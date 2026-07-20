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    20 июля 2026, 20:54 • Новости дня

    Бывший глава британского Минобороны Хили возглавил Минфин Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении экс-министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    Бывший руководитель министерства обороны Британии Джон Хили стал новым канцлером казначейства, передает ТАСС.

    «Джон Хили был назначен канцлером казначейства», – отмечается в сообщении канцелярии премьер-министра Энди Бернема.

    В июне Хили покинул пост главы оборонного ведомства из-за разногласий по поводу объема инвестиций в вооруженные силы. При этом ранее его кандидатура не упоминалась среди возможных претендентов на руководство Минфином.

    В июне Джон Хили покинул должность министра обороны из-за недостатка финансирования ведомства. Новым руководителем военного министерства стал бывший заместитель главы МВД Дэн Джарвис.

    Король Карл III поручил Энди Бернему формирование нового кабинета министров.

    20 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист Дудаков: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Американский истеблишмент взялся за блогеров Эндрю и Тристана Тейт, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в Россию, либо только собираются, что так делать не надо, иначе последуют проблемы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее братьев задержали в Майами по запросу Британии.

    «Ситуация вокруг Эндрю и Тристана Тейт, которые фактически оказались под судебным прессингом, довольно сложная», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что блогеров впервые арестовали в 2022 году в Румынии. Считается, что онлайн-перепалка Эндрю Тейта с экоактивисткой Гретой Тунберг подстегнула правоохранительные органы к проверке.

    «Возможно, она использовала какие-то свои контакты в силовых структурах Европейского союза. Или, быть может, братья привлекли к себе слишком большое внимание. Как бы то ни было, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом блогерам позволили уехать в Штаты, где те до последнего момента скрывались от британского правосудия», – напомнил собеседник.

    По его оценкам, с юридической точки зрения повода к возобновлению судебных разбирательств в отношении братьев нет. «Тейт продолжали записывать подкасты и, как видится, не совершали преступлений», – рассуждает Дудаков. Он также обратил внимание на то, что братьев задержали в Майами. «Флорида довольно консервативно республикански настроенный штат. Я думаю, никто особо не горел желанием отправлять их под арест», – полагает спикер.

    Задержание политолог связывает с тем, что братья недавно побывали в России. «Судя по всему, решающую роль сыграла не юридическая составляющая, а именно политическая. Американский истеблишмент взялся за блогеров, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в РФ, либо только собираются, что так делать не надо, иначе образуются проблемы, как у семьи Тейт», – детализировал аналитик.

    Говоря о перспективах выдачи братьев Британии, Дудаков напомнил, что между Вашингтоном и Лондоном подписано соглашение об экстрадиции. «Однако я не исключаю, что суд Флориды будет затягивать процесс. Повторю, на мой взгляд, происходящее – это послание инфлюенсерам и влиятельным людям, включая Такера Карлсона и Кэндис Оуэнс, что им лучше не иметь дел с Россией, в противном случае могут быть возбуждены уголовные дела», – заключил Дудаков.

    Ранее братья Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами (штат Флорида). Как сообщает The New York Post, задержание произошло возле спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта, где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Прокуратура Британии предъявила блогерам новые обвинения в дополнение к выдвинутым в мае 2025 года и потребовала их экстрадиции.

    39-летнему Эндрю Тейту вменяется еще 19 пунктов обвинений, связанных с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией, семь пунктов обвинения в изнасиловании, три – в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации или содействии ей, а также три пункта обвинения в нападении, повлекшем причинение телесных повреждений.

    38-летнему Тристану Тейту предъявлен один дополнительный пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта обвинения в изнасиловании и три пункта обвинения в организации секс-торговли людьми либо содействии ей. Прокуратура Британии уточнила, что все преступления произошли в период с 2010 по 2017 год.

    Адвокат братьев Джозеф Макбрайд заявил об их невиновности, назвав новые обвинения «политической расправой». «Мы уверены, что как только компетентный судья ознакомится с фактами, а министерство юстиции разберется с этим вопиющим превышением полномочий, Эндрю и Тристан Тейт выйдут на свободу. Америка не выполняет за Британию грязную политическую работу», – сказал он.

    Как полагает издание Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников. Напомним, в декабре 2022 года братьев Тейт задержали в Румынии по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. В марте 2025 года они вернулись в США. В июне 2026-го блогеры приезжали в Россию во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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    18 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    МИД КНР пригрозил Британии мерами из-за национализации British Steel

    Пекин пообещал защитить инвесторов после национализации British Steel в Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Переход металлургического гиганта British Steel от китайской Jingye Group под контроль британского государства грозит Лондону серьезными последствиями и необходимостью выплаты крупных компенсаций.

    Власти азиатской республики готовы отстаивать законные права своих инвесторов, передает ТАСС. Поводом для недовольства послужил переход металлургического гиганта British Steel, ранее подконтрольного китайской Jingye Group, в собственность Британии.

    «Китай внимательно следит за развитием ситуации и при необходимости примет меры для защиты законных прав и интересов», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

    Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги Лондона негативно отразятся на деловом климате и подорвут доверие граждан к британскому правительству. Пекин потребовал соблюдать двустороннее соглашение о защите инвестиций.

    Представители республики призвали английскую сторону следовать рыночным принципам. Они настаивают на поиске взаимоприемлемого решения, которое должно включать вопрос справедливой компенсации за утраченные активы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство национализировало убыточную сталелитейную компанию British Steel.

    Ранее парламент страны одобрил экстренный законопроект для спасения данного предприятия. В ответ китайская группа Jingye потребовала защиты своих легитимных интересов.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    19 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    Британия запросила экстрадицию арестованных в США братьев Тейт
    Британия запросила экстрадицию арестованных в США братьев Тейт
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Братья Эндрю и Тристан Тейт, известные в социальных сетях, были арестованы в субботу в Майами по запросу Британии, которая добивается их экстрадиции по обвинениям в изнасиловании и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

    Братья Тейт были задержаны Службой маршалов США на основании засекреченного ордера, сообщил представитель ведомства Брэди Маккаррон агентству Associated Press (AP), что поставило Соединенные Штаты в центр международной юридической саги, география которой растянулась от Румынии до Британии.

    Британские прокуроры объявили в субботу, что добиваются экстрадиции братьев по обвинениям в изнасиловании и торговле женщинами в период с 2010 по 2017 год.

    Граждане США и Британии Эндрю и Тристан Тейт переехали в Румынию в 2016 году. Они были арестованы там в 2022 году по обвинению в участии в схемах по заманиванию женщин для сексуальной эксплуатации. Эти обвинения они отрицали  и дело не было продолжено из-за юридических и процессуальных нарушений.

    Ожидается, что братья предстанут перед федеральным судом Майами в начале следующей недели, сообщил источник AP.

    В Британии братьям Тейт предъявлены обвинения в сексуальном насилии над женщинами в районе к северу от Лондона, где они выросли. Их адвокаты заявили, что братья отрицают эти обвинения.

    Джозеф Макбрайд, адвокат, представляющий интересы братьев Тейт, заявил в телефонном интервью в субботу, что ему не удалось поговорить со своими клиентами, но назвал новые обвинения из Британии «грязью и клеветой». Он и его клиенты считают, что претензии к Тейтам направлены на срыв их исков о клевете, которые они подали в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Румынии лишила водительских прав обвиняемого в торговле людьми блогера Тейта. В 2025 году Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела в Румынии по обвинению в торговле людьми и эксплуатации девушек. Полиция Нидерландов задержала сутенеров в квартале «красных фонарей».

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    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

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    20 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева

    Премьер Британии Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой».

    Политика Лондона в отношении украинского кризиса сохранит прежний курс. Вступивший в должность главы правительства Энди Бернем подчеркнул, что союзнические отношения останутся крепкими, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Британии остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», – сказал Бернем журналистам.

    Выступление нового премьера транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Несколькими днями ранее Бернема избрали новым руководителем Лейбористской партии.

    До своего назначения политик обещал не ослаблять военную помощь Украине.

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    20 июля 2026, 21:25 • Новости дня
    Новым главой британского МИД назначили Милибэнда

    Новый премьер-министр Британии Бернем назначил главой МИД Милибэнда

    Новым главой британского МИД назначили Милибэнда
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем сформировал лейбористское правительство, доверив руководство внешнеполитическим ведомством Эду Милибэнду.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем утвердил Эда Милибэнда в должности министра иностранных дел в новом составе лейбористского правительства, передает ТАСС.

    «Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Эд Милибэнд на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития», – говорится в официальном заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

    В предыдущем кабинете министров под руководством Кира Стармера политик отвечал за энергетическую безопасность и углеродную нейтральность. С сентября 2010 по май 2015 года он стоял во главе Лейбористской партии, находившейся тогда в оппозиции. Примечательно, что в правительстве Гордона Брауна с 2007 по 2010 год внешнеполитическое ведомство возглавлял старший брат нового министра, Дэвид Милибэнд.

    Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми заявил о своем решении покинуть правительство нового премьер-министра Энди Бернема.

    Канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении экс-министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

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    19 июля 2026, 06:18 • Новости дня
    Британская прокуратура выдвинула новые обвинения братьям Тейт

    Tекст: Катерина Туманова

    Королевская прокурорская служба Британии расширила список обвинений против Эндрю и Тристана Тейт, добавив эпизоды, связанные с еще четырьмя пострадавшими.

    Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против ранее обвиненных в торговле людьми братьев Эндрю и Тристана Тейт, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

    «Королевская прокурорская служба решила выдвинуть дополнительные обвинения против братьев Эндрю и Тристана Тейт в связи с еще четырьмя жертвами», – сказано в официальном заявлении.

    Среди новых эпизодов, вменяемых фигурантам, числятся торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, нападения, создание детской и экстремальной порнографии. Следствие предполагает, что эти преступления были совершены в период с июля 2010 по август 2017 года.

    Ранее стало известно, что братьев арестовали в Майами по запросу британской стороны. В прокуратуре Британии подтвердили факт задержания фигурантов в США и сообщили о направлении запроса на их экстрадицию.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, полиция Румынии лишила водительских прав обвиняемого в торговле людьми блогера Тейта. В 2025 году.

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    18 июля 2026, 17:41 • Новости дня
    Участники марша в Лондоне потребовали от Бернэма санкций против Израиля

    Пропалестинские активисты призвали Бернэма ввести санкции против Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    На многотысячном шествии в центре британской столицы демонстранты потребовали от будущего главы правительства Энди Бернэма наложить полное оружейное эмбарго на Израиль.

    Участники пропалестинского шествия в Лондоне обратились к будущему главе правительства Британии Энди Бернэму с требованием ввести антиизраильские санкции, передает ТАСС.

    Маршрут многотысячной акции пролегал от площади Рассел-сквер до резиденции уходящего премьера Кира Стармера.

    «Если Бернэм на самом деле хочет порвать с постыдным наследием Стармера, он должен действовать и ввести санкции против Израиля, включая полное оружейное эмбарго, прекратить военное сотрудничество и дипломатическую поддержку», – заявили в организации Palestine Solidarity Campaign, организовавшей марш.

    Демонстранты несли плакаты с призывами остановить поставки оружия, прекратить геноцид в Газе и ввести санкции. Также протестующие выражали недовольство конфликтом Израиля и США с Ираном и высказывали поддержку Кубе.

    Один из участников акции по имени Саа отметил, что у Бернэма, который должен вступить в должность 20 июля, есть шанс изменить курс страны по ситуации в секторе Газа. По его словам, вопрос заключается лишь в том, захочет ли политик предпринять реальные шаги или его слова останутся пустой риторикой. Недавно избранный лидером Лейбористской партии Бернэм ранее обещал ужесточить позицию по отношению к Израилю из-за строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и нарушения перемирия в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне новым руководителем Лейбористской партии Британии избрали Энди Бернэма.

    В июне бывший премьер-министр Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера политического объединения.

    В прошлом году власти Соединенного Королевства разрабатывали новые санкции против Израиля из-за ситуации в секторе Газа.

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    20 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    Энди Бернем официально возглавил британское правительство

    Энди Бернем официально стал новым премьер-министром Британии

    Энди Бернем официально возглавил британское правительство
    @ Stephen Chung/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новый глава британского правительства Энди Бернем вступил в должность после того, как король Карл III поручил ему сформировать кабинет министров.

    Британский политик Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра страны, передает телеканал Sky News. Монарх поручил новому лидеру сформировать правительство.

    «Как подтвердил Букингемский дворец, Энди Бернем теперь официально является премьер-министром. Король попросил его сформировать правительство, и Бернем принял это предложение», – говорится в сообщении телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

    В середине июля новым руководителем политической силы избрали Энди Бернема.

    В понедельник утром король Карл III принял отставку предыдущего главы британского правительства.

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    20 июля 2026, 18:03 • Новости дня
    Бернем рассказал, кому из лидеров первому позвонит после своего назначения

    Британский премьер Бернем заявил о первых звонках Трампу и Зеленскому

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что планирует совершить первые телефонные звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

    Бернем заявил, что в первую очередь позвонит президенту США и Зеленскому передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос журналистки о том, кому из этих двух политиков он позвонит в первую очередь, глава британского правительства подтвердил свои намерения. «Это будут мои первые звонки. Я ясно дам понять сегодня президенту Зеленскому, что ничего не изменилось», – подчеркнул Бернем в интервью.

    Ранее новый британский премьер пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева. Перед этим уходящий глава правительства Кир Стармер официально подтвердил свою отставку.

    Несколькими днями ранее Бернема избрали новым руководителем Лейбористской партии.

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    20 июля 2026, 18:42 • Новости дня
    Лэмми объявил об уходе с поста вице-премьера Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми заявил о своем решении покинуть правительство нового премьер-министра Энди Бернема.

    Официальная передача власти от уходящего лидера Кира Стармера к Бернему состоялась в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Я был бы рад продолжить работу в правительстве. Но новый премьер-министр имеет право создавать свою собственную команду, и я желаю Энди Бернему и новому кабинету всяческих успехов», – написал политик в соцсетях.

    Ранее британский политик Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра страны. Перед этим уходящий глава правительства Кир Стармер публично сообщил о завершении своей работы.

    Король Карл III удовлетворил прошение политика об отставке.

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    20 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Активисты устроили сатирическую акцию у резиденции британского премьера

    Британцы провели сатирическую акцию перед сменой премьера на Даунинг-стрит

    Tекст: Мария Иванова

    За несколько часов до официальной смены власти лондонцы принесли на Даунинг-стрит картину с изображением голого будущего премьера и знаменитого кота Ларри.

    Утром на Даунинг-стрит собрались несколько десятков человек, передает ТАСС. Граждане принесли картину, на которой будущий премьер Энди Бернэм нарисован в одном красном носке рядом с главным мышеловом правительственной резиденции котом Ларри.

    Таким образом собравшиеся намекнули, что знаменитый питомец способен пересидеть еще одного руководителя кабмина.

    Один из участников митинга надел маску политика и взял метлу, изображая готовность расчищать наследие предшественников. В толпе также виднелись плакаты с требованием вернуть Британию в состав Евросоюза.

