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    21 июля 2026, 06:12 • Новости дня

    Axios: Страны Ближнего Востока предложили США и Ирану заключить перемирие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько стран ближневосточного региона передали Вашингтону и Тегерану инициативу о временном прекращении огня и восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе, пишут американские СМИ.

    Проект соглашения о приостановке боевых действий на 10 дней поступил от Катара, Египта, Пакистана и нескольких других стран, сообщили источники Axios передает ТАСС.

    Американская администрация изучает документ и просит Израиль воздержаться от шагов, способных помешать дипломатическому урегулированию.

    При этом в Вашингтоне готовятся к возможному провалу переговоров с Тегераном. Пока стороны еще не приняли выдвинутые условия.

    Кроме того, проект предусматривает восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на продолжающийся диалог, американские военные намерены наносить удары по территории исламской республики до тех пор, пока руководство страны считает это целесообразным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В начале июля американский лидер объявил об окончании действия режима прекращения огня.

    Изначально стороны намеревались продлить перемирие на 60 дней.

    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

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    20 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    По его словам, соответствующая инструкция уже доведена до высшего военного командования Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно расплачиваться за это. Данная директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооруженных силах», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

    Ранее Трамп назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием. Американский лидер анонсировал серьезные удары по иранской территории из-за срыва прежних договоренностей.

    До этого политик пригрозил Тегерану беспрецедентной атакой в случае своего убийства.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Число погибших в конфликте с Ираном американских военных достигло 17 человек

    AP: Потери армии США в конфликте с Ираном возросли до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель американского военнослужащего при уничтожении неразорвавшегося иранского дрона на севере Ирака пополнила список потерь армии США в текущем ближневосточном конфликте.

    Количество погибших военнослужащих Соединенных Штатов в ходе противостояния с Тегераном увеличилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. «Общее число погибших достигло 17», – говорится в опубликованном сообщении.

    Центральное командование американских вооруженных сил уточнило обстоятельства последней потери. Военный погиб 18 июля на севере Ирака во время контролируемого уничтожения неразорвавшегося боеприпаса, находившегося на иранском дроне-камикадзе.

    Стороны подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля конфликта в ночь на 18 июня. Однако восьмого июля Вашингтон возобновил бомбардировки Ирана, обвинив республику во вмешательстве в коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран расценил возобновление атак как серьезное нарушение достигнутых ранее договоренностей. В ответ иранские силы начали наносить удары по военным базам Соединенных Штатов, которые расположены на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская пресса предупредила о риске полномасштабной войны из-за гибели солдат.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о продолжении масштабной военной операции против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что жертвами ответных американских атак по иранским городам стали 17 человек.

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    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

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    21 июля 2026, 01:56 • Новости дня
    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    IRIB: Армия Ирана сообщила об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте
    @ US Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен удар по американским РСЗО Himars на базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте, сообщила иранская армия.

    Атака стала ответом на недавние удары США по различным районам Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Сухопутные силы Ирана нанесли удар с помощью ракет типа «земля-земля» по системам Himars, расположенным на американской военной базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны.

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    20 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Al Hadath: Новое соглашение Ирана и США включает взаимный отказ от агрессии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новое предложение по урегулированию отношений между США и Ираном включает прекращение враждебных шагов, сообщил телеканал Al Hadath.

    Источники Al Hadath сообщают, что инициатива направлена на снижение уровня эскалации, передает ТАСС.

    «Новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий», – рассказал телеканал. По данным источников, возможные договоренности также подразумевают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.

    Посредники предлагают установить режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Соответствующее предложение по деэскалации уже передано Тегерану.

    В июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В конце того же месяца стороны договорились остановить взаимные военные удары. Однако в июле американский лидер сообщил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.

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    20 июля 2026, 12:01 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о готовности поприветствовать военных США

    Иранские военные заявили о готовности дать отпор США на острове Харк

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне планов Вашингтона расширить военную операцию Тегеран предупредил о неминуемых последствиях в случае попытки американской армии захватить остров Харк.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи предупредил Вашингтон о последствиях эскалации, передает РИА «Новости».

