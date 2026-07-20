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    20 июля 2026, 20:25 • Новости дня

    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных

    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    По его словам, соответствующая инструкция уже доведена до высшего военного командования Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно расплачиваться за это. Данная директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооруженных силах», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

    Ранее Трамп назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием. Американский лидер анонсировал серьезные удары по иранской территории из-за срыва прежних договоренностей.

    До этого политик пригрозил Тегерану беспрецедентной атакой в случае своего убийства.

    20 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу

    Politico: Трамп вручил кубок ЧМ испанцам после резкой критики в адрес Мадрида

    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу
    @ Lev Radin/Sipa USA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США лично передал золотой трофей капитану испанской сборной, несмотря на недавние угрозы разорвать торговые отношения с Мадридом.

    Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу, передает Politico.

    Политик спустился на поле из своей ложи и вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручил золотой кубок капитану испанской сборной Родри.

    За игрой также наблюдали король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес.

    Перед финалом один из высокопоставленных футбольных чиновников прокомментировал отношения команды с американским лидером. «У нас нет с ним проблем, и до сих пор у нас не было никаких проблем с командой», – заявил источник издания. При этом испанский футболист Борха Иглесиас признался, что игроки знают о политической напряженности между Мадридом и Вашингтоном.

    Ранее американский лидер неоднократно критиковал Испанию за низкие расходы на оборону и отказ предоставить военные базы для ударов по Ирану. В марте политик даже угрожал прекратить торговлю с королевством. Разногласия между Трампом и Санчесом также касаются вопросов миграции, возобновляемых источников энергии и конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира.

    Президент США Дональд Трамп лично передал главный трофей турнира капитану победителей.

    Ранее американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее торговое сотрудничество с Мадридом.

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    20 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист Дудаков: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Американский истеблишмент взялся за блогеров Эндрю и Тристана Тейт, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в Россию, либо только собираются, что так делать не надо, иначе последуют проблемы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее братьев задержали в Майами по запросу Британии.

    «Ситуация вокруг Эндрю и Тристана Тейт, которые фактически оказались под судебным прессингом, довольно сложная», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что блогеров впервые арестовали в 2022 году в Румынии. Считается, что онлайн-перепалка Эндрю Тейта с экоактивисткой Гретой Тунберг подстегнула правоохранительные органы к проверке.

    «Возможно, она использовала какие-то свои контакты в силовых структурах Европейского союза. Или, быть может, братья привлекли к себе слишком большое внимание. Как бы то ни было, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом блогерам позволили уехать в Штаты, где те до последнего момента скрывались от британского правосудия», – напомнил собеседник.

    По его оценкам, с юридической точки зрения повода к возобновлению судебных разбирательств в отношении братьев нет. «Тейт продолжали записывать подкасты и, как видится, не совершали преступлений», – рассуждает Дудаков. Он также обратил внимание на то, что братьев задержали в Майами. «Флорида довольно консервативно республикански настроенный штат. Я думаю, никто особо не горел желанием отправлять их под арест», – полагает спикер.

    Задержание политолог связывает с тем, что братья недавно побывали в России. «Судя по всему, решающую роль сыграла не юридическая составляющая, а именно политическая. Американский истеблишмент взялся за блогеров, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в РФ, либо только собираются, что так делать не надо, иначе образуются проблемы, как у семьи Тейт», – детализировал аналитик.

    Говоря о перспективах выдачи братьев Британии, Дудаков напомнил, что между Вашингтоном и Лондоном подписано соглашение об экстрадиции. «Однако я не исключаю, что суд Флориды будет затягивать процесс. Повторю, на мой взгляд, происходящее – это послание инфлюенсерам и влиятельным людям, включая Такера Карлсона и Кэндис Оуэнс, что им лучше не иметь дел с Россией, в противном случае могут быть возбуждены уголовные дела», – заключил Дудаков.

    Ранее братья Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами (штат Флорида). Как сообщает The New York Post, задержание произошло возле спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта, где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Прокуратура Британии предъявила блогерам новые обвинения в дополнение к выдвинутым в мае 2025 года и потребовала их экстрадиции.

    39-летнему Эндрю Тейту вменяется еще 19 пунктов обвинений, связанных с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией, семь пунктов обвинения в изнасиловании, три – в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации или содействии ей, а также три пункта обвинения в нападении, повлекшем причинение телесных повреждений.

    38-летнему Тристану Тейту предъявлен один дополнительный пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта обвинения в изнасиловании и три пункта обвинения в организации секс-торговли людьми либо содействии ей. Прокуратура Британии уточнила, что все преступления произошли в период с 2010 по 2017 год.

    Адвокат братьев Джозеф Макбрайд заявил об их невиновности, назвав новые обвинения «политической расправой». «Мы уверены, что как только компетентный судья ознакомится с фактами, а министерство юстиции разберется с этим вопиющим превышением полномочий, Эндрю и Тристан Тейт выйдут на свободу. Америка не выполняет за Британию грязную политическую работу», – сказал он.