    Бернэм возглавил правящую партию 17 июля без проведения внутренних выборов. В понедельник король Карл III поручит ему сформировать новое правительство. Предыдущий премьер Кир Стармер решил покинуть пост 22 июня на фоне потери контроля над парламентом Уэльса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым руководителем Лейбористской партии Великобритании избрали Энди Бернэма.

    Месяцем ранее Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра.

    После этого заявления сотни недовольных граждан собрались у правительственной резиденции в Лондоне.

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    20 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бернем пообещал Зеленскому продолжить «давить на Россию»

    Бернем пообещал Зеленскому продолжить давить на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Сменивший Кира Стармера на посту главы правительства Британии Энди Бернем заверил украинского лидера Владимира Зеленского в неизменности курса Лондона, в том числе в отношении давления на Россию.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и подтвердил намерение Лондона оказывать дальнейшую помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    «Премьер-министр… подчеркнул, что в подходе Великобритании не будет абсолютно никаких изменений, в том числе в отношении давления на Россию», – заявили в канцелярии на Даунинг-стрит.

    В ходе беседы британский лидер пригласил Зеленского посетить страну при первой возможности. Стороны также планируют детально обсудить вопросы укрепления европейской и украинской обороны. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Новый глава правительства запланировал первые телефонные звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

    Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева.

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    20 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Стармер объявил об уходе с поста премьера Британии

    Стармер официально покинул пост премьера Британии перед передачей власти Бернему

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии передачи полномочий новому лидеру лейбористов Энди Бернему уходящий глава британского правительства Кир Стармер официально подтвердил свою отставку.

    Уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер публично сообщил о завершении своей работы на посту главы правительства, передает РИА «Новости». Политик подтвердил намерение официально сложить полномочия в ближайшее время.

    «Я скоро посещу Его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась», – заявил Стармер.

    Передача власти новому лидеру Лейбористской партии Энди Бернему состоится в понедельник.

    В преддверии приезда преемника правоохранители расчистили Даунинг-стрит от посторонних, оставив доступ только для аккредитованных журналистов.

    Тем временем главный мышелов резиденции кот Ларри ожидает Бернема у закрытой двери. В официальном аккаунте животного в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) появилась запись о неизбежности открытия входа. Ларри служит на Даунинг-стрит с 2011 года и получает жалование в размере 100 фунтов стерлингов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кир Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии.

    В минувшую пятницу новым руководителем политической силы избрали Энди Бернема. В тот же день преемник подтвердил готовность взять на себя руководство британским кабинетом министров.

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    20 июля 2026, 13:49 • Новости дня
    Карл III принял отставку премьера Британии Кира Стармера

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Соединенного Королевства официально сложил полномочия после масштабного поражения лейбористов на местных выборах, проработав в должности чуть больше двух лет.

    Кир Стармер окончательно сложил полномочия премьер-министра Британии в ходе аудиенции в Букингемском дворце, передает ТАСС. Королевская пресс-служба подтвердила, что монарх удовлетворил прошение политика.

    «Достопочтенный член парламента сэр Кир Стармер побывал на аудиенции с королем сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял», – говорится в официальном заявлении.

    О намерении оставить должности лидера лейбористов и главы правительства Стармер объявил еще в конце июня. Причиной стал политический кризис, последовавший за выборами в органы местного самоуправления 7 мая. Тогда Лейбористская партия впервые лишилась контроля над парламентом Уэльса и потеряла 1,4 тыс. мандатов в законодательных органах Англии.

    Кресло премьера займет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Ожидается его встреча с Карлом III для получения мандата на формирование кабинета министров.

    Стармер руководил правительством два года и 15 дней, заняв 43-е место по продолжительности работы среди 58 британских премьеров. В последнем десятилетии он обошел лишь Риши Сунака и Лиз Трасс, которая в 2022 году установила антирекорд, проработав всего 49 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уходящий глава британского правительства публично сообщил о завершении своей работы

    Американское агентство Bloomberg назвало причиной досрочного ухода политика давление экономических проблем.

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