    «Что ж, они увидят последствия. Я думаю, что в том регионе находится немало тех, кто ждет момента, чтобы поприветствовать», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

    Ранее The Wall Street Journal сообщило о планах президента США расширить военную операцию против Тегерана. В частности, советники предложили американскому лидеру рассмотреть захват острова Харк и других территорий в Ормузском проливе, включая Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.

    Корпус стражей исламской революции заверил, что немедленно пресечет любое вторжение Соединенных Штатов на иранскую землю. Напряженность между странами возросла после серии атак американских сил, начавшихся 8 июля, несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении конфликта.

    Центральное командование ВС США оправдало свои действия защитой коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана оценил статус соглашения с США о прекращении боевых действий как кризисный.

    Белый дом рассмотрел возможность многонедельного вооруженного противостояния с Исламской республикой.

    Президент США анонсировал захват иранского острова Харк.

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    20 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран нанес ракетные удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне, передает ТАСС. Атака проводилась в три этапа с использованием беспилотников и ракет.

    Была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, также были атакованы ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте, следует из заявления КСИР.

    Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне.

    Военные Ирана отчитались об уничтожении комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    20 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    ПВО сработала в районе АЭС в Бушере

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны, сообщает иранское агентство Mehr.

    «Несколько минут назад заработала система ПВО в районе АЭС в Бушере», – сообщает Mehr.

    Взрывы также слышны в городах Чабахар и Конарак на юго-востоке Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Прежде США уже наносили авиаудары по районам в непосредственной близости от атомной электростанции «Бушер».

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    20 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Тегеран получил от посредников план перемирия с Вашингтоном

    МИД Ирана заявил о получении предложений по деэскалации конфликта с США

    Tекст: Мария Иванова

    После обмена военными ударами в июле международные посредники направили Исламской республике пакет предложений по прекращению огня и деэскалации конфликта с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт передачи соответствующих документов, передает РИА «Новости».

    «Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

    Представитель министерства добавил, что международные посредники активно пытаются снизить градус напряженности между государствами. Обострение ситуации произошло в июле текущего года после серии атак американских военных на иранские объекты.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов оправдывало свои действия ответом на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранские вооруженные силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о согласовании основных пунктов меморандума с США.

    В начале июля президент США объявил об окончании действия режима прекращения огня. Из-за серии последовавших взаимных военных ударов иранская сторона констатировала кризисное состояние договоренностей.

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    20 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    США запросили размещение самолетов-заправщиков на болгарской авиабазе Безмер

    Радев сообщил о требовании США разместить самолеты в Болгарии

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Софии рассмотрят запрос Вашингтона о дислокации до восьми самолетов-заправщиков на юго-востоке страны для содействия операциям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон требует от Софии разрешить размещение самолетов-заправщиков для поддержки военной операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Румен Радев уточнил, что американское посольство направило ноту 17 июля. Запрос касается базирования до восьми воздушных судов на авиабазе Безмер в Ямбольской области.

    «Это ссылка на соглашение 2006 года, по которому авиабаза Безмер является объектом совместного использования... До сих пор, несмотря на настоятельную просьбу о дислокации, мы не давали разрешения, поскольку, согласно болгарскому законодательству, такое решение должно быть принято парламентом», – заявил Радев.

    Глава правительства добавил, что в понедельник кабинет министров предложит Народному собранию одобрить присутствие американской техники. Ранее подобные самолеты базировались в аэропорту Софии до конца июня. Их разместило предыдущее правительство в обход парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование перебрасывает дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

    Ранее Высший совет национальной обороны Румынии согласовал временное размещение американских самолетов-заправщиков.

    В марте первые три борта Boeing KC-135 Stratotanker прибыли на румынскую территорию.

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    20 июля 2026, 07:19 • Новости дня
    КСИР сбил американский дрон MQ-9 на западе Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана, сообщил телеканал Press TV.

    Иранские военные ликвидировали аппарат американского производства, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в западной части страны.

    «КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение сбило и уничтожило американский дрон MQ-9 в небе над Исламабаде-Герб», – говорится в сообщении телеканала Press TV.

