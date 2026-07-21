Пекин выразил протест Маниле после драки на веслах

Китай потребовал от Филиппин прекратить провокации в Южно-Китайском море

Tекст: Мария Иванова

Пекин выразил Маниле официальный протест и потребовал прекратить провокации в Южно-Китайском море после инцидента с лодками, передает РИА «Новости».

Руководитель департамента пограничных и морских дел МИД КНР срочно вызвал филиппинского посла.

«Чтобы сделать строгое представление в связи с преднамеренной провокацией филиппинской стороны и нападением на сотрудников китайской береговой охраны у рифа Жэньай», – пояснили в ведомстве. В Китае подчеркнули, что риф является частью китайских островов Наньша, а действия береговой охраны КНР законны.

Ранее Филиппины обвинили Китай в агрессии, заявив, что экипаж китайского патрульного катера нанес телесные повреждения филиппинскому военнослужащему деревянной дубинкой. Пекин в ответ заявил, что филиппинская лодка намеренно врезалась в катер, а ее экипаж напал на китайских пограничников с веслами и палками.

Инцидент произошел перед визитом главы МИД КНР Ван И в Манилу. Китайские власти добавили, что примут меры для решительной защиты территориального суверенитета. Отношения двух стран остаются напряженными из-за территориальных споров в регионе, богатом углеводородами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженные силы Филиппин обвинили береговую охрану Китая в нападении на моряка с деревянной дубинкой.

В августе прошлого года китайские военные потребовали от Манилы немедленного прекращения провокационных действий в Южно-Китайском море.

В мае 2025 года филиппинское судно столкнулось с патрульным кораблем КНР в районе рифа Чжуби.