Площадь пожара в московском ЖК увеличилась до 400 квадратных метров

В оперативных службах подтвердили, что огонь охватил значительную территорию здания в центре столицы, передает ТАСС.
«Площадь пожара составляет приблизительно 400 кв. метров», – сообщил собеседник агентства. Информацию об увеличении масштабов происшествия официально подтвердили в пресс-службе МЧС России.
Предварительной причиной инцидента называют возможное нарушение норм противопожарной безопасности во время проведения строительных работ. Специалисты также намерены рассмотреть и другие версии возникновения чрезвычайного происшествия.
Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже площадь возгорания под кровлей жилого комплекса увеличилась до 200 квадратных метров.
В мае масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке столицы.