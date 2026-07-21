  • Новость часаПожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
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    Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Захарова заявила о попытках Киева дестабилизировать нефтяные рынки
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского
    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО заметили над Рижским заливом
    21 июля 2026, 06:55 • Новости дня

    Терапевт Волкова: Необходимо выбирать арбузы с сухой плодоножкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Покупать арбузы следует в проверенных местах, где соблюдены условия хранения и есть документы на продукцию, заявила врач-терапевт Красногорской клинической больницы Виктория Волкова.

    «Выбирая арбуз, обращайте внимание не только на размер. Спелый плод имеет сухую плодоножку, плотную блестящую корку без трещин и вмятин, а на боку – светлое желтое пятно, которое образуется во время созревания на земле», – пояснила Волкова ТАСС.

    Она добавила, что при легком постукивании звук должен быть звонким, а при сжатии зрелый арбуз должен иногда потрескивать.

    Специалист посоветовала не покупать разрезанные арбузы. Через поврежденную кожуру бактерии быстро проникают внутрь и активно размножаются при комнатной температуре. Разрезанный плод необходимо хранить исключительно в холодильнике не более двух суток.

    Врач предостерегла от приобретения бахчевых в местах несанкционированной торговли, особенно у автомобильных дорог. Кожура таких плодов может впитывать пыль и выхлопные газы. Перед употреблением арбуз нужно тщательно вымыть под проточной водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для безопасности здоровья эксперты рекомендовали приобретать бахчевые культуры на официальных рынках. Представители Роскачества предупредили об опасности покупки разрезанных плодов из-за риска размножения бактерий. Специалисты Росбиотеха назвали желтые прожилки в мякоти признаком высокого содержания нитратов.

    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    20 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Российская компания запустила низкоорбитальную группировку спутников связи

    «Бюро 1440» успешно вывело на орбиту вторую группировку спутников связи

    Tекст: Мария Иванова

    Новая партия отечественных космических аппаратов благополучно отделилась от ракеты-носителя, продолжая масштабное формирование передовой системы связи нового поколения.

    Входящее в «ИКС Холдинг» «Бюро 1440» успешно завершило второй пакетный запуск космических аппаратов, передает Telegram-канал компании.

    Аппараты отделились от ракеты-носителя и установили стабильную связь с Центром управления полетами.

    В ближайшее время специалисты проведут все необходимые проверки подсистем. После ввода оборудования в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту для полноценного оказания сервисов связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте компания «Бюро 1440» запустила первые 16 спутников связи группировки «Рассвет».

    В мае российские военные применили отечественную систему для работы беспилотников в зоне спецоперации.

    В июне президент Владимир Путин заявил о наращивании орбитальной группировки для нужд армии.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу

    Politico: Трамп вручил кубок ЧМ испанцам после резкой критики в адрес Мадрида

    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу
    @ Lev Radin/Sipa USA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США лично передал золотой трофей капитану испанской сборной, несмотря на недавние угрозы разорвать торговые отношения с Мадридом.

    Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу, передает Politico.

    Политик спустился на поле из своей ложи и вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручил золотой кубок капитану испанской сборной Родри.

    За игрой также наблюдали король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес.

    Перед финалом один из высокопоставленных футбольных чиновников прокомментировал отношения команды с американским лидером. «У нас нет с ним проблем, и до сих пор у нас не было никаких проблем с командой», – заявил источник издания. При этом испанский футболист Борха Иглесиас признался, что игроки знают о политической напряженности между Мадридом и Вашингтоном.

    Ранее американский лидер неоднократно критиковал Испанию за низкие расходы на оборону и отказ предоставить военные базы для ударов по Ирану. В марте политик даже угрожал прекратить торговлю с королевством. Разногласия между Трампом и Санчесом также касаются вопросов миграции, возобновляемых источников энергии и конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира.

    Президент США Дональд Трамп лично передал главный трофей турнира капитану победителей.

    Ранее американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее торговое сотрудничество с Мадридом.

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    20 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа жителей Араратской области на юго-западе Армении заблокировала дорогу международного значения Ереван – Ерасх, протестуя против отказа местных заводов закупать у них помидоры.

    Фермеры заявляют, что предприятия отказываются приобретать продукцию из-за сложностей с ее дальнейшей реализацией и невозможностью экспорта в Россию, что привело к перенасыщению внутреннего рынка, передает ТАСС.

    Участник акции Артак Арутюнян рассказал порталу NEWS.am, что не может продать 60 тонн выращенных томатов. «Такая ситуация повторяется каждый год, пока люди не объединятся, проблема не решается. В прошлом году обещали, что в этом году будет лучше, а в этом – хуже», – заявил фермер.

