство британским кабинетом министров.

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    20 июля 2026, 13:49 • Новости дня
    Карл III принял отставку премьера Британии Кира Стармера

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Соединенного Королевства официально сложил полномочия после масштабного поражения лейбористов на местных выборах, проработав в должности чуть больше двух лет.

    Кир Стармер окончательно сложил полномочия премьер-министра Британии в ходе аудиенции в Букингемском дворце, передает ТАСС. Королевская пресс-служба подтвердила, что монарх удовлетворил прошение политика.

    «Достопочтенный член парламента сэр Кир Стармер побывал на аудиенции с королем сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял», – говорится в официальном заявлении.

    О намерении оставить должности лидера лейбористов и главы правительства Стармер объявил еще в конце июня. Причиной стал политический кризис, последовавший за выборами в органы местного самоуправления 7 мая. Тогда Лейбористская партия впервые лишилась контроля над парламентом Уэльса и потеряла 1,4 тыс. мандатов в законодательных органах Англии.

    Кресло премьера займет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Ожидается его встреча с Карлом III для получения мандата на формирование кабинета министров.

    Стармер руководил правительством два года и 15 дней, заняв 43-е место по продолжительности работы среди 58 британских премьеров. В последнем десятилетии он обошел лишь Риши Сунака и Лиз Трасс, которая в 2022 году установила антирекорд, проработав всего 49 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уходящий глава британского правительства публично сообщил о завершении своей работы

    Американское агентство Bloomberg назвало причиной досрочного ухода политика давление экономических проблем.

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    20 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    Lockheed Martin решила разработать дешевые ракеты для Patriot

    FT: Lockheed Martin создаст недорогую ракету для систем Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Американские инженеры разрабатывают новую модификацию ракет для комплексов Patriot, которая будет стоить вдвое дешевле аналогов и поможет эффективнее перехватывать беспилотники, пишут СМИ.

    Американская компания Lockheed Martin планирует разработать новую, более дешевую модель ракет для систем ПВО Patriot, пишет Financial Times.

    Ожидается, что новые боеприпасы PAC-3 Adapted Capability Effector будут стоить в два раза меньше находящихся на вооружении PAC-3 MSE, цена которых составляет 4 млн долларов за штуку, отмечает ТАСС.

    Сроки производства новых снарядов также планируется сократить. Представители корпорации отметили, что выпуск обновленных боеприпасов будет запущен совместно с европейскими промышленными партнерами. Спрос на американские зенитные комплексы резко вырос после начала конфликта на Украине в 2022 году.

    Это привело к истощению мировых запасов подобных вооружений и стимулировало поиск недорогих альтернатив для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Как отмечает The Wall Street Journal, новейшую модификацию ракет могут представить на международном авиасалоне в британском Фарнборо, который стартует в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские оборонные предприятия начали переход к модели быстрого и дешевого конвейерного производства ракет.

    В январе Пентагон и компания Lockheed Martin договорились об утроении выпуска зенитных боеприпасов Patriot.

    В прошлом году сухопутные войска США выделили производителю рекордные 9,8 млрд долларов на создание почти 2 тыс. управляемых ракет PAC-3 MSE.

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