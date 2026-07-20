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    20 июля 2026, 15:22 • Новости дня

    Площадь пожара в московском ЖК увеличилась до 400 квадратных метров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштаб возгорания в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы увеличился, достигнув отметки в 400 квадратных метров.

    В оперативных службах подтвердили, что огонь охватил значительную территорию здания в центре столицы, передает ТАСС.

    «Площадь пожара составляет приблизительно 400 кв. метров», – сообщил собеседник агентства. Информацию об увеличении масштабов происшествия официально подтвердили в пресс-службе МЧС России.

    Предварительной причиной инцидента называют возможное нарушение норм противопожарной безопасности во время проведения строительных работ. Специалисты также намерены рассмотреть и другие версии возникновения чрезвычайного происшествия.

    Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже площадь возгорания под кровлей жилого комплекса увеличилась до 200 квадратных метров.

    В мае масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке столицы.

    20 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расследование массированного удара украинских боевиков по Москве и области начали в Следственном комитете, произошедшее квалифицировано как террористический акт, сообщили в ведомстве.

    Следственный комитет России завел уголовное дело после масштабной атаки вооруженных сил Украины на столичный регион, передает РИА «Новости».

    «Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе», – заявили в СК.

    Расследование направлено на установление всех обстоятельств очередных террористических актов.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией сбили 381 украинский дрон.

    С вечера воскресенья на подлете к Москве уничтожили более 400 беспилотников ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года следователи также возбуждали дело о теракте из-за налета беспилотников на столицу.

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    20 июля 2026, 05:13 • Новости дня
    Собянин: С вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о нескольких сотнях дронов ВСУ, которые с вечера воскресенья летели в сторону Москвы, большую часть силы ПВО нейтрализовали на подлете к городу.

    «С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве с начала суток уничтожили 79 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    20 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Мирошник пообещал «отдельный» ответ за атаку дронов на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что большая часть из 400 БПЛА, летевших на Москву была нейтрализована на дальних подступах, за покушение на столицу будет «отдельная благодарность» ВСУ.

    «Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик», – заявил Мирошник в Telegram-канале, комментируя ночную атаку беспилотников.

    Мирошник подчеркнул, что «400 дронов – это огромная армада, способная закрыть все небо», однако российская противовоздушная оборона успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу, по его словам, последует «отдельная благодарность» со стороны России.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

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    18 июля 2026, 14:23 • Новости дня
    Мошенники в форме полиции начали обходить квартиры Москвы для сбора биометрии

    Лжеполицейские начали собирать биометрию у жителей московских квартир

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аферисты в полицейской форме стучатся к москвичам под предлогом грядущей переписи населения, требуя показать паспорта и заполнить анкеты об имуществе.

    Сообщения о новом виде обмана массово распространяются в чатах столичных жилых комплексов, пишет РИА «Новости». Неизвестные приходят к людям домой, демонстрируя фальшивые удостоверения полиции и требуя сдать биометрические данные.

    Злоумышленники просят предъявить документы для проверки их подлинности. Кроме того, визитеры предлагают заполнить специальные бланки с личной информацией. В этих анкетах граждан просят указать сведения о наличии автомобилей и зарегистрированного оружия.

    При встрече с подозрительными лицами в служебной экипировке настоятельно рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники часто представляются сотрудниками полиции для выманивания сбережений.

    Ранее стало известно, что аферисты арендуют посуточное жилье ради конспирации при краже наличных. До этого в МВД порекомендовали передавать биометрические данные исключительно при личном визите в банк.

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    18 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    ПВО отразила одну из крупнейших за два года атак беспилотников на Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минувшей ночью российская столица подверглась массированному налету дронов, в ходе которого системы противовоздушной обороны сбили десятки дронов на подступах к городу.

    Вражеский налет, предпринятый минувшим вечером и ночью, был одним из самых масштабных за последние два года, подсчитали в ТАСС.

