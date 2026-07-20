  • Новость часаСША начали новую волну ударов по Ирану
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Захарова заявила о попытках Киева дестабилизировать нефтяные рынки
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского
    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО заметили над Рижским заливом
    20 июля 2026, 20:32 • Новости дня

    Пожар на крыше дома на Страстном бульваре в Москве полностью потушен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московские спасатели завершили тушение огня на крыше восьмиэтажного жилого здания в центре столицы.

    Инцидент произошел на Страстном бульваре столицы, где изначально вспыхнули строительные материалы, передает РИА «Новости».

    «Пожар на Страстном бульваре полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС России», – сообщили в МЧС России.

    Напомним, на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы.

    Позже площадь возгорания в элитном жилом комплексе достигла 400 квадратных метров. Пожарные успешно локализовали огонь на мансардном этаже.

    20 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расследование массированного удара украинских боевиков по Москве и области начали в Следственном комитете, произошедшее квалифицировано как террористический акт, сообщили в ведомстве.

    Следственный комитет России завел уголовное дело после масштабной атаки вооруженных сил Украины на столичный регион, передает РИА «Новости».

    «Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе», – заявили в СК.

    Расследование направлено на установление всех обстоятельств очередных террористических актов.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией сбили 381 украинский дрон.

    С вечера воскресенья на подлете к Москве уничтожили более 400 беспилотников ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года следователи также возбуждали дело о теракте из-за налета беспилотников на столицу.

    Комментарии (11)
    20 июля 2026, 05:13 • Новости дня
    Собянин: С вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о нескольких сотнях дронов ВСУ, которые с вечера воскресенья летели в сторону Москвы, большую часть силы ПВО нейтрализовали на подлете к городу.

    «С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве с начала суток уничтожили 79 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

    Комментарии (7)
    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Мирошник пообещал «отдельный» ответ за атаку дронов на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что большая часть из 400 БПЛА, летевших на Москву была нейтрализована на дальних подступах, за покушение на столицу будет «отдельная благодарность» ВСУ.

    «Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик», – заявил Мирошник в Telegram-канале, комментируя ночную атаку беспилотников.

    Мирошник подчеркнул, что «400 дронов – это огромная армада, способная закрыть все небо», однако российская противовоздушная оборона успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу, по его словам, последует «отдельная благодарность» со стороны России.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

    Комментарии (4)
    20 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Против гулявшей голой по столичным магазинам блогерши начали проверку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московская полиция задержала девушку, снимавшую откровенные видео без одежды прямо в одном из магазинов на Волоколамском шоссе, в отношении нее начали доследственную проверку, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В отношении создательницы контента инициировали разбирательство по статье о развратных действиях, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Проводится доследственная проверка по статье «Развратные действия», – сообщил собеседник агентства.

    Накануне стражи порядка задержали блогершу Анастасию Брагину.

    Сотрудники столичного главка МВД обнаружили в интернете видеоролики нарушительницы. Предварительно установлено, что подозреваемая находилась полностью обнаженной в торговой точке.

    Ранее блогершу Диану Шурыгину отправили в следственный изолятор. В середине июня ее обвинили в незаконном обороте порнографических материалов.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 04:43 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов ВСУ

    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 79 дронов ВСУ с начала суток, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.21.

    До этого сообщалось, что у Москвы были сбиты 43 дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.


    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Крупный пожар охватил старинное здание в центре Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    в Малом Казенном переулке в Москве в старинном двухэтажном доме вспыхнул пожар на площади 250 квадратных метров.

    Информацию о происшествии подтвердили представители городских экстренных служб, передает РИА «Новости».

    «Произошло возгорание здания старой постройки по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3», – сообщил собеседник агентства.

    По предварительным данным, пламя охватило около 250 квадратных метров. Для оперативной ликвидации огня на место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.

    В мае на востоке Москвы вспыхнул масштабный пожар в здании хостела. В феврале спасатели эвакуировали двадцать пять человек из горящего восьмиэтажного дома.

    В начале прошлого года на севере столицы загорелось реконструируемое двухэтажное здание.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Синоптик сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Синоптик Макарова сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, при этом в восточных районах Подмосковья пройдут сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «Зона атмосферного фронта будет во вторник определять погоду. В Москве и Московской области она ожидается облачная с прояснениями», – сообщила Макарова, передает ТАСС.

    По словам специалиста, на востоке Подмосковья прогнозируются кратковременные, но местами сильные дожди. В некоторых районах возможны грозы. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 26 градусов, а по области столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. При грозе его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз. В мае синоптики также предупреждали жителей столичного региона о надвигающейся непогоде.

    До этого метеорологи вводили аналогичный режим из-за ливней с сильными порывами ветра.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 15:22 • Новости дня
    Площадь пожара в московском ЖК увеличилась до 400 квадратных метров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштаб возгорания в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы увеличился, достигнув отметки в 400 квадратных метров.

    В оперативных службах подтвердили, что огонь охватил значительную территорию здания в центре столицы, передает ТАСС.

    «Площадь пожара составляет приблизительно 400 кв. метров», – сообщил собеседник агентства. Информацию об увеличении масштабов происшествия официально подтвердили в пресс-службе МЧС России.

    Предварительной причиной инцидента называют возможное нарушение норм противопожарной безопасности во время проведения строительных работ. Специалисты также намерены рассмотреть и другие версии возникновения чрезвычайного происшествия.

    Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже площадь возгорания под кровлей жилого комплекса увеличилась до 200 квадратных метров.

    В мае масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке столицы.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы 43 дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ликвидированы еще 43 дрона, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Двадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    До этого, в 3.12 Собянин сообщал о 12 уничтоженных БПЛА, а через 20 минут – о еще 11 дронах.

    Всего с начала дня на подступах к столице силы ПВО сбили 58 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 03:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили за 12 минут 15 дронов на подлете к Москве, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть ранее Собянин сообщил о восьми уничтоженных дронах.

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО перехватили 140 украинских беспилотников. Днем в воскресенье российские военные сбили 161 дрон ВСУ за 12 часов.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Max-канале о переходе аэропорта Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации предупредили о том, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО перехватили 140 украинских беспилотников. Днем в воскресенье российские военные сбили 161 дрон ВСУ за 12 часов.


    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 08:49 • Новости дня
    Репетитор попался на краже 1 тыс. евро у семьи ученика в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой преподаватель из Красноярска втерся в доверие к семье в столице и попытался вынести из их квартиры конверт с деньгами в размере 1000 евро, но был пойман с поличным, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Инцидент произошел в центре Москвы на Петровском бульваре, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    24-летний репетитор полгода занимался с подростком и за это время успел изучить привычки семьи, заметив, что двери часто остаются открытыми, а ключи от сейфа лежат на видном месте.

    «Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал «учителя» прямо у сейфа с конвертом в руках. Попытка оправдаться и сделать вид, что он «просто зашел», не помогла – все зафиксировала камера видеонаблюдения», – добавили в МВД.

    Украденные 1000 евро уже возвращены законным владельцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже, ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, а полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичные полицейские задержали похитившего сбережения из сейфа подростка курьера мошенников.

    В марте другой злоумышленник под видом проверки вскрыл болгаркой хранилище в московской квартире.

    В прошлом году подмосковный школьный учитель обманным путем похитил почти миллион рублей у родителей учеников.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пожарные локализовали возгорание в мансарде дома на Страстном бульваре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарным удалось успешно локализовать возгорание на кровле и мансардном этаже элитного жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре российской столицы.

    «Пожар локализован, тушение продолжается», – сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах.

    Специалисты продолжают работу на месте происшествия для полной ликвидации последствий инцидента.

    Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже спасатели выявили дополнительный очаг пламени на мансардном этаже.

    В итоге масштаб возгорания в элитном жилом комплексе достиг отметки в 400 квадратных метров.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Московский пенсионер отдал мошенникам золото на 30 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве 59-летний мужчина поверил телефонным аферистам и приобрел в банке золотые слитки общим весом два с половиной килограмма, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Правоохранительные органы задержали 21-летнюю жительницу столицы, которая работала курьером у телефонных аферистов, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Девушка забрала у обманутого москвича драгоценный металл и спрятала его в тайнике по указанию куратора преступной схемы.

    Злоумышленница была задержана на улице Анны Михайловой.

    Потерпевший рассказал полицейским, что ему регулярно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Они убедили мужчину купить золото на сумму более 30 млн 600 тыс. рублей для «обеспечения безопасности финансов».

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанная находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае другой московский пенсионер потерял более 71 млн рублей из-за действий аферистов. Месяцем ранее пожилой москвич купил золотые слитки для передачи курьерам телефонных мошенников.

    В конце апреля лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю женщину почти на 40 млн рублей.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные отразили очередную воздушную атаку на столицу, уничтожив на подлете к городу еще восемь беспилотных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал глава города в своем канале в Max.

    Всего с начала текущих суток защитники неба ликвидировали 87 дронов на подступах к столичному региону.

    В понедельник утром Собянин сообщил, что с вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов
    Шахматистка Полгар отвергла предложение стать президентом Венгрии
    Минздрав сообщил о госпитализации 25 человек после атаки БПЛА в Шебекино
    В Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    Минфин России приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ
    Два человека погибли в Испании при праздновании победы на ЧМ по футболу