    Протестующие также отметили, что министр экономики Армении Геворг Папоян обещал помочь со сбытом помидоров и огурцов, однако никаких действий не последовало. После переговоров с правоохранителями фермеры согласились разблокировать трассу, но предупредили о готовности к более радикальным мерам, если их требования не будут выполнены.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении. До этого почти весь экспорт армянских томатов приходился на Россию.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за нереализованный урожай.

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    20 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о «провокации»

    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о провокации

    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о «провокации»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений русскоязычной туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный сам является жертвой «провокации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как заявил адвокат Лаша Капанадзе, «Чигладзе стал жертвой провокации русских и является пострадавшим», так как туристки первыми напали на него.

    Капанадзе рассказал, что «туристки на русском языке кричали «Горько!» жениху и невесте во время свадьбы, которая проходила на веранде отеля, а когда на них не обратили внимания, разозлились и начали плескать различные жидкости и плеваться с третьего этажа на гостей праздничного мероприятия».

    После того, как под воздействием жидкости вышла из строя музыкальная аппаратура, между гостями церемонии и туристками началась словесная перепалка.

    «Туристки на русском языке оскорбляли гостей, называли «папуасами», продолжали поливать жидкостями и оплевывать. Певец Александрэ Мрелашвили отказался работать в таких условиях и покинул мероприятие, – рассказал Капанадзе. – Брат жениха Георгий Чигладзе поднялся в номер к туристкам и попросил их успокоиться».

    Адвокат утверждает, что его подзащитный ударил туристку, только защищаясь от ее агрессивного поведения.

    Капанадзе не исключает, что туристки находились в состоянии алкогольного опьянения.

    В МВД вызвали на допрос певца Мрелашвили, который, по данным грузинских СМИ, «отказывался находиться в полиции продолжительное время, нанес словесное оскорбление стражам порядка и повредил шкаф для хранения вещей».

    Мрелашвили уже покинул отделение полиции Телави.

    У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Она родилась на Украине, а сейчас проживает в России. Нестерюк рассказала, что отмечали с четырьмя подругами, приехавшими с Украины, день рождения, никого не провоцировали, а конфликт произошел только из-за их русской речи.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений иностранной гражданке в одной из гостиниц Телави в Грузии. Местный житель ворвался в комнату к девушкам, начал их толкать и нанес удар одной из отдыхающих.  Сотрудники Кахетинского департамента полиции МВД Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно местному законодательству, виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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    20 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист Дудаков: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Американский истеблишмент взялся за блогеров Эндрю и Тристана Тейт, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в Россию, либо только собираются, что так делать не надо, иначе последуют проблемы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее братьев задержали в Майами по запросу Британии.

    «Ситуация вокруг Эндрю и Тристана Тейт, которые фактически оказались под судебным прессингом, довольно сложная», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что блогеров впервые арестовали в 2022 году в Румынии. Считается, что онлайн-перепалка Эндрю Тейта с экоактивисткой Гретой Тунберг подстегнула правоохранительные органы к проверке.

    «Возможно, она использовала какие-то свои контакты в силовых структурах Европейского союза. Или, быть может, братья привлекли к себе слишком большое внимание. Как бы то ни было, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом блогерам позволили уехать в Штаты, где те до последнего момента скрывались от британского правосудия», – напомнил собеседник.

    По его оценкам, с юридической точки зрения повода к возобновлению судебных разбирательств в отношении братьев нет. «Тейт продолжали записывать подкасты и, как видится, не совершали преступлений», – рассуждает Дудаков. Он также обратил внимание на то, что братьев задержали в Майами. «Флорида довольно консервативно республикански настроенный штат. Я думаю, никто особо не горел желанием отправлять их под арест», – полагает спикер.

    Задержание политолог связывает с тем, что братья недавно побывали в России. «Судя по всему, решающую роль сыграла не юридическая составляющая, а именно политическая. Американский истеблишмент взялся за блогеров, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в РФ, либо только собираются, что так делать не надо, иначе образуются проблемы, как у семьи Тейт», – детализировал аналитик.

    Говоря о перспективах выдачи братьев Британии, Дудаков напомнил, что между Вашингтоном и Лондоном подписано соглашение об экстрадиции. «Однако я не исключаю, что суд Флориды будет затягивать процесс. Повторю, на мой взгляд, происходящее – это послание инфлюенсерам и влиятельным людям, включая Такера Карлсона и Кэндис Оуэнс, что им лучше не иметь дел с Россией, в противном случае могут быть возбуждены уголовные дела», – заключил Дудаков.

    Ранее братья Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами (штат Флорида). Как сообщает The New York Post, задержание произошло возле спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта, где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Прокуратура Британии предъявила блогерам новые обвинения в дополнение к выдвинутым в мае 2025 года и потребовала их экстрадиции.

    39-летнему Эндрю Тейту вменяется еще 19 пунктов обвинений, связанных с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией, семь пунктов обвинения в изнасиловании, три – в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации или содействии ей, а также три пункта обвинения в нападении, повлекшем причинение телесных повреждений.