    Мэр Москвы Сергей Собянин привел подробности отражения удара. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», – сообщил градоначальник. Всего в направлении города двигалось более 370 дронов.

    Ранее в ночь на 7 июля был совершен крупнейший налет БПЛА на Москву. Тогда военные перехватили свыше 430 аппаратов, из которых 36 сбили вблизи столицы. Кроме того, массированные удары фиксировались с 11 по 12 июля, когда было сбито более 300 беспилотников. 45 из них на подлете к столице.

    По данным Собянина, непосредственно на подлете к столице наибольшее количество дронов — более 190 — уничтожили 18 июня. Кроме того, 22 июня силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника, а в первой половине суток 17 мая система ПВО нейтрализовала 81 БПЛА, еще 61 дрон ликвидировали на подлете к столице 7 мая.

    В марте года градоначальник также сообщал о перехвате сотен боевых беспилотников на разных рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля мэр столицы сообщил о запуске более 200 беспилотников в сторону Московского региона. 12 июля около 300 вражеских аппаратов направлялись к городу. А 4 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 62 дрона на подлете к Москве.

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    18 июля 2026, 14:18 • Новости дня
    Собянин: ПВО за неделю сбила почти 2 тыс. летевших к Москве дронов
    Собянин: ПВО за неделю сбила почти 2 тыс. летевших к Москве дронов
    @ Максим Мишин/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За минувшие семь дней защитники неба успешно ликвидировали почти 2 тыс. вражеских дронов, летевших по направлению к столичному региону.

    В период с 11 по 18 июля в направлении Московского региона направлялись 1892 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Градоначальник отметил, что подавляющее большинство целей удалось ликвидировать на дальних подступах. Непосредственно около города расчеты противовоздушной обороны сбили 207 аппаратов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы сообщил о запуске более 200 беспилотников в сторону Московского региона. Несколькими днями ранее силы противовоздушной обороны сбили 24 летевших на город дрона.

    До этого военные уничтожили 45 вражеских аппаратов на подлете к столице.

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    18 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила семь летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты семь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых беспилотных аппаратов находятся профильные специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владимире начался пожар в многоквартирном доме после попадания беспилотного летательного аппарата.

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    18 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Москвич убил отца и сжег тело

    Сын убил отца и сжег тело в лесу на северо-востоке Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет сообщил о жестоком убийстве мужчины на северо-востоке столицы, в преступлении обвиняют сына жертвы, он уже задержан во Владимирской области.

    Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в расправе над собственным отцом на северо-востоке Москвы, сообщает столичный главк СК.

    В субботу в полицию обратилась супруга пропавшего, рассказав, что муж ушел в гости к сыну на улицу Палеха и перестал выходить на связь.

    Следователи выяснили, что пропавший зашел в квартиру и больше ее не покидал. Вскоре его сын вынес из дома объемные сумки и уехал из города на машине в сторону Владимирской области. Криминалисты нашли в жилище скрытые следы бурого вещества, похожего на кровь. По предварительным данным, злоумышленник убил отца, а затем сжег тело в лесу.

    «По данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)», – отметили в ведомстве. Фигуранта задержали во Владимирской области, в скором времени его доставят в столицу для дальнейших разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Следственный комитет возобновил расследование дела сестер Хачатурян об убийстве отца. В декабре прошлого года в центре столицы молодой человек убил своего родителя ради получения квартиры по наследству. Весной прошлого года пятнадцатилетняя московская школьница зарезала пьющего отца во время семейного конфликта.

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    20 июля 2026, 04:43 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов ВСУ

    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 79 дронов ВСУ с начала суток, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.21.

    До этого сообщалось, что у Москвы были сбиты 43 дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.


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    18 июля 2026, 15:30 • Новости дня
    Московская пенсионерка отдала мошенникам 34,5 млн рублей

    Пожилая москвичка перевела аферистам 34,5 млн рублей из-за угрозы уголовного дела

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилая москвичка лишилась 34,5 млн рублей, поверив телефонным мошенникам, которые запугали ее уголовным преследованием и выдуманными кредитами.

