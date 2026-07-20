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    20 июля 2026, 19:12 • Новости дня

    Al Hadath: Новое соглашение Ирана и США включает взаимный отказ от агрессии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новое предложение по урегулированию отношений между США и Ираном включает прекращение враждебных шагов, сообщил телеканал Al Hadath.

    Источники Al Hadath сообщают, что инициатива направлена на снижение уровня эскалации, передает ТАСС.

    «Новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий», – рассказал телеканал. По данным источников, возможные договоренности также подразумевают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.

    Посредники предлагают установить режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Соответствующее предложение по деэскалации уже передано Тегерану.

    В июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В конце того же месяца стороны договорились остановить взаимные военные удары. Однако в июле американский лидер сообщил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.

    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

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    19 июля 2026, 21:37 • Новости дня
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вашингтон направляет дополнительные боевые самолеты F-16 из Германии и F-35 из Британии в ближневосточный регион на фоне возможного расширения ударов американской администрации по иранской инфраструктуре.

    Американское командование перебрасывает истребители F-16 из Германии и малозаметные самолеты F-35 из Британии, пишет The New York Times. Кроме того, в регион направляются дополнительные самолеты-дозаправщики. Центральное командование США отказалось комментировать данную информацию.

    Решение о передислокации авиации приняли еще до пятничной атаки в Иордании, в результате которой погибли два американских солдата и пострадали многие другие. Последовавшие ответные удары США, по заявлению военных, были нанесены, чтобы «быстро наказать силы Корпуса стражей исламской революции».

    Американский президент ранее заявлял о планах усилить атаки на Иран на предстоящей неделе. Вашингтон намерен поразить больше объектов местной инфраструктуры, включая мосты и электростанции. По данным израильского военного источника, часть самолетов-дозаправщиков разместят на базах ВВС Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу ракетный удар по американской базе в Иордании привел к гибели двоих солдат США. Президент Дональд Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. До этого Корпус стражей исламской революции атаковал склады ракет на иорданской авиабазе «Принц Хасан».

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил от «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Число погибших в конфликте с Ираном американских военных достигло 17 человек

    AP: Потери армии США в конфликте с Ираном возросли до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель американского военнослужащего при уничтожении неразорвавшегося иранского дрона на севере Ирака пополнила список потерь армии США в текущем ближневосточном конфликте.

    Количество погибших военнослужащих Соединенных Штатов в ходе противостояния с Тегераном увеличилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. «Общее число погибших достигло 17», – говорится в опубликованном сообщении.

    Центральное командование американских вооруженных сил уточнило обстоятельства последней потери. Военный погиб 18 июля на севере Ирака во время контролируемого уничтожения неразорвавшегося боеприпаса, находившегося на иранском дроне-камикадзе.

    Стороны подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля конфликта в ночь на 18 июня. Однако восьмого июля Вашингтон возобновил бомбардировки Ирана, обвинив республику во вмешательстве в коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран расценил возобновление атак как серьезное нарушение достигнутых ранее договоренностей. В ответ иранские силы начали наносить удары по военным базам Соединенных Штатов, которые расположены на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская пресса предупредила о риске полномасштабной войны из-за гибели солдат.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о продолжении масштабной военной операции против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что жертвами ответных американских атак по иранским городам стали 17 человек.

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    20 июля 2026, 02:03 • Новости дня
    WP: США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Увеличение числа погибших американских военных, согласно данным Центрального командования ВС США, выводят американо-иранский конфликт на уровень полномасштабной войны, предупреждает Washington Post.

    «После того как в пятницу в результате иранского удара по военной базе в Иордании погибли двое военнослужащих, Центральное командование США сообщило об обнаружении там еще неопознанных останков. Отдельно Центральное командование сообщило, что в субботу в северном Ираке в результате «контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов» сбитого иранского беспилотника погиб американский военнослужащий», – пишет Washington Post (WP).

    Газета напомнила, что о первых двух смертях военных США американский президента Дональд Трамп посочувствовал, назвал это «очень печальным».

    «США планируют более масштабную войну», – заявил изданию американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

    По словам информатора, расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на возможность переброски дополнительных войск и самолетов в этот район.

    «У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом не знает», – сказал чиновник.

    Военные эксперты заявили, что помимо ущерба, нанесенного американской технике и запасам боеприпасов, США не готовы к возможным наземным операциям на территории Ирана, которые Трамп на прошлой неделе отказался исключить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    20 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM доложило о двух погибших и пропавшем без вести военных США

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило об обнаружении тел недавно погибших военнослужащих после иранских атак.

    Центральное командование США объявило 17 июля о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.

    «После тщательного поиска военнослужащие США обнаружили неопознанные останки на месте происшествия сегодня. Процесс экспертизы для подтверждения останков продолжается», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Отдельно командование сообщило о погибшем военнослужащем США в северном Ираке.

    «Он был убит в бою 18 июля во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса с сбитого иранского дрона-камикадзе», – добавили в ведомстве

    Еще один американский солдат получил ранение и продолжает лечение незначительной травмы.

    В командовании подчеркнули, что воздержатся от предоставления дополнительной информации о погибших и пропавших без вести из уважения к их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар Ирана по американской базе в Иордании привел к гибели двух солдат США. Президент США пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    20 июля 2026, 12:01 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о готовности поприветствовать военных США

    Иранские военные заявили о готовности дать отпор США на острове Харк

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне планов Вашингтона расширить военную операцию Тегеран предупредил о неминуемых последствиях в случае попытки американской армии захватить остров Харк.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи предупредил Вашингтон о последствиях эскалации, передает РИА «Новости».

    «Что ж, они увидят последствия. Я думаю, что в том регионе находится немало тех, кто ждет момента, чтобы поприветствовать», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

    Ранее The Wall Street Journal сообщило о планах президента США расширить военную операцию против Тегерана. В частности, советники предложили американскому лидеру рассмотреть захват острова Харк и других территорий в Ормузском проливе, включая Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.

    Корпус стражей исламской революции заверил, что немедленно пресечет любое вторжение Соединенных Штатов на иранскую землю. Напряженность между странами возросла после серии атак американских сил, начавшихся 8 июля, несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении конфликта.

    Центральное командование ВС США оправдало свои действия защитой коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана оценил статус соглашения с США о прекращении боевых действий как кризисный.

    Белый дом рассмотрел возможность многонедельного вооруженного противостояния с Исламской республикой.

    Президент США анонсировал захват иранского острова Харк.

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    20 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Американцы начали девятый вечер атак на Иран подряд

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны атак по Ирану, отметив, что они длятся девятый вечер подряд.

    «Центральное командование ВС США начало новую волну ударов по Ирану в 19.00 по восточному времени, это уже девятый вечер подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток, а WP предупредила о том, что США пребывает на грани полномасштабной войны с Ираном.


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    20 июля 2026, 05:20 • Новости дня
    КСИР заявил о двух подорвавшихся танкерах в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о двух танкерах, которые пытались пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвались.

    «КСИР: Два танкера, пытавшиеся пройти по небезопасному проходу к югу от Ормузского пролива, взорвались, движение было остановлено», – приводит Telegram-канал иранского PressTV заявление КСИР.

    До этого КСИР уже сообщал, что 18 июля на минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления. В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана. КСИР 18 июля ракетами и дронами остановил четыре танкера в Ормузском проливе.


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    20 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Тегеран получил от посредников план перемирия с Вашингтоном

    МИД Ирана заявил о получении предложений по деэскалации конфликта с США

    Tекст: Мария Иванова

    После обмена военными ударами в июле международные посредники направили Исламской республике пакет предложений по прекращению огня и деэскалации конфликта с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт передачи соответствующих документов, передает РИА «Новости».

    «Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

    Представитель министерства добавил, что международные посредники активно пытаются снизить градус напряженности между государствами. Обострение ситуации произошло в июле текущего года после серии атак американских военных на иранские объекты.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов оправдывало свои действия ответом на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранские вооруженные силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о согласовании основных пунктов меморандума с США.

    В начале июля президент США объявил об окончании действия режима прекращения огня. Из-за серии последовавших взаимных военных ударов иранская сторона констатировала кризисное состояние договоренностей.

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    20 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин открыт к любому формату общения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», – сказал Песков ТАСС.

    Ранее иранский источник сообщал агентству о возможности первого международного контакта верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана в мае встретился с раненым верховным лидером Хаменеи. Посол Ирана в Москве Джалали анонсировал  возможную встречу Путина с Хаменеи на Каспийском саммите. В Иране 18 июля анонсировали  возможную встречу нового лидера страны с Путиным.


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    20 июля 2026, 07:19 • Новости дня
    КСИР сбил американский дрон MQ-9 на западе Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана, сообщил телеканал Press TV.

    Иранские военные ликвидировали аппарат американского производства, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в западной части страны.

