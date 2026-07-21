В результате ударов Ирана в июле пострадали около 100 военных США

Tекст: Антон Антонов

Парнелл сообщил, что «почти 100 человек были признаны получившими травмы той или иной степени тяжести с 7 июля». Он добавил, что 96% пострадавших уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, передает CBS News.

По словам Парнелла, в подавляющем большинстве случаев травмы представляют собой легкие сотрясения мозга. Военнослужащие полны решимости вернуться в строй, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон зафиксировал 427 раненых в ходе боевых действий против Ирана американских военных.

Сами пострадавшие бойцы обвинили военное руководство в намеренном занижении тяжести полученных травм.

США сообщали, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».