Экипаж обстрелянного у берегов Омана танкера спасся на шлюпке

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Команда покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке», – отмечается в заявлении UKMTO, передает РИА «Новости».

Также в организации подчеркнули отсутствие экологической угрозы. По предварительным данным, урона для окружающей среды на фоне обстрела не зафиксировано.

Напомним, в Ормузском проливе было зафиксировано попадание снаряда в танкер в районе побережья Омана.

До этого два нефтяных танкера к югу от Ормузского пролива загорелись после взрывов на заминированном маршруте.

Военно-морские силы КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.