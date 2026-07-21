  • Новость часаМИД назвал имена объявленных персонами нон грата итальянских дипломатов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Захарова заявила о попытках Киева дестабилизировать нефтяные рынки
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского
    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО заметили над Рижским заливом
    21 июля 2026, 06:20 • Новости дня

    Госдеп призвал американцев на Ближнем Востоке готовиться к отмене рейсов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США призывают своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, быть готовыми к возможной отмене рейсов, закрытию воздушного пространства, заявили в госдепе.

    Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов выпустило официальное предупреждение для своих граждан, передают РИА «Новости». «Американцам, находящимся сейчас на Ближнем Востоке, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к возможной отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и вероятным перебоям в поездках», – говорится в заявлении.

    Дипломаты посоветовали соотечественникам полностью пересмотреть планы транзитных перелетов через указанный регион. По информации издания The Washington Post, американская сторона активно наращивает группировку войск и готовится к масштабным боевым действиям.

    Очередной виток эскалации последовал за фактическим срывом меморандума о перемирии, заключенного 18 июня. Восьмого июля силы США атаковали иранские объекты, объяснив это защитой судоходства в Ормузском проливе, на что Тегеран ответил ударами по американским базам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Вооруженные силы США разрушили аэропорт и мост на юге страны.

    Официальный представитель иранского МИД оценил статус соглашения о прекращении боевых действий как кризисный.

    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

    Комментарии (7)
    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

    Комментарии (2)
    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    Комментарии (0)
    19 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выходом из конфликта в Ормузском проливе может стать соглашение о совместном управлении акваторией, предусматривающее введение символической транзитной пошлины для нефтяных супертанкеров, полагают аналитики британского центра Bourse & Bazaar Foundation.

    Британский исследовательский центр Bourse & Bazaar Foundation разработал компромиссный план управления Персидским заливом, пишет The New York Times. Инициатива предполагает создание региональной коалиции по аналогии с Европейским объединением угля и стали, действовавшим после Второй мировой войны.

    «Если мы не можем представить себе мир, в котором эти страны взимают номинальную плату за обеспечение безопасности на море и экологическую работу, то это своего рода индикатор того, будет ли найден путь к более прочному региональному миру», – заявил глава центра Эсфандияр Батмангелидж.

    Авторы идеи считают необходимым взимать плату за обслуживание водного пути исключительно с крупных нефтяных танкеров. Подобная мера удовлетворит требования Ирана об усилении контроля и заинтересует все восемь прибрежных государств в поддержании стабильности.

    Военные специалисты называют применение силы для открытия пролива слишком опасной задачей из-за угрозы минирования и использования беспилотников. При этом иранские издания уже выразили заинтересованность в коллективном урегулировании, тогда как позиция США остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. Тегеран запланировал совместное с Оманом управление Ормузским проливом без участия Вашингтона. Американская администрация предложила создать международный консорциум для обеспечения свободного судоходства в регионе.

    Комментарии (12)
    19 июля 2026, 21:37 • Новости дня
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вашингтон направляет дополнительные боевые самолеты F-16 из Германии и F-35 из Британии в ближневосточный регион на фоне возможного расширения ударов американской администрации по иранской инфраструктуре.

    Американское командование перебрасывает истребители F-16 из Германии и малозаметные самолеты F-35 из Британии, пишет The New York Times. Кроме того, в регион направляются дополнительные самолеты-дозаправщики. Центральное командование США отказалось комментировать данную информацию.

    Решение о передислокации авиации приняли еще до пятничной атаки в Иордании, в результате которой погибли два американских солдата и пострадали многие другие. Последовавшие ответные удары США, по заявлению военных, были нанесены, чтобы «быстро наказать силы Корпуса стражей исламской революции».

    Американский президент ранее заявлял о планах усилить атаки на Иран на предстоящей неделе. Вашингтон намерен поразить больше объектов местной инфраструктуры, включая мосты и электростанции. По данным израильского военного источника, часть самолетов-дозаправщиков разместят на базах ВВС Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу ракетный удар по американской базе в Иордании привел к гибели двоих солдат США. Президент Дональд Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. До этого Корпус стражей исламской революции атаковал склады ракет на иорданской авиабазе «Принц Хасан».

