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    21 июля 2026, 08:43 • Новости дня

    WSJ: Израиль убеждает США возобновить полномасштабную войну с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Израильское руководство стремится склонить Вашингтон к возобновлению масштабных атак по иранской территории для уничтожения ядерных объектов, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

    Израиль пытается убедить американские власти возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на  The Wall Street Journal.

    Целью таких действий называется дальнейшее ослабление ракетного потенциала и полное уничтожение объектов ядерной программы Ирана.

    Израильские спецслужбы передали американским коллегам данные о перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана. Сообщается, что оборудование перенесено в подземные туннели под горой Кирка рядом с Натанзом, глубина которых достигает 140 метров. Руководство Израиля надеется, что эти сведения подтолкнут Вашингтон к новой волне более мощных ударов.

    В публикации отмечается, что в ходе предыдущих атак весной и в июне 2025 года район горы Кирка не входил в число приоритетных целей. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, однако в июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о немедленном прекращении боевых действий. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Между тем, несколько стран ближневосточного региона переслали Вашингтону и Тегерану инициативу о временном прекращении огня и восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Иранские власти пригрозили обогатить уран до 90% в случае новых американских ударов.

    Политолог Владимир Сажин допустил возобновление масштабных атак Вашингтона по территории исламской республики.

    20 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    По его словам, соответствующая инструкция уже доведена до высшего военного командования Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно расплачиваться за это. Данная директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооруженных силах», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

    Ранее Трамп назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием. Американский лидер анонсировал серьезные удары по иранской территории из-за срыва прежних договоренностей.

    До этого политик пригрозил Тегерану беспрецедентной атакой в случае своего убийства.

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    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    21 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    КСИР заявил о двух подорвавшихся нефтяных танкерах в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера подорвались в Ормузском проливе при проходе по небезопасному маршруту, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    Сейчас спасатели заняты эвакуацией экипажей судов из района происшествия, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник КСИР также сообщил о двух танкерах, пытавшихся пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвавшихся.

    На прошлой неделе два нефтяных танкера подорвались и загорелись на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива.

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    21 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.

    В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.

    «Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.

    Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.

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    21 июля 2026, 01:56 • Новости дня
    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    IRIB: Армия Ирана сообщила об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте
    @ US Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен удар по американским РСЗО Himars на базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте, сообщила иранская армия.

    Атака стала ответом на недавние удары США по различным районам Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Сухопутные силы Ирана нанесли удар с помощью ракет типа «земля-земля» по системам Himars, расположенным на американской военной базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны.

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    20 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Al Hadath: Новое соглашение Ирана и США включает взаимный отказ от агрессии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новое предложение по урегулированию отношений между США и Ираном включает прекращение враждебных шагов, сообщил телеканал Al Hadath.

    Источники Al Hadath сообщают, что инициатива направлена на снижение уровня эскалации, передает ТАСС.

    «Новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий», – рассказал телеканал. По данным источников, возможные договоренности также подразумевают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.

    Посредники предлагают установить режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Соответствующее предложение по деэскалации уже передано Тегерану.

    В июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В конце того же месяца стороны договорились остановить взаимные военные удары. Однако в июле американский лидер сообщил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.

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    20 июля 2026, 12:01 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о готовности поприветствовать военных США

    Иранские военные заявили о готовности дать отпор США на острове Харк

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне планов Вашингтона расширить военную операцию Тегеран предупредил о неминуемых последствиях в случае попытки американской армии захватить остров Харк.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи предупредил Вашингтон о последствиях эскалации, передает РИА «Новости».

    «Что ж, они увидят последствия. Я думаю, что в том регионе находится немало тех, кто ждет момента, чтобы поприветствовать», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

    Ранее The Wall Street Journal сообщило о планах президента США расширить военную операцию против Тегерана. В частности, советники предложили американскому лидеру рассмотреть захват острова Харк и других территорий в Ормузском проливе, включая Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.

