Иранские военные ударили ракетами по дата-центру Amazon в Бахрейне

КСИР заявил о ракетном ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции атаковал вычислительный комплекс американской корпорации, передает РИА «Новости». Целью стал объект, расположенный на территории Бахрейна.

Вооруженные силы Ирана применили крылатые ракеты, нанеся инфраструктуре серьезный ущерб. Эти действия стали реакцией на недавние удары войск Соединенных Штатов.

«В ответ на вчерашние атаки США по строящимся объектам и гражданским районам, КСИР заявил, что запустил несколько крылатых ракет по инфраструктуре центрального дата-центра американской компании Amazon в Бахрейне, причинив серьезный ущерб», – сообщил канал Press TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте беспилотники Корпуса стражей исламской революции атаковали крупнейший дата-центр компании Amazon в Бахрейне.

Позже элитные части иранских вооруженных сил нанесли мощный удар по американским военным объектам на базе Шейх-Иса.

Спустя день армия исламской республики поразила дронами места базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир.