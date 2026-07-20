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    20 июля 2026, 15:35 • Новости дня

    Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Газманова Олега Михайловича – композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения включило песни Олега Газманова в школьную программу. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего продюсера артиста по делу о мошенничестве.

    Ранее Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    18 июля 2026, 15:00 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА

    Владимир Соловьев был атакован дроном ВСУ на трассе в Новороссии

    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Соловьёв и его команда во время записи интервью для документального проекта были атакованы дроном ВСУ на трассе «Новороссия».

    Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съемочной группой попал под атаку украинского БПЛА на трассе «Новороссия». Журналисты готовили очередной выпуск программы «За лентой» для телеканала «Россия 1», сообщают «Вести».

    Героями сюжета стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам, обеспечивающие защиту дороги от ударов с воздуха. Прямо во время беседы военные заметили барражирующий над магистралью вражеский дрон. Командир подразделения мгновенно приказал уничтожить цель с помощью патрулирующего район FPV-перехватчика.

    Российские бойцы успешно ликвидировали угрозу за несколько мгновений до возможного столкновения аппарата с мирным автомобилем. Слаженные действия военнослужащих позволили предотвратить террористический акт.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об отражении атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти совместно с военными разработали систему противодействия вражеским дронам на этой дороге. Позже для подавления связи Starlink на магистрали развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

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    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    18 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Меладзе полностью отказался от концертов в России
    Меладзе полностью отказался от концертов в России

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Валерий Меладзе сосредоточился на зарубежных гастролях, установив ценник за одно частное выступление на уровне 130 тыс. евро.

    Меладзе решил полностью исключить российские площадки из своего графика, включая корпоративные мероприятия, передает Ura.ru  со ссылкой на Mash.

    Подобный шаг связан с чередой скандалов, среди которых проверки на предмет финансирования ВСУ и запрет концерта в Киргизии.

    В настоящее время певец ориентируется на иностранную и русскоязычную публику за рубежом, отдавая предпочтение заказам в Дубае. Стоимость его участия в одном закрытом мероприятии достигает 130 тыс. евро. Свободное от гастролей время артист предпочитает проводить в Испании.

    На текущее лето запланированы три европейских концерта. Они состоятся 18 июля в черногорской Будве, 3 августа во французской Ницце и 25 августа в латвийской Юрмале. Ожидается, что эти выступления принесут артисту более 41 млн рублей.

    В апреле глава ФПБК Виталий Бородин выступил с инициативой проверить певца на иностранное финансирование.

    Осенью прошлого года руководитель Совета отцов России Андрей Згонников призвал признать Меладзе иноагентом.


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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    20 июля 2026, 00:37 • Новости дня
    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финального матча мундиаля

    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финала мундиаля

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Есения Михеева – профессиональная танцовщица из Москвы, ее родители – хореографы, а уровень собственного мастерства позволил поучаствовать в конкурсе и привлечь внимание мировой звезды Шакиры.

    «Русская девочка станцевала вместе с Шакирой в перерыве на финале ЧМ-2026. Десятилетняя Есения Михеева привлекла внимание звезды, приняв участие в онлайн-конкурсе: она станцевала в футболке сборной Бразилии», – сообщил Max-канал RT.

    Девочка с семьёй живут в США, а в семь лет Есения побывала на американском шоу America's Got Talent, где благодаря своему мастерству дошла до полуфинала.

    В итоге Шакира пригласила Есению выступить вместе с ней в шоу на чемпионате. К тому же в этот раз перерыв между таймами достиг рекордных 27 минут при стандартных 15.

    Международная федерация футбола, как передает ТАСС со ссылкой на Times, собиралась увеличить перерыв до 30 минут, но издание Marca, ссылаясь на заявление организации сообщило, что он продлится не более 17 минут.

    В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.



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    20 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин распорядился оптимизировать рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Инициированный ЕР указ оптимизирует рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров усовершенствовать нормы, регулирующие режим рабочего времени и учебную нагрузку преподавателей. Кроме того, указом президента гарантируется безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.

    «Правительству в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки», – говорится в тексте президентского указа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования

    Указ устанавливает в качестве необходимого условия для нормальной работы учителей защиту их жизни и здоровья при осуществлении профессиональной деятельности. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.

    В апреле президент России распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнее количество административной работы у преподавателей.

    Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.


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    18 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    В Иране анонсировали возможную встречу нового лидера страны с Путиным

    В Иране анонсировали возможную встречу Моджтабы Хаменеи с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый верховный руководитель Исламской Республики планирует провести первые зарубежные переговоры с российским руководством, временно отказавшись от публичных выступлений из-за вопросов безопасности, сообщают источники информагентств.

    Первым контактом на высшем уровне для Моджтабы Хаменеи может стать беседа с президентом России. «Россия – близкая нам страна, Его превосходительство Владимир Путин – близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», – заявил иранский источник ТАСС.

    Сейчас верховный лидер избегает публичности на фоне обострения военного конфликта с США и Израилем. Собеседник агентства пояснил, что глава государства появится на публике только после полной нормализации обстановки.

    Кроме того, стало известно о планах президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Индию. Политик примет участие в сентябрьском саммите БРИКС, который состоится в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал возможную встречу Владимира Путина с Моджтабой Хаменеи на Каспийском саммите. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан впервые за время конфликта провел очную беседу с руководителем страны. Высший руководитель успешно восстанавливается после полученных от взрывной волны травм.

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    20 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин учредил в России День хоккея

    Путин установил в России День хоккея 22 декабря

    Путин учредил в России День хоккея
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин постановил ежегодно праздновать в России День хоккея 22 декабря.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем рождения отечественного хоккея считается 22 декабря в честь первых матчей чемпионата СССР 1946 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о регулярном участии главы государства в хоккейных матчах.

    Для популяризации данного вида спорта по инициативе Владимира Путина в 2011 году создали Ночную хоккейную лигу.

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    18 июля 2026, 11:34 • Новости дня
    Адвокат сообщила о возможной продаже имущества хоккеиста Телегина за долги

    Адвокат Стельмах: Имущество хоккеиста Телегина могут продать за долги Пелагее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Активы олимпийского чемпиона по хоккею Ивана Телегина могут быть выставлены на электронные торги для погашения задолженности перед бывшей супругой, общая сумма которой превышает 8,4 млн рублей, сообщила адвокат Ирина Стельмах.

    Имущество олимпийского чемпиона, хоккеиста Ивана Телегина могут принудительно реализовать в счет долга перед бывшей женой спортсмена, заслуженной артисткой России Пелагеей. Как рассказала ТАСС адвокат Ирина Стельмах, сейчас ведется розыск активов игрока.

    «Если имущество Телегина будет обнаружено, арестовано и не относится к перечню имущества, на которое законом запрещено обращать взыскание, пристав вправе передать его на принудительную реализацию через электронные торги. Вырученные средства направляются на погашение задолженности», – пояснила юрист.

    По словам Стельмах, розыск направлен на выявление активов для исполнения решения суда. Если должник полностью погасит задолженность, включая исполнительский сбор, производство будет закрыто. Однако гарантировать полное взыскание невозможно, так как оно зависит от наличия достаточных средств у должника.

    В отношении Телегина открыто пять исполнительных производств, связанных с разделом имущества с Пелагеей и индексацией присужденных сумм. Общий долг составляет более 8,4 млн рублей, включая почти 56 тыс. рублей исполнительного сбора. Ранее задолженность превышала 71,3 млн рублей.

    Иван Телегин в 2018 году стал олимпийским чемпионом по хоккею в составе сборной России. Он является также трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель Кубка Гагарина. Сейчас Телегин занимает пост спортивного директора тольяттинского клуба КХЛ «Лада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы взыскали с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой более 55 тыс. рублей долга за дачный участок.

    Ранее сообщалось, что общая сумма взысканий по исполнительным производствам в отношении бывшего теннисиста Валерия Руднева превысила 12,9 млн рублей. До этого на московскую недвижимость бывшего игрока НХЛ Павла Буре наложили арест из-за развода с женой.

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    19 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин отметил вклад металлургов в оборонный потенциал России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил труд горняков и сталеваров, подчеркнув их значимую роль в развитии индустриальных регионов и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер направил поздравительную телеграмму специалистам отрасли, текст которой опубликован на сайте Кремля. «Поздравляю вас с днем металлурга. <…> Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов», – отметил президент.