    Корпус стражей исламской революции заверил, что немедленно пресечет любое вторжение Соединенных Штатов на иранскую землю. Напряженность между странами возросла после серии атак американских сил, начавшихся 8 июля, несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении конфликта.

    Центральное командование ВС США оправдало свои действия защитой коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана оценил статус соглашения с США о прекращении боевых действий как кризисный.

    Белый дом рассмотрел возможность многонедельного вооруженного противостояния с Исламской республикой.

    Президент США анонсировал захват иранского острова Харк.

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    20 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    ПВО сработала в районе АЭС в Бушере

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны, сообщает иранское агентство Mehr.

    «Несколько минут назад заработала система ПВО в районе АЭС в Бушере», – сообщает Mehr.

    Взрывы также слышны в городах Чабахар и Конарак на юго-востоке Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Прежде США уже наносили авиаудары по районам в непосредственной близости от атомной электростанции «Бушер».

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    20 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран нанес ракетные удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне, передает ТАСС. Атака проводилась в три этапа с использованием беспилотников и ракет.

    Была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, также были атакованы ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте, следует из заявления КСИР.

    Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне.

    Военные Ирана отчитались об уничтожении комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    20 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    США запросили размещение самолетов-заправщиков на болгарской авиабазе Безмер

    Радев сообщил о требовании США разместить самолеты в Болгарии

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Софии рассмотрят запрос Вашингтона о дислокации до восьми самолетов-заправщиков на юго-востоке страны для содействия операциям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон требует от Софии разрешить размещение самолетов-заправщиков для поддержки военной операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Румен Радев уточнил, что американское посольство направило ноту 17 июля. Запрос касается базирования до восьми воздушных судов на авиабазе Безмер в Ямбольской области.

    «Это ссылка на соглашение 2006 года, по которому авиабаза Безмер является объектом совместного использования... До сих пор, несмотря на настоятельную просьбу о дислокации, мы не давали разрешения, поскольку, согласно болгарскому законодательству, такое решение должно быть принято парламентом», – заявил Радев.

    Глава правительства добавил, что в понедельник кабинет министров предложит Народному собранию одобрить присутствие американской техники. Ранее подобные самолеты базировались в аэропорту Софии до конца июня. Их разместило предыдущее правительство в обход парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование перебрасывает дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

    Ранее Высший совет национальной обороны Румынии согласовал временное размещение американских самолетов-заправщиков.

    В марте первые три борта Boeing KC-135 Stratotanker прибыли на румынскую территорию.

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    20 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Археологи нашли в Городе Давида обугленные балки разрушенного Первого храма

    В Иерусалиме обнаружили обгоревшие балки времен разрушения Первого храма

    Tекст: Мария Иванова

    Во время иерусалимских раскопок специалисты нашли уникальные деревянные перекрытия, пережившие сокрушительный пожар 568 года до н. э. благодаря защитному слою расплавленной штукатурки.

    Специалисты Управления по делам древностей Израиля изучили находки в иерусалимском Городе Давида, передает РИА «Новости».

    «В ходе недавних раскопок в Национальном парке в Городе Давида были обнаружены массивные деревянные балки, обугленные в результате пожара, уничтожившего Иерусалим и Первый храм», – говорится в официальном заявлении.

    По словам руководителя раскопок Эфрат Бочер, эти элементы служили крышей внутреннего двора здания. Они сохранились на протяжении 2600 лет из-за того, что во время возгорания штукатурка расплавилась и герметично покрыла материал.

    Доктор Йоханна Регев отметила редкость обнаружения древесины с таким большим количеством годичных колец. Она пояснила, что ранее датировать подобные артефакты удавалось лишь с точностью до нескольких сотен лет, однако теперь этот диапазон сократится примерно до десяти лет.

    Первый храм на протяжении нескольких столетий оставался главным культовым и законодательным центром древней Иудеи. В шестом веке до нашей эры святыню разрушили войска Вавилона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в древнем центре Иерусалима археологи нашли монументальную плотину периода Первого Храма.