    38-летнему Тристану Тейту предъявлен один дополнительный пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта обвинения в изнасиловании и три пункта обвинения в организации секс-торговли людьми либо содействии ей. Прокуратура Британии уточнила, что все преступления произошли в период с 2010 по 2017 год.

    Адвокат братьев Джозеф Макбрайд заявил об их невиновности, назвав новые обвинения «политической расправой». «Мы уверены, что как только компетентный судья ознакомится с фактами, а министерство юстиции разберется с этим вопиющим превышением полномочий, Эндрю и Тристан Тейт выйдут на свободу. Америка не выполняет за Британию грязную политическую работу», – сказал он.

    Как полагает издание Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников. Напомним, в декабре 2022 года братьев Тейт задержали в Румынии по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. В марте 2025 года они вернулись в США. В июне 2026-го блогеры приезжали в Россию во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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    20 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о введении морской блокады в отношении Эр-Рияда.

    «Вооруженные силы Йемена объявляют о запрете на морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду». Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления», – написал он в своем канале в Telegram, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что движение оставляет за собой право на всеобъемлющую эскалацию в ответ на действия Эр-Рияда. Вооруженные силы подтвердили свою полную готовность ко всем вариантам развития событий и пообещали жестко ответить на любую эскалацию со стороны Саудовской Аравии. Мятежники также призвали своих сторонников к продолжению всеобщей мобилизации.

    На прошлой неделе йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. В ответ на обстрел аэропорта Саны мятежники нанесли ракетный удар по саудовской воздушной гавани Абха.

    Позже власти Ирана призвали союзников подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море.

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    20 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с ГСМ для ВСУ. Кроме того, были поражены еще три судна на подходе к порту Черноморск: два балкера и сухогруз, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и транспортные суда, работающие в интересах противника, передает Минобороны России. В Одесском морском торговом порту ударные дроны поразили два сухогруза во время выгрузки военного снаряжения. Также уничтожены резервуары с топливом для украинских войск.

    В порту Черноморска Одесской области атаке подверглись объекты инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения военных поставок.

    Помимо этого, беспилотники настигли цели в открытом море. В нескольких десятках километров южнее Затоки поражены два балкера и один сухогруз. Эти суда направлялись с военными грузами в Черноморск.

    Накануне российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта. В тот же день военные уничтожили два цеха по производству беспилотников.

    Сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов.

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    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

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    20 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе. Вторая цель Банковой – убедить украинцев в боеспособности ВСУ после отставки министра обороны Михаила Федорова, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Украина атаковала гражданские объекты в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

    «Ударами по складам и другим гражданским объектам в Москве и Подмосковье Киев пытается решить сразу две задачи. Первая – украинская внутриполитическая. Она заключается в том, чтобы успокоить население и элиты, которые выступают против отставки министра обороны Михаила Федорова», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Спикер напомнил, что на Украине разворачивается очередной политический кризис, сопровождающийся массовыми митингами против кадровых решений Зеленского. «Смена правительства, которой Киев, судя по всему, хотел замаскировать отставку Федорова, вызвала масштабные выступления. Поэтому Банковая хочет убедить украинцев в сохранении боеспособности ВСУ на фоне смены главы Минобороны», – указал собеседник.

    «Анализ фотографий и видео атакованных объектов позволяет предположить, что украинские БПЛА были снабжены зажигательной боевой частью, а не фугасной или осколочной. Их цель – вызвать масштабный пожар, создать картинку черных клубов дыма над столичным регионом. Это не имеет военного значения, но, по замыслу Киева, должно создать психологический эффект «перемоги», – пояснил эксперт.

    По его словам, вторая цель Киева – спровоцировать бытовые трудности и социальное недовольство – тоже вряд ли достижима. «Удар Киева по психологии комфорта россиян нельзя назвать очень успешным. Возможно, на Банковой не знают, что заказы в большинстве случаев оплачиваются при получении», – заметил Анпилогов.

    При этом эксперт согласился, что серьезный ущерб из-за украинских налетов понесли предприниматели и поставщики, которые работают с маркетплейсами. Вместе с тем он напомнил, что закон позволяет бизнесу проводить закупки крупнокалиберного вооружения ПВО. «Судя по всему, ВСУ уперлись в потолок своих возможностей на фронте и фокусируют усилия на борьбе с отдыхающими на Южном берегу Крыма и бытовыми товарами в Подмосковье», – резюмировал аналитик.

    В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. По его словам, большая часть дронов ВСУ была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

    По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате пострадали десять человек, в том числе ребенок. По информации главы региона, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация ей не потребовалась.

    В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Пострадали две женщины, уточнил Воробьев. Логистический комплекс Wildberries в Коледино под Подольском эвакуировали из-за атаки БПЛА. В пресс-службе RWB позже заявили, что работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме.