    Как полагает издание Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников. Напомним, в декабре 2022 года братьев Тейт задержали в Румынии по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. В марте 2025 года они вернулись в США. В июне 2026-го блогеры приезжали в Россию во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

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    20 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Число погибших в конфликте с Ираном американских военных достигло 17 человек

    AP: Потери армии США в конфликте с Ираном возросли до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель американского военнослужащего при уничтожении неразорвавшегося иранского дрона на севере Ирака пополнила список потерь армии США в текущем ближневосточном конфликте.

    Количество погибших военнослужащих Соединенных Штатов в ходе противостояния с Тегераном увеличилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. «Общее число погибших достигло 17», – говорится в опубликованном сообщении.

    Центральное командование американских вооруженных сил уточнило обстоятельства последней потери. Военный погиб 18 июля на севере Ирака во время контролируемого уничтожения неразорвавшегося боеприпаса, находившегося на иранском дроне-камикадзе.

    Стороны подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля конфликта в ночь на 18 июня. Однако восьмого июля Вашингтон возобновил бомбардировки Ирана, обвинив республику во вмешательстве в коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран расценил возобновление атак как серьезное нарушение достигнутых ранее договоренностей. В ответ иранские силы начали наносить удары по военным базам Соединенных Штатов, которые расположены на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская пресса предупредила о риске полномасштабной войны из-за гибели солдат.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о продолжении масштабной военной операции против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что жертвами ответных американских атак по иранским городам стали 17 человек.

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    20 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    @ Yuri Gripas/Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что сенатор-экстремист Линдси Грэм хотел включить Иран в антироссийские санкции и это надо непременно сделать.

    «Республиканцам следует включить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что Линдси (Грэм, внесен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма. В новой редакции законопроекта, президент США получил  возможность самостоятельно приостанавливать санкции, а необходимость одобрения Конгресса заменена на обязанность обосновывать отмену тарифов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях. Американский лидер ранее допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.


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    20 июля 2026, 02:03 • Новости дня
    WP: США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Увеличение числа погибших американских военных, согласно данным Центрального командования ВС США, выводят американо-иранский конфликт на уровень полномасштабной войны, предупреждает Washington Post.

    «После того как в пятницу в результате иранского удара по военной базе в Иордании погибли двое военнослужащих, Центральное командование США сообщило об обнаружении там еще неопознанных останков. Отдельно Центральное командование сообщило, что в субботу в северном Ираке в результате «контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов» сбитого иранского беспилотника погиб американский военнослужащий», – пишет Washington Post (WP).

    Газета напомнила, что о первых двух смертях военных США американский президента Дональд Трамп посочувствовал, назвал это «очень печальным».

    «США планируют более масштабную войну», – заявил изданию американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

    По словам информатора, расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на возможность переброски дополнительных войск и самолетов в этот район.

    «У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом не знает», – сказал чиновник.

    Военные эксперты заявили, что помимо ущерба, нанесенного американской технике и запасам боеприпасов, США не готовы к возможным наземным операциям на территории Ирана, которые Трамп на прошлой неделе отказался исключить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    20 июля 2026, 02:30 • Новости дня
    Трамп лично вручил Кубок мира FIFA сборной Испании на стадионе

    Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании на стадионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп передал главный футбольный кубок капитану победившей сборной Испании Родриго Эрнандесу после победы команды над Аргентиной в финале мундиаля.

    Церемония вручения трофея прошла на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси после финального матча турнира, передает РИА «Новости».

    На награждение команд Испании и Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино и лидеры трех стран, принимавших матчи мирового первенства в 2026 году. В церемонии участвовали Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

    Трамп вместе с Инфантино вынесли кубок мира на поле. Американский президент передал награду Эрнандесу и поздравил футболистов испанской сборной, задержавшись на подиуме на несколько минут.

    Перед финалом ЧМ-2026 Трамп не ответил, за кого будет болеть, но заметил, что глава Аргентины Хавьер Милей – его друг, к тому же делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси очень не просто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу, но аргентинский президент Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира.

    При этом матч за бронзу ЧМ-2026 завершился победой Англии. На следующий день, 19 июля, сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу.

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    20 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Al Hadath: Новое соглашение Ирана и США включает взаимный отказ от агрессии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новое предложение по урегулированию отношений между США и Ираном включает прекращение враждебных шагов, сообщил телеканал Al Hadath.

    Источники Al Hadath сообщают, что инициатива направлена на снижение уровня эскалации, передает ТАСС.

    «Новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий», – рассказал телеканал. По данным источников, возможные договоренности также подразумевают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.

    Посредники предлагают установить режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Соответствующее предложение по деэскалации уже передано Тегерану.

    В июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В конце того же месяца стороны договорились остановить взаимные военные удары. Однако в июле американский лидер сообщил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.