    Израильские специалисты выявили фрагменты свитков Мертвого моря с библейскими текстами.

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    21 июля 2026, 02:14 • Новости дня
    Снаряд попал в танкер в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе зафиксировано попадание снаряда в танкер в районе побережья Омана, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях (14 км) к северо-востоку от Лимах Омана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В танкер попал неустановленный снаряд. Специалисты UKMTO начали расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два нефтяных танкера к югу от Ормузского пролива загорелись после взрывов на заминированном маршруте по данным КСИР.

    Военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

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    20 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали объекты аэронавигации Бахрейна

    Бахрейн сообщил об атаке иранских беспилотников на объекты аэронавигации

    Tекст: Мария Иванова

    Объекты гражданской аэронавигации королевства подверглись ударам иранских беспилотников, однако инцидент не повлиял на воздушное сообщение в регионе.

    Министерство транспорта и связи Бахрейна заявило об ударах по гражданской инфраструктуре, передает ТАСС.

    «В результате иранской агрессии в отношении Королевства Бахрейн объекты гражданской аэронавигации подверглись атаке вражеских беспилотников», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Компетентные органы королевства незамедлительно приняли меры для обеспечения безопасности полетов. Транзитное воздушное движение через район полетной информации Бахрейна продолжает осуществляться в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская армия атаковала беспилотниками американскую военную базу Сахир в Бахрейне.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции нанес мощный удар по базе США Шейх-Иса.

    До этого элитные части иранских вооруженных сил уничтожили топливные резервуары Пятого флота Соединенных Штатов.

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    20 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Иранская ПВО сбила американский разведывательный дрон польского производства

    Над Ираном сбили американский БПЛА польского производства Tiguar

    Tекст: Мария Иванова

    Силы противовоздушной обороны Ирана перехватили и уничтожили легкий разведывательный беспилотный летательный аппарат, произведенный в Польше для нужд США.

    Инцидент произошел в воздушном пространстве южной части Исламской республики, передает ТАСС.

    Телеканал TVP уточнил, что речь идет о легком дроне-разведчике модели Tiguar. Этот аппарат выпускается польской компанией uAvionics.

    Беспилотник обладает размахом крыльев 4,1 метра и длиной около 2,3 метра. Он способен выполнять задачи в воздухе на протяжении 20 часов. Tiguar комплектуется современным оборудованием для сбора разведывательных данных, в том числе тепловизором и всепогодной видеокамерой с тридцатикратным оптическим увеличением.

    Представители предприятия-изготовителя uAvionics в ответ на запрос журналистов подтвердили факт поставок своей продукции на международный рынок. В компании отметили, что экспортируют беспилотные аппараты за рубеж, включая Соединенные Штаты Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.

    Несколькими днями ранее иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали аналогичный аппарат над городом Эндимешк.

    8 июля военные уничтожили разведывательный дрон над южной частью страны.

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    21 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Госдеп призвал американцев на Ближнем Востоке готовиться к отмене рейсов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США призывают своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, быть готовыми к возможной отмене рейсов, закрытию воздушного пространства, заявили в госдепе.

    Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов выпустило официальное предупреждение для своих граждан, передают РИА «Новости». «Американцам, находящимся сейчас на Ближнем Востоке, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к возможной отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и вероятным перебоям в поездках», – говорится в заявлении.

    Дипломаты посоветовали соотечественникам полностью пересмотреть планы транзитных перелетов через указанный регион. По информации издания The Washington Post, американская сторона активно наращивает группировку войск и готовится к масштабным боевым действиям.

    Очередной виток эскалации последовал за фактическим срывом меморандума о перемирии, заключенного 18 июня. Восьмого июля силы США атаковали иранские объекты, объяснив это защитой судоходства в Ормузском проливе, на что Тегеран ответил ударами по американским базам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Вооруженные силы США разрушили аэропорт и мост на юге страны.

    Официальный представитель иранского МИД оценил статус соглашения о прекращении боевых действий как кризисный.

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