Крупный пожар охватил старинное здание в центре Москвы

ПВО отразила одну из крупнейших за два года атак беспилотников на Москву

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вражеский налет, предпринятый минувшим вечером и ночью, был одним из самых масштабных за последние два года, подсчитали в ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин привел подробности отражения удара. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», – сообщил градоначальник. Всего в направлении города двигалось более 370 дронов.

Ранее в ночь на 7 июля был совершен крупнейший налет БПЛА на Москву. Тогда военные перехватили свыше 430 аппаратов, из которых 36 сбили вблизи столицы. Кроме того, массированные удары фиксировались с 11 по 12 июля, когда было сбито более 300 беспилотников. 45 из них на подлете к столице.

По данным Собянина, непосредственно на подлете к столице наибольшее количество дронов — более 190 — уничтожили 18 июня. Кроме того, 22 июня силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника, а в первой половине суток 17 мая система ПВО нейтрализовала 81 БПЛА, еще 61 дрон ликвидировали на подлете к столице 7 мая.

В марте года градоначальник также сообщал о перехвате сотен боевых беспилотников на разных рубежах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля мэр столицы сообщил о запуске более 200 беспилотников в сторону Московского региона. 12 июля около 300 вражеских аппаратов направлялись к городу. А 4 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 62 дрона на подлете к Москве.