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    20 июля 2026, 12:01 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о готовности поприветствовать военных США

    Иранские военные заявили о готовности дать отпор США на острове Харк

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне планов Вашингтона расширить военную операцию Тегеран предупредил о неминуемых последствиях в случае попытки американской армии захватить остров Харк.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи предупредил Вашингтон о последствиях эскалации, передает РИА «Новости».

    «Что ж, они увидят последствия. Я думаю, что в том регионе находится немало тех, кто ждет момента, чтобы поприветствовать», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

    Ранее The Wall Street Journal сообщило о планах президента США расширить военную операцию против Тегерана. В частности, советники предложили американскому лидеру рассмотреть захват острова Харк и других территорий в Ормузском проливе, включая Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.

    Корпус стражей исламской революции заверил, что немедленно пресечет любое вторжение Соединенных Штатов на иранскую землю. Напряженность между странами возросла после серии атак американских сил, начавшихся 8 июля, несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении конфликта.

    Центральное командование ВС США оправдало свои действия защитой коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана оценил статус соглашения с США о прекращении боевых действий как кризисный.

    Белый дом рассмотрел возможность многонедельного вооруженного противостояния с Исламской республикой.

    Президент США анонсировал захват иранского острова Харк.

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    20 июля 2026, 10:11 • Новости дня
    Politico: Трамп превратил чемпионат мира в шоу для консерваторов

    Tекст: Мария Иванова

    Домашний чемпионат мира по футболу ненадолго объединил американских консерваторов вокруг чуждого им спорта благодаря активному личному участию Дональда Трампа.

    Глава государства активно использовал турнир для продвижения своих интересов, пишет Politico. Он даже добился отмены красной карточки для игрока сборной США Фоларина Балогана после личного звонка руководству ФИФА.

    Интерес республиканцев к спорту начался с празднования гола Кристианом Пулишичем в 2024 году. «Ну, очевидно, это танец Трампа. Это просто танец, который все танцуют», – объяснил тогда футболист.

    Издание отмечает, что сторонники политика массово смотрели матчи американской команды. Однако после разгромного поражения от сборной Бельгии, когда американцы пропустили четыре мяча, консервативная аудитория быстро потеряла интерес к турниру.

    В пятницу президент посетил прием ФИФА в Нью-Йорке перед финалом между Испанией и Аргентиной. Он отметил, что Соединенные Штаты стали настоящей футбольной страной, и этот статус сохранится надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп лично передал главный футбольный кубок капитану победившей сборной Испании.

    Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с американским лидером.

    Президент США попросил спортивного функционера отменить дисквалификацию форварда американской сборной Фоларина Балогана.

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    20 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Американцы начали девятый вечер атак на Иран подряд

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны атак по Ирану, отметив, что они длятся девятый вечер подряд.

    «Центральное командование ВС США начало новую волну ударов по Ирану в 19.00 по восточному времени, это уже девятый вечер подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток, а WP предупредила о том, что США пребывает на грани полномасштабной войны с Ираном.


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    20 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Тегеран получил от посредников план перемирия с Вашингтоном

    МИД Ирана заявил о получении предложений по деэскалации конфликта с США

    Tекст: Мария Иванова

    После обмена военными ударами в июле международные посредники направили Исламской республике пакет предложений по прекращению огня и деэскалации конфликта с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт передачи соответствующих документов, передает РИА «Новости».

    «Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

    Представитель министерства добавил, что международные посредники активно пытаются снизить градус напряженности между государствами. Обострение ситуации произошло в июле текущего года после серии атак американских военных на иранские объекты.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов оправдывало свои действия ответом на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранские вооруженные силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о согласовании основных пунктов меморандума с США.

    В начале июля президент США объявил об окончании действия режима прекращения огня. Из-за серии последовавших взаимных военных ударов иранская сторона констатировала кризисное состояние договоренностей.

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    20 июля 2026, 05:20 • Новости дня
    КСИР заявил о двух подорвавшихся танкерах в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о двух танкерах, которые пытались пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвались.

    «КСИР: Два танкера, пытавшиеся пройти по небезопасному проходу к югу от Ормузского пролива, взорвались, движение было остановлено», – приводит Telegram-канал иранского PressTV заявление КСИР.

    До этого КСИР уже сообщал, что 18 июля на минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления. В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана. КСИР 18 июля ракетами и дронами остановил четыре танкера в Ормузском проливе.


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    20 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран нанес ракетные удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне, передает ТАСС. Атака проводилась в три этапа с использованием беспилотников и ракет.

    Была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, также были атакованы ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте, следует из заявления КСИР.

    Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне.

    Военные Ирана отчитались об уничтожении комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    20 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин открыт к любому формату общения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», – сказал Песков ТАСС.

    Ранее иранский источник сообщал агентству о возможности первого международного контакта верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана в мае встретился с раненым верховным лидером Хаменеи. Посол Ирана в Москве Джалали анонсировал  возможную встречу Путина с Хаменеи на Каспийском саммите. В Иране 18 июля анонсировали  возможную встречу нового лидера страны с Путиным.


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