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Число погибших в конфликте с Ираном американских военных достигло 17 человек

    AP: Потери армии США в конфликте с Ираном возросли до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель американского военнослужащего при уничтожении неразорвавшегося иранского дрона на севере Ирака пополнила список потерь армии США в текущем ближневосточном конфликте.

    Количество погибших военнослужащих Соединенных Штатов в ходе противостояния с Тегераном увеличилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. «Общее число погибших достигло 17», – говорится в опубликованном сообщении.

    Центральное командование американских вооруженных сил уточнило обстоятельства последней потери. Военный погиб 18 июля на севере Ирака во время контролируемого уничтожения неразорвавшегося боеприпаса, находившегося на иранском дроне-камикадзе.

    Стороны подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля конфликта в ночь на 18 июня. Однако восьмого июля Вашингтон возобновил бомбардировки Ирана, обвинив республику во вмешательстве в коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран расценил возобновление атак как серьезное нарушение достигнутых ранее договоренностей. В ответ иранские силы начали наносить удары по военным базам Соединенных Штатов, которые расположены на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская пресса предупредила о риске полномасштабной войны из-за гибели солдат.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о продолжении масштабной военной операции против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что жертвами ответных американских атак по иранским городам стали 17 человек.

    Комментарии (0)
    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

    Комментарии (2)
    19 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    CNN узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект договора, дающий Саудовской Аравии право к созданию ядерного оружия за счет снятия строгих ограничений на переработку плутония, передает CNN.

    Американское руководство предварительно согласилось позволить Эр-Рияду развивать атомную программу без соблюдения стандартов нераспространения, передает CNN.

    Соответствующий проект двустороннего соглашения ожидает финальной подписи американского лидера Дональда Трампа, однако процесс затягивается из-за продолжающегося конфликта с Ираном и риска блокировки документа в Конгрессе США.

    В октябре 2025 года министр энергетики Крис Райт отмечал завершение переговорного процесса. Он подчеркивал намерение предоставить королевству технологии при формальном соблюдении принципов безопасности.

    Документ включает беспрецедентное разрешение на обогащение урана внутри арабской страны. При этом договор не обязывает Эр-Рияд подписывать стандартный протокол с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Эксперты опасаются, что подобные уступки позволят наследному принцу Саудовской Аравии реализовать угрозы по созданию собственной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в ноябре 2925 года Reuters сообщало о планах Эр-Рияда подписать ядерную сделку с США. В феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану. Тогда же AP сообщало, что США хотят дать Саудовской Аравии технологии обогащения урана.

    Комментарии (9)
    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    После удара Ирана по Иордании погибли два военных США

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки иранских ракет и беспилотников по американским объектам в Иордании погибли двое военнослужащих США, еще один пропал без вести, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что два американских солдата стали жертвами ударов Ирана по военным объектам США на территории Иордании, передает ТАСС.

    « Помимо этого, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести», – говорится в заявлении командования.

    Кроме того, представители ведомства уточнили информацию о пострадавших. В госпиталь были доставлены четверо военных, еще несколько человек получили незначительные травмы.

    Несколько военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести при атаках на военные объекты в Иордании.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США.

    В результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 02:03 • Новости дня
    WP: США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Увеличение числа погибших американских военных, согласно данным Центрального командования ВС США, выводят американо-иранский конфликт на уровень полномасштабной войны, предупреждает Washington Post.

    «После того как в пятницу в результате иранского удара по военной базе в Иордании погибли двое военнослужащих, Центральное командование США сообщило об обнаружении там еще неопознанных останков. Отдельно Центральное командование сообщило, что в субботу в северном Ираке в результате «контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов» сбитого иранского беспилотника погиб американский военнослужащий», – пишет Washington Post (WP).

    Газета напомнила, что о первых двух смертях военных США американский президента Дональд Трамп посочувствовал, назвал это «очень печальным».

    «США планируют более масштабную войну», – заявил изданию американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

    По словам информатора, расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на возможность переброски дополнительных войск и самолетов в этот район.

    «У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом не знает», – сказал чиновник.

    Военные эксперты заявили, что помимо ущерба, нанесенного американской технике и запасам боеприпасов, США не готовы к возможным наземным операциям на территории Ирана, которые Трамп на прошлой неделе отказался исключить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    19 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Хегсет воинственно ответил на сообщение о погибших из-за Ирана американцах

    Хегсет заявил об увеличении решимости воевать с Ираном из-за погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного ведомства США Пит Хегсет после сообщения о двух погибших при иранских атаках американских солдатах высказался в соцсети, заверив в продолжении борьбы с Тегераном.