    «В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», – написал губернатор Подмосковья. По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата».

    Глава городского округа Евгения Хрусталева также сообщила, что БПЛА попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова – поврежден фасад. Как уточнила чиновница, при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки на Московский регион по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов по крупнейшим распределительным центрам в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали есть погибшие и десятки раненых. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты.

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    20 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России

    Лавров разъяснил кандидату от Сенегала требования России к генсеку ООН

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с сенегальским политиком Маки Салом, претендующим на пост генерального секретаря ООН.

    Переговоры руководителя отечественной дипломатии с африканским политиком прошли в Москве, сообщается на сайте МИД. В ходе диалога стороны обсудили предстоящие выборы руководителя всемирной организации.

    «20 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом», – отметили в министерстве. Представители ведомства уточнили, что гость представил свою программу, а российский министр перечислил требования Москвы к кандидатам.

    В МИД добавили, что участники беседы подтвердили приверженность центральной координирующей роли организации в международных делах.

    В июне глава российского дипведомства провел аналогичную встречу с кандидатом на должность генсека ООН Марией Эспиносой.

    До этого Москва назвала повышение авторитета всемирной организации главным условием для поддержки будущего руководителя.

    При этом Лавров подверг резкой критике работу действующего главы структуры Антониу Гутерриша из-за подыгрывания Западу.

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    20 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    @ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнюю неделю российские вооруженные силы поразили десятки кораблей и катеров, задействованных для перевозки грузов украинской армии, свидетельствуют данные российских силовых структур.

    С 13 по 19 июля российские военные поразили не менее 37 морских судов, выполнявших задачи в интересах ВСУ, сообщает РИА «Новости».

    Наибольшее число целей уничтожено 14 и 15 июля – по семь единиц в каждый из дней.

    В остальные дни также фиксировались успешные удары: по шесть судов поражено 13 и 17 июля, пять – 18 июля, четыре – 19 июля, два – 16 июля.

    Среди уничтоженных объектов оказались 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно и два катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России атаковали два балкера с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    До этого удары дронов пришлись по пяти сухогрузам в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения.

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    20 июля 2026, 09:46 • Новости дня
    Нетаньяху заблокировал признание геноцида армян из-за давления Азербайджана

    Нетаньяху снял признание геноцида армян с повестки Кнессета после обращения Баку

    Нетаньяху заблокировал признание геноцида армян из-за давления Азербайджана
    @ Ohad Zwigenberg/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский парламент отказался от рассмотрения вопроса о признании геноцида армян из-за дипломатического вмешательства Азербайджана.

    Вопрос о признании геноцида армян был снят с повестки израильского парламента после вмешательства азербайджанской стороны, сообщает Haaretz.

    Одобренное месяцем ранее решение правительства Израиля так и не было вынесено на голосование в Кнессете.

    По данным израильского источника, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заблокировал голосование после обращения высокопоставленного политического советника президента Азербайджана. Израильские официальные лица заверили своих азербайджанских коллег, что этот вопрос не будет рассматриваться парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня израильский кабмин одобрил резолюцию о признании геноцида армян.

    МИД Азербайджана призвал израильское правительство пересмотреть данный шаг.

    Власти Турции обвинили Тель-Авив в попытке замаскировать преступления против палестинцев.

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    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

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    20 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    @ Klaus W. Schmidt/imago-images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс обеспокоен активной научно-исследовательской деятельностью Германии в сфере создания ядерного оружия, специалисты НАТО полагают, что ФРГ способна создать ядерное оружие за год, сообщила Служба внешней разведки России.

    Профильные министерства одного из ключевых государств НАТО встревожены немецкими исследованиями ядерно-оружейной направленности, сообщила СВР на своем сайте.

    Западные союзники отмечают масштабность работ Берлина в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.

    В этих исследованиях участвуют 30 немецких университетов, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и другие

    Практические эксперименты проводятся на шести исследовательских реакторах. В Брюсселе обращают внимание на плотную координацию ведомств ФРГ при отработке методик производства высокоэнергетических взрывчатых веществ.

    К разработкам привлечены крупные военно-промышленные концерны, такие как Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.

    Военные эксперты альянса считают, что Германия способна за срок от одного до трех месяцев наработать нужный расщепляющийся материал, а в течение года – создать действующее ядерное взрывное устройство.

    В СВР отметили, что такие планы вызывают тревогу на фоне милитаристского прошлого страны и заявлений правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе».

    Намерение немецких властей получить доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал о внедрении идеи создания ядерного оружия в общественно-политический дискурс ФРГ.

    В апреле СВР сообщала, что руководство Евросоюза тайно приступило к обсуждению планов производства собственного ядерного арсенала.

    СВР также указывала на способность немецких специалистов быстро получить необходимое количество оружейного плутония.

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    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов
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