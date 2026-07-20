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    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня

    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

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    20 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Число погибших в конфликте с Ираном американских военных достигло 17 человек

    AP: Потери армии США в конфликте с Ираном возросли до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель американского военнослужащего при уничтожении неразорвавшегося иранского дрона на севере Ирака пополнила список потерь армии США в текущем ближневосточном конфликте.

    Количество погибших военнослужащих Соединенных Штатов в ходе противостояния с Тегераном увеличилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. «Общее число погибших достигло 17», – говорится в опубликованном сообщении.

    Центральное командование американских вооруженных сил уточнило обстоятельства последней потери. Военный погиб 18 июля на севере Ирака во время контролируемого уничтожения неразорвавшегося боеприпаса, находившегося на иранском дроне-камикадзе.

    Стороны подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля конфликта в ночь на 18 июня. Однако восьмого июля Вашингтон возобновил бомбардировки Ирана, обвинив республику во вмешательстве в коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран расценил возобновление атак как серьезное нарушение достигнутых ранее договоренностей. В ответ иранские силы начали наносить удары по военным базам Соединенных Штатов, которые расположены на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская пресса предупредила о риске полномасштабной войны из-за гибели солдат.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о продолжении масштабной военной операции против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что жертвами ответных американских атак по иранским городам стали 17 человек.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 02:03 • Новости дня
    WP: США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Увеличение числа погибших американских военных, согласно данным Центрального командования ВС США, выводят американо-иранский конфликт на уровень полномасштабной войны, предупреждает Washington Post.

    «После того как в пятницу в результате иранского удара по военной базе в Иордании погибли двое военнослужащих, Центральное командование США сообщило об обнаружении там еще неопознанных останков. Отдельно Центральное командование сообщило, что в субботу в северном Ираке в результате «контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов» сбитого иранского беспилотника погиб американский военнослужащий», – пишет Washington Post (WP).

    Газета напомнила, что о первых двух смертях военных США американский президента Дональд Трамп посочувствовал, назвал это «очень печальным».

    «США планируют более масштабную войну», – заявил изданию американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

    По словам информатора, расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на возможность переброски дополнительных войск и самолетов в этот район.

    «У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом не знает», – сказал чиновник.

    Военные эксперты заявили, что помимо ущерба, нанесенного американской технике и запасам боеприпасов, США не готовы к возможным наземным операциям на территории Ирана, которые Трамп на прошлой неделе отказался исключить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    20 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Журналистка Оуэнс поблагодарила россиян за спасение жизни телохранителя

    Российские врачи спасли жизнь телохранителю американской журналистки Оуэнс

    Tекст: Вера Басилая

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение жизни ее телохранителя, который перенес инсульт во время ее визита в Россию.

    Оуэнс выразила глубокую признательность Владимиру Путину, народу страны и медицинским работникам, передает RT.

    По ее словам, российские специалисты успешно провели срочную операцию на головном мозге пациента и удалили опасный тромб, угрожавший жизни пациента.

    «Полностью исчезли хронические проблемы, от которых он страдал годами, а слух и зрение улучшились настолько, что ему более не требуются средства коррекции ни того ни другого. Этот триумф медицины никто из нас никогда не забудет», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    В начале июня американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Во время выступления на сессии гостья выразила полный восторг от своей первой поездки в Россию.

    В США публицист подверглась жесткой критике из-за визита в Российскую Федерацию.

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    20 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Al Hadath: Новое соглашение Ирана и США включает взаимный отказ от агрессии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новое предложение по урегулированию отношений между США и Ираном включает прекращение враждебных шагов, сообщил телеканал Al Hadath.

    Источники Al Hadath сообщают, что инициатива направлена на снижение уровня эскалации, передает ТАСС.

    «Новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий», – рассказал телеканал. По данным источников, возможные договоренности также подразумевают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.

    Посредники предлагают установить режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Соответствующее предложение по деэскалации уже передано Тегерану.

    В июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В конце того же месяца стороны договорились остановить взаимные военные удары. Однако в июле американский лидер сообщил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.

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    20 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Американцы начали девятый вечер атак на Иран подряд

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны атак по Ирану, отметив, что они длятся девятый вечер подряд.

    «Центральное командование ВС США начало новую волну ударов по Ирану в 19.00 по восточному времени, это уже девятый вечер подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток, а WP предупредила о том, что США пребывает на грани полномасштабной войны с Ираном.


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    20 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Тегеран получил от посредников план перемирия с Вашингтоном

    МИД Ирана заявил о получении предложений по деэскалации конфликта с США

    Tекст: Мария Иванова

    После обмена военными ударами в июле международные посредники направили Исламской республике пакет предложений по прекращению огня и деэскалации конфликта с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт передачи соответствующих документов, передает РИА «Новости».

    «Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

    Представитель министерства добавил, что международные посредники активно пытаются снизить градус напряженности между государствами. Обострение ситуации произошло в июле текущего года после серии атак американских военных на иранские объекты.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов оправдывало свои действия ответом на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранские вооруженные силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о согласовании основных пунктов меморандума с США.

    В начале июля президент США объявил об окончании действия режима прекращения огня. Из-за серии последовавших взаимных военных ударов иранская сторона констатировала кризисное состояние договоренностей.

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    20 июля 2026, 05:20 • Новости дня
    КСИР заявил о двух подорвавшихся танкерах в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о двух танкерах, которые пытались пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвались.

