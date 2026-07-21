Axios: Страны Ближнего Востока предложили США и Ирану заключить перемирие

Проект соглашения о приостановке боевых действий на 10 дней поступил от Катара, Египта, Пакистана и нескольких других стран, сообщили источники Axios передает ТАСС.
Американская администрация изучает документ и просит Израиль воздержаться от шагов, способных помешать дипломатическому урегулированию.
При этом в Вашингтоне готовятся к возможному провалу переговоров с Тегераном. Пока стороны еще не приняли выдвинутые условия.
Кроме того, проект предусматривает восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на продолжающийся диалог, американские военные намерены наносить удары по территории исламской республики до тех пор, пока руководство страны считает это целесообразным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.
В начале июля американский лидер объявил об окончании действия режима прекращения огня.
Изначально стороны намеревались продлить перемирие на 60 дней.