    «КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение сбило и уничтожило американский дрон MQ-9 в небе над Исламабаде-Герб», – говорится в сообщении телеканала Press TV.

    Информацию об уничтожении беспилотника распространили через официальный канал вещателя в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали американский беспилотник MQ-9 над городом Эндимешк.

    Восьмого июля бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили аналогичный разведывательный аппарат над южной частью Ирана.

    Всего к середине марта Вооруженные силы США утратили порядка 12 дорогостоящих дронов этой модели.

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    20 июля 2026, 08:38 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по американской базе в Кувейте

    Иранские военные заявили об уничтожении радаров и дронов США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные отчитались о ночном ударе беспилотниками по американской базе Али-ас-Салем, в результате которого уничтожены радары и дроны.

    Иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной ночной атаке на военные объекты Соединенных Штатов в Кувейте, передает РИА «Новости».

    В результате ударов были поражены радарная система, склад оборудования и ангар с американскими беспилотниками.

    «Наши бойцы в рамках 22-й волны операции «Наср-2» в ходе беспилотной атаки уничтожили радарную систему раннего предупреждения, склад авиационного оборудования и ангар с беспилотниками MQ9 на базе Али-ас-Салем, подожгли несколько беспилотников», – говорится в официальном сообщении КСИР.

    Кроме того, представители КСИР обратились к кувейтскому народу. В заявлении подчеркивается, что территория государства не должна служить убежищем для американских вооруженных сил, которые в КСИР назвали «террористической армией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ранее атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    Военные КСИР отчитались об уничтожении американских комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

    Иран объявил о начале ответной военной операции против американских баз в регионе.

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    20 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран нанес ракетные удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне, передает ТАСС. Атака проводилась в три этапа с использованием беспилотников и ракет.

    Была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, также были атакованы ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте, следует из заявления КСИР.

    Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне.

    Военные Ирана отчитались об уничтожении комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    20 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    США запросили размещение самолетов-заправщиков на болгарской авиабазе Безмер

    Радев сообщил о требовании США разместить самолеты в Болгарии

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Софии рассмотрят запрос Вашингтона о дислокации до восьми самолетов-заправщиков на юго-востоке страны для содействия операциям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон требует от Софии разрешить размещение самолетов-заправщиков для поддержки военной операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Румен Радев уточнил, что американское посольство направило ноту 17 июля. Запрос касается базирования до восьми воздушных судов на авиабазе Безмер в Ямбольской области.

    «Это ссылка на соглашение 2006 года, по которому авиабаза Безмер является объектом совместного использования... До сих пор, несмотря на настоятельную просьбу о дислокации, мы не давали разрешения, поскольку, согласно болгарскому законодательству, такое решение должно быть принято парламентом», – заявил Радев.

    Глава правительства добавил, что в понедельник кабинет министров предложит Народному собранию одобрить присутствие американской техники. Ранее подобные самолеты базировались в аэропорту Софии до конца июня. Их разместило предыдущее правительство в обход парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование перебрасывает дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

    Ранее Высший совет национальной обороны Румынии согласовал временное размещение американских самолетов-заправщиков.

    В марте первые три борта Boeing KC-135 Stratotanker прибыли на румынскую территорию.

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    20 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Иранская ПВО сбила американский разведывательный дрон польского производства

    Над Ираном сбили американский БПЛА польского производства Tiguar

    Tекст: Мария Иванова

    Силы противовоздушной обороны Ирана перехватили и уничтожили легкий разведывательный беспилотный летательный аппарат, произведенный в Польше для нужд США.

    Инцидент произошел в воздушном пространстве южной части Исламской республики, передает ТАСС.

    Телеканал TVP уточнил, что речь идет о легком дроне-разведчике модели Tiguar. Этот аппарат выпускается польской компанией uAvionics.

    Беспилотник обладает размахом крыльев 4,1 метра и длиной около 2,3 метра. Он способен выполнять задачи в воздухе на протяжении 20 часов. Tiguar комплектуется современным оборудованием для сбора разведывательных данных, в том числе тепловизором и всепогодной видеокамерой с тридцатикратным оптическим увеличением.

    Представители предприятия-изготовителя uAvionics в ответ на запрос журналистов подтвердили факт поставок своей продукции на международный рынок. В компании отметили, что экспортируют беспилотные аппараты за рубеж, включая Соединенные Штаты Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.

    Несколькими днями ранее иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали аналогичный аппарат над городом Эндимешк.

    8 июля военные уничтожили разведывательный дрон над южной частью страны.

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