    «Покойтесь с миром, герои. Их жертва только укрепляет нашу решимость», – написал он в соцсети Х.

    Ранее СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. Несколько военных США получили ранения различной степени тяжести при атаках Ирана на объекты США в Иордании.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Иранский КСИР нанес удар по американской авиабазе в Иордании

    Силы КСИР уничтожили пять самолетов ударом по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения совершили комбинированную атаку на военный объект Соединенных Штатов, уничтожив два истребителя и три самолета.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиационную базу Аль-Азрак на иорданской территории, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim. Иранские военные задействовали беспилотники и ракеты для поражения укрытий техники.

    «Силы КСИР нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания», – говорится в заявлении армии.

    В результате успешного налета были полностью уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, серьезные повреждения получили еще несколько воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении нескольких американских самолетов на базе в Иордании.

    Днем ранее иранские вооруженные силы атаковали системы связи военных США на иорданской территории.

    В начале месяца КСИР выпустил десять баллистических ракет по американской авиабазе Аль-Азрак.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 09:07 • Новости дня
    Сирия и Ирак договорились о восстановлении крупного нефтепровода

    Сирия и Ирак подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Киркук – Банияс

    Tекст: Мария Иванова

    Дамаск и Багдад заключили соглашение о реконструкции стратегически важного маршрута для транспортировки нефти к портам на Средиземном море.

    Сирия и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс. Об этом сообщил министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир, передает РИА «Новости».

    «Мы подписали с братской Республикой Ирак меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс», – говорится в заявлении министра.

    Аль-Башир отметил, что это стратегический шаг к возобновлению работы одного из важнейших нефтетранспортных маршрутов. По его словам, соглашение укрепит роль Сирии как регионального энергетического коридора. Документ подписали в США в присутствии иракского премьера и американских чиновников.

    Сирийская нефтяная компания также заключила меморандум с иракской Basra Oil Company о восстановлении участка Хадита – Банияс. Этот проект обеспечит транспортировку иракской нефти к сирийским портам. Второй меморандум подписан с международным консорциумом, куда входят Chevron, UCC Holding и TI Capital. После модернизации пропускную способность трубопровода планируют увеличить до 2 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее в прессу просочились сведения о планах восстановления нефтепровода Киркук – Банияс.

    В ноябре прошлого года сирийский порт Банияс принял первую партию безвозмездной нефти от Саудовской Аравии.

    В начале этого года правительство Ирака одобрило передачу управления крупным нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» местной компании.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Удары американской армии изолировали иранский порт Бендер-Аббас

    Telegraph: Иранский порт Бендер-Аббас изолирован после ударов США

    Tекст: Вера Басилая

    В результате американских бомбардировок разрушена инфраструктура, связывающая ключевой иранский портовый город Бендер-Аббасс другими регионами страны, сообщает The Telegraph.

    Удары вооруженных сил США по мостам в Иране привели к изоляции города Бендер-Аббас, передает RT. Через этот портовый узел проходит около половины всей торговли исламской республики. Кроме того, там располагается главная военно-морская база Ирана, обеспечивающая контроль над стратегически важным Ормузским проливом. Бомбардировками были уничтожены мосты и железнодорожные пути.

    Как отмечает The Telegraph, бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин полагает, что изоляция Бендер-Аббаса рассматривается администрациейСШ как необходимая мера для возобновления судоходства в регионе.

    «В Пентагоне всё больше склоняются к мысли, что, хотят того США или нет, у них нет выбора, если они хотят положить этому конец», – заявил эксперт.

    Британское издание также подчеркивает, что новые атаки могут спровоцировать дискуссии о соблюдении норм международного права. Женевские конвенции строго предписывают разделять военные цели и объекты гражданской инфраструктуры.

    Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек.

    Днем ранее авиация США нанесла прицельные удары по пяти мостам в портовом городе Бендер-Хомейни.

    До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов разрушили мост в городе Бендер-Хемир.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов
    Шахматистка Полгар отвергла предложение стать президентом Венгрии
    Минздрав сообщил о госпитализации 25 человек после атаки БПЛА в Шебекино
    В Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    Минфин России приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ
    Два человека погибли в Испании при праздновании победы на ЧМ по футболу