    74-летняя жительница Москвы лишилась крупной суммы денег после общения с аферистами. Злоумышленники действовали по отработанной схеме, начав с сообщения о выдуманном долге, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

    «Женщина получила сообщение о том, что у нее имеется некая задолженность, и перешла по прилагаемой ссылке», – рассказали в ведомстве. Вскоре после этого пенсионерку уведомили о входе в ее аккаунт на «Госуслугах» и предложили связаться со «специалистами». Те заявили о попытках оформления кредитов от ее имени.

    Далее мошенники убедили москвичку установить мессенджер для видеосвязи с мнимым силовиком. Человек в форме запугал женщину уголовным делом и убедил перевести сбережения в «казначейскую ячейку». В течение недели пенсионерка снимала наличные и отдавала их курьерам, лишившись 34,5 млн рублей. Сейчас дело расследует Тушинская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня телефонные аферисты под видом правоохранителей похитили у 89-летнего москвича более 31,5 млн рублей.

    Немногим ранее злоумышленники стали угрожать пожилым людям уголовным преследованием за выдуманное финансирование противника. А до этого лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у 80-летней столичной пенсионерки почти 40 млн рублей.

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    18 июля 2026, 06:10 • Новости дня
    ПВО уничтожила 64 беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Более 370 беспилотников летело в направлении Московского региона с вечера пятницы, 64 из них уничтожены непосредственно на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    С 20.30 мск в сторону Московского региона направлялось свыше 370 беспилотников, говорится в сообщении.

    «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», – сообщил Собянин в «Максе».

    По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО также уничтожили беспилотник над Ленинградской областью.

    Пожар начался из-за попадания БПЛА в многоквартирный дом во Владимире.

    В результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников, еще 24 человека получили ранения.

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    20 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Против гулявшей голой по столичным магазинам блогерши начали проверку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московская полиция задержала девушку, снимавшую откровенные видео без одежды прямо в одном из магазинов на Волоколамском шоссе, в отношении нее начали доследственную проверку, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В отношении создательницы контента инициировали разбирательство по статье о развратных действиях, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Проводится доследственная проверка по статье «Развратные действия», – сообщил собеседник агентства.

    Накануне стражи порядка задержали блогершу Анастасию Брагину.

    Сотрудники столичного главка МВД обнаружили в интернете видеоролики нарушительницы. Предварительно установлено, что подозреваемая находилась полностью обнаженной в торговой точке.

    Ранее блогершу Диану Шурыгину отправили в следственный изолятор. В середине июня ее обвинили в незаконном обороте порнографических материалов.

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    17 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Суд Москвы отправил блогера Ремесло в СИЗО за фейки об армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Илья Ремесло отправлен под стражу в рамках расследования уголовного дела о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

    Соответствующее решение в отношении обвиняемого вынес Басманный суд столицы, передает ТАСС.

    О принятой мере пресечения представителям средств массовой информации рассказал адвокат Сергей Бадамшин. «Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на один месяц 30 суток», – сообщил защитник.

    Напомним, правоохранительные органы задержали блогера в Петербурге. Для проведения следственных мероприятий фигуранта доставили в Москву.

    Позже Илье Ремесло официально предъявили обвинение в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

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    19 июля 2026, 18:00 • Новости дня
    В аэропортах Внуково и Домодедово сняли временные ограничения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два столичных аэропорта возобновили прием и отправку рейсов после временной приостановки деятельности, сообщили в Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО за неделю сбила почти 2 тыс. летевших к Москве дронов.

    Ранее мэр столицы сообщил о запуске более 200 беспилотников в сторону Московского региона.

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    20 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы 43 дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ликвидированы еще 43 дрона, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Двадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    До этого, в 3.12 Собянин сообщал о 12 уничтоженных БПЛА, а через 20 минут – о еще 11 дронах.

    Всего с начала дня на подступах к столице силы ПВО сбили 58 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

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