    Информацию об уничтожении беспилотника распространили через официальный канал вещателя в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали американский беспилотник MQ-9 над городом Эндимешк.

    Восьмого июля бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили аналогичный разведывательный аппарат над южной частью Ирана.

    Всего к середине марта Вооруженные силы США утратили порядка 12 дорогостоящих дронов этой модели.

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    20 июля 2026, 08:38 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по американской базе в Кувейте

    Иранские военные заявили об уничтожении радаров и дронов США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные отчитались о ночном ударе беспилотниками по американской базе Али-ас-Салем, в результате которого уничтожены радары и дроны.

    Иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной ночной атаке на военные объекты Соединенных Штатов в Кувейте, передает РИА «Новости».

    В результате ударов были поражены радарная система, склад оборудования и ангар с американскими беспилотниками.

    «Наши бойцы в рамках 22-й волны операции «Наср-2» в ходе беспилотной атаки уничтожили радарную систему раннего предупреждения, склад авиационного оборудования и ангар с беспилотниками MQ9 на базе Али-ас-Салем, подожгли несколько беспилотников», – говорится в официальном сообщении КСИР.

    Кроме того, представители КСИР обратились к кувейтскому народу. В заявлении подчеркивается, что территория государства не должна служить убежищем для американских вооруженных сил, которые в КСИР назвали «террористической армией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ранее атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    Военные КСИР отчитались об уничтожении американских комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

    Иран объявил о начале ответной военной операции против американских баз в регионе.

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    20 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Иранская ПВО сбила американский разведывательный дрон польского производства

    Над Ираном сбили американский БПЛА польского производства Tiguar

    Tекст: Мария Иванова

    Силы противовоздушной обороны Ирана перехватили и уничтожили легкий разведывательный беспилотный летательный аппарат, произведенный в Польше для нужд США.

    Инцидент произошел в воздушном пространстве южной части Исламской республики, передает ТАСС.

    Телеканал TVP уточнил, что речь идет о легком дроне-разведчике модели Tiguar. Этот аппарат выпускается польской компанией uAvionics.

    Беспилотник обладает размахом крыльев 4,1 метра и длиной около 2,3 метра. Он способен выполнять задачи в воздухе на протяжении 20 часов. Tiguar комплектуется современным оборудованием для сбора разведывательных данных, в том числе тепловизором и всепогодной видеокамерой с тридцатикратным оптическим увеличением.

    Представители предприятия-изготовителя uAvionics в ответ на запрос журналистов подтвердили факт поставок своей продукции на международный рынок. В компании отметили, что экспортируют беспилотные аппараты за рубеж, включая Соединенные Штаты Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.

    Несколькими днями ранее иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали аналогичный аппарат над городом Эндимешк.

    8 июля военные уничтожили разведывательный дрон над южной частью страны.

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    20 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    МИД призвал россиян к осторожности в Иордании

    МИД посоветовал согражданам в Иордании соблюдать повышенные меры безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации ближневосточного конфликта находящимся в Иордании россиянам необходимо отказаться от дальних поездок и оставаться в помещениях при звуках воздушной тревоги, говорится в сообщении МИД.

    В связи с растущей напряженностью в регионе внешнеполитическое ведомство обратилось к соотечественникам с важным предупреждением, передает МИД.

    «В связи с напряженностью в регионе, распространившейся на Иорданское Хашимитское Королевство, призываем граждан России, находящихся в стране, руководствоваться следующим», – говорится в заявлении.

    Дипломаты рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и строго следовать указаниям военного командования. При включении сирен воздушной тревоги необходимо немедленно прекратить перемещения по городу, оставаться в местах проживания и держать при себе полностью заряженный мобильный телефон.

    Туристам и лицам, временно посещающим королевство, предлагают встать на консульский учет и направить свои паспортные данные в посольство в Аммане. Консульство продолжает работу в штатном режиме, для экстренных ситуаций доступен телефонный номер: +962-77-552-81-25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе из-за угрозы безопасности.

    Несколькими днями ранее МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    В прошлом месяце российское посольство в Тель-Авиве посоветовало соотечественникам отложить визиты в Израиль.

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