    Владимир Путин добавил, что отечественная металлургия опирается на крепкие традиции, рабочие династии и взаимовыручку. На профильных предприятиях всегда трудились специалисты высочайшей квалификации, включая литейщиков, доменщиков и представителей науки.

    Среди главных приоритетов развития комплекса глава государства выделил внедрение передовых технологий. Он также обратил внимание на важность повышения конкурентоспособности продукции, подготовки новых кадров и обеспечения социальных гарантий для всех тружеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров отметили высокий профессионализм специалистов металлургической отрасли.

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    20 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Балицкий доложил Путину о полном контроле над трассой в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Магистраль «Новороссия», обеспечивающая бесперебойное снабжение Крымского полуострова, полностью перешла под управление российских сил, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

    «Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», – сказал Балицкий президенту в ходе встречи, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства встретился с губернатором Запорожской области.

    В конце июня Балицкий сообщал о временном перекрытии части трассы «Новороссия» из-за теракта.

    В начале лета глава Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание системы защиты этой магистрали от вражеских беспилотников.

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    20 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин открыт к любому формату общения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», – сказал Песков ТАСС.

    Ранее иранский источник сообщал агентству о возможности первого международного контакта верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана в мае встретился с раненым верховным лидером Хаменеи. Посол Ирана в Москве Джалали анонсировал  возможную встречу Путина с Хаменеи на Каспийском саммите. В Иране 18 июля анонсировали  возможную встречу нового лидера страны с Путиным.


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    20 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Путин дал поручение по отсрочке штрафов за бумажные накладные при перевозках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил МВД и Ространснадзору принять решения, согласно которым до марта 2027 года в случае отсутствия у перевозчика электронных перевозочных документов и при предъявлении таких документов в бумажном виде будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.

    Президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение дано профильным министерствам и ведомствам.

    «МВД и Ространснадзору принять решения, предусматривающие до 1 марта 2027 года объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и предъявления перевозочных документов на бумажном носителе», – указано в документе.

    Ранее глава государства поддержал инициативу Министерства транспорта о временном отказе от штрафных санкций на период адаптации отрасли к электронному документообороту. Выполнить поставленную задачу необходимо до начала осени 2026 года. Ответственными назначены руководители МВД и Ространснадзора Владимир Колокольцев и Виктор Гулин.

    Кроме того, правоохранительным органам поручено подготовить и направить в регионы подробные разъяснения по практике проверок транспортной документации. Эти инструкции должны учитывать все требования действующих нормативных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства транспорта о смягчении правил перехода на цифровой документооборот.

    Ранее глава государства сообщил о пользе электронных накладных для грамотного распределения логистической нагрузки.

    В прошлом году профильное ведомство запланировало обязательное введение цифровых документов для грузоперевозок с 1 сентября 2026 года.

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    20 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    Балицкий заявил Путину о терроре ВСУ против жителей Энергодара

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска усилили удары по гражданским объектам и мирному населению Энергодара, поскольку терпят неудачи на линии соприкосновения, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

    «Город атомщиков: сложилась сложная ситуация, но контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, может быть скажу не парламентским языком, кошмарит мирное население», – доложил Балицкий главе государства, передает ТАСС.

    Он отметил, что боевики ВСУ выбивают инфраструктуру, бьют по аптекам, населенным пунктам.

    По словам руководителя области, российские военные предпринимают все необходимые меры для решения этой проблемы и защиты населения. Несмотря на постоянные атаки со стороны украинских войск, обстановка в городе остается под полным контролем властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавние украинские удары привели к масштабным отключениям воды и света в Энергодаре. Неделей ранее вражеский беспилотник убил трех мирных жителей в гражданском автомобиле в этом же городе.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявлял о попытках противника деморализовать население постоянными обстрелами.

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    20 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин поручил проверить систему наставничества для выпускников медвузов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин дал поручение проследить за системой наставничества выпускников медицинских образовательных учреждений.

    «Организовать проведение мониторинга развития в субъектах Российской Федерации института наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций, в том числе сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников», – говорится в тексте поручения, передает ТАСС.

    Ранее президент уточнил правила прохождения обязательной отработки выпускников медвузов в формате наставничества.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об ожидаемом приходе в медицинскую отрасль почти 230 тыс. новых специалистов.

    Госдума узаконила прохождение оплачиваемых стажировок для выпускников под руководством опытных наставников.

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