    «КСИР: Два танкера, пытавшиеся пройти по небезопасному проходу к югу от Ормузского пролива, взорвались, движение было остановлено», – приводит Telegram-канал иранского PressTV заявление КСИР.

    До этого КСИР уже сообщал, что 18 июля на минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления. В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана. КСИР 18 июля ракетами и дронами остановил четыре танкера в Ормузском проливе.


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    20 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран нанес ракетные удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне, передает ТАСС. Атака проводилась в три этапа с использованием беспилотников и ракет.

    Была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, также были атакованы ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте, следует из заявления КСИР.

    Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне.

    Военные Ирана отчитались об уничтожении комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    20 июля 2026, 05:37 • Новости дня
    В США заявили о желании бизнеса вернуться в Россию

    Глава AmCham Russia Эйджи: Компании из США желают вернуться в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Множество западных предприятий стремятся возобновить работу на российском рынке, однако сталкиваются с серьезными препятствиями из-за санкций, заявил главный исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи.

    «Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», – сказал он РИА «Новости».

    Эйджи также заявлял, что после начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США.

    Оставшиеся американские компании продолжили свою работу без дискриминации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал об интересе западного бизнеса к возвращению на российский рынок.

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    20 июля 2026, 05:53 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита АСЕАН на Филиппинах.

    Марко Рубио заявил о готовности провести встречи с главами внешнеполитических ведомств России и Китая Сергеем Лавровым и Ваном И на полях предстоящего саммита АСЕАН, передает РИА «Новости».

    По информации Госдепартамента США, американский дипломат посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях АСЕАН. Глава российского МИД Сергей Лавров также прибудет в страну с визитом, который продлится с 21 по 23 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по украинскому урегулированию.

    До этого Рубио заявлял о необходимости поддержания дипломатического диалога с Москвой. В конце мая Лавров в телефонном разговоре напоминал американскому госсекретарю об анкориджских договоренностях.

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    20 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин открыт к любому формату общения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», – сказал Песков ТАСС.

    Ранее иранский источник сообщал агентству о возможности первого международного контакта верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана в мае встретился с раненым верховным лидером Хаменеи. Посол Ирана в Москве Джалали анонсировал  возможную встречу Путина с Хаменеи на Каспийском саммите. В Иране 18 июля анонсировали  возможную встречу нового лидера страны с Путиным.


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    20 июля 2026, 08:38 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по американской базе в Кувейте

    Иранские военные заявили об уничтожении радаров и дронов США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные отчитались о ночном ударе беспилотниками по американской базе Али-ас-Салем, в результате которого уничтожены радары и дроны.

    Иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной ночной атаке на военные объекты Соединенных Штатов в Кувейте, передает РИА «Новости».

    В результате ударов были поражены радарная система, склад оборудования и ангар с американскими беспилотниками.

    «Наши бойцы в рамках 22-й волны операции «Наср-2» в ходе беспилотной атаки уничтожили радарную систему раннего предупреждения, склад авиационного оборудования и ангар с беспилотниками MQ9 на базе Али-ас-Салем, подожгли несколько беспилотников», – говорится в официальном сообщении КСИР.

    Кроме того, представители КСИР обратились к кувейтскому народу. В заявлении подчеркивается, что территория государства не должна служить убежищем для американских вооруженных сил, которые в КСИР назвали «террористической армией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ранее атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    Военные КСИР отчитались об уничтожении американских комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

    Иран объявил о начале ответной военной операции против американских баз в регионе.

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    20 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    США запросили размещение самолетов-заправщиков на болгарской авиабазе Безмер

    Радев сообщил о требовании США разместить самолеты в Болгарии

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Софии рассмотрят запрос Вашингтона о дислокации до восьми самолетов-заправщиков на юго-востоке страны для содействия операциям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон требует от Софии разрешить размещение самолетов-заправщиков для поддержки военной операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Румен Радев уточнил, что американское посольство направило ноту 17 июля. Запрос касается базирования до восьми воздушных судов на авиабазе Безмер в Ямбольской области.

    «Это ссылка на соглашение 2006 года, по которому авиабаза Безмер является объектом совместного использования... До сих пор, несмотря на настоятельную просьбу о дислокации, мы не давали разрешения, поскольку, согласно болгарскому законодательству, такое решение должно быть принято парламентом», – заявил Радев.

    Глава правительства добавил, что в понедельник кабинет министров предложит Народному собранию одобрить присутствие американской техники. Ранее подобные самолеты базировались в аэропорту Софии до конца июня. Их разместило предыдущее правительство в обход парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование перебрасывает дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

    Ранее Высший совет национальной обороны Румынии согласовал временное размещение американских самолетов-заправщиков.

    В марте первые три борта Boeing KC-135 Stratotanker прибыли на румынскую территорию.

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    20 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД сообщил о проработке встречи Лаврова и Рубио на полях АСЕАН

    Захарова: Вопрос встречи Лаврова и Рубио на полях АСЕАН прорабатывается

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможность проведения переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Марко Рубио активно обсуждается сторонами, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Ранее Рубио сообщил о возможности переговоров с главой российского МИД на Филиппинах.

    Российская сторона положительно оценила перспективу проведения контактов на уровне министров иностранных дел.

    Месяцем ранее Лавров выразил недоумение позицией американского дипломата по украинскому урегулированию.

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