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    Торговая атака США на Бразилию невольно поможет БРИКС
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    Нетаньяху заблокировал признание геноцида армян
    Европейские СМИ: Испанские футболисты отомстили Трампу
    20 июля 2026, 14:45 • Новости дня

    Путин распорядился оптимизировать рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Инициированный ЕР указ оптимизирует рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров усовершенствовать нормы, регулирующие режим рабочего времени и учебную нагрузку преподавателей. Кроме того, указом президента гарантируется безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.

    «Правительству в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки», – говорится в тексте президентского указа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования

    Указ устанавливает в качестве необходимого условия для нормальной работы учителей защиту их жизни и здоровья при осуществлении профессиональной деятельности. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.

    В апреле президент России распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнее количество административной работы у преподавателей.

    Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.


    19 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Тверь включили в «Золотое кольцо России»

    Тверь официально вошла в туристический маршурт «Золотое кольцо»

    Тверь включили в «Золотое кольцо России»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Город официально стал частью знаменитого национального туристического маршрута, что открывает новые перспективы для развития местной экономики и инфраструктуры.

    Тверь стала полноправным участником национального туристического маршрута «Золотое кольцо России», передает РИА «Новости».

    Информацию о новом статусе города подтвердил врио губернатора Тверской области Виталий Королев во время торжественного открытия Дня города.

    Заседание организационного комитета, посвященное подготовке к празднованию 60-летия создания знаменитого маршрута в 2027 году, состоялось в июне на площадке форума «Путешествуй!» в Москве. Именно там обсуждались перспективы расширения туристической сети.

    «Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России»! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!» – написал глава региона в своем канале на платформе Мах.

    Позднее Королев отметил, что местные жители с большим воодушевлением восприняли известие. По его мнению, обретение нового статуса не только стимулирует туризм, но и будет способствовать экономическому росту, обновлению инфраструктуры и повышению качества жизни горожан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе правительство анонсировало расширение туристического маршрута «Золотое кольцо» на 49 новых населенных пунктов.

    В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

    Во время рабочей встречи глава государства отметил особый экономический потенциал данного региона.

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    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    20 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе. Вторая цель Банковой – убедить украинцев в боеспособности ВСУ после отставки министра обороны Михаила Федорова, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Украина атаковала гражданские объекты в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

    «Ударами по складам и другим гражданским объектам в Москве и Подмосковье Киев пытается решить сразу две задачи. Первая – украинская внутриполитическая. Она заключается в том, чтобы успокоить население и элиты, которые выступают против отставки министра обороны Михаила Федорова», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Спикер напомнил, что на Украине разворачивается очередной политический кризис, сопровождающийся массовыми митингами против кадровых решений Зеленского. «Смена правительства, которой Киев, судя по всему, хотел замаскировать отставку Федорова, вызвала масштабные выступления. Поэтому Банковая хочет убедить украинцев в сохранении боеспособности ВСУ на фоне смены главы Минобороны», – указал собеседник.

    «Анализ фотографий и видео атакованных объектов позволяет предположить, что украинские БПЛА были снабжены зажигательной боевой частью, а не фугасной или осколочной. Их цель – вызвать масштабный пожар, создать картинку черных клубов дыма над столичным регионом. Это не имеет военного значения, но, по замыслу Киева, должно создать психологический эффект «перемоги», – пояснил эксперт.

    По его словам, вторая цель Киева – спровоцировать бытовые трудности и социальное недовольство – тоже вряд ли достижима. «Удар Киева по психологии комфорта россиян нельзя назвать очень успешным. Возможно, на Банковой не знают, что заказы в большинстве случаев оплачиваются при получении», – заметил Анпилогов.

    При этом эксперт согласился, что серьезный ущерб из-за украинских налетов понесли предприниматели и поставщики, которые работают с маркетплейсами. Вместе с тем он напомнил, что закон позволяет бизнесу проводить закупки крупнокалиберного вооружения ПВО. «Судя по всему, ВСУ уперлись в потолок своих возможностей на фронте и фокусируют усилия на борьбе с отдыхающими на Южном берегу Крыма и бытовыми товарами в Подмосковье», – резюмировал аналитик.

    В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. По его словам, большая часть дронов ВСУ была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

    По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате пострадали десять человек, в том числе ребенок. По информации главы региона, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация ей не потребовалась.

    В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Пострадали две женщины, уточнил Воробьев. Логистический комплекс Wildberries в Коледино под Подольском эвакуировали из-за атаки БПЛА. В пресс-службе RWB позже заявили, что работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме.

    «В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», – написал губернатор Подмосковья. По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата».

    Глава городского округа Евгения Хрусталева также сообщила, что БПЛА попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова – поврежден фасад. Как уточнила чиновница, при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки на Московский регион по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов по крупнейшим распределительным центрам в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали есть погибшие и десятки раненых. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты.

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    20 июля 2026, 05:13 • Новости дня
    Собянин: С вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о нескольких сотнях дронов ВСУ, которые с вечера воскресенья летели в сторону Москвы, большую часть силы ПВО нейтрализовали на подлете к городу.

    «С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве с начала суток уничтожили 79 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    19 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке

    Пленные боевики ВСУ поблагодарили солдат ВС России за спасение

    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке
    @ Скриншот с видео Max-канала Минобороны

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили российских бойцов за сохранение жизни после того, как командование отправило их на верную гибель в Константиновке делать пиар-видео об успехах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных, которые сохранили им жизнь при взятии в плен. Командование ВСУ отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать украинские флаги в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР.

    Тогда бойцы российской группировки «Южная» взяли солдат ВСУ в плен.

    «Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых <...> Спасибо четвертой бригаде <...> слава Российской Федерации!» – сказали пленные на видео, опубликованном Минобороны России.

    На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым приколоты фотографии Владимира Зеленского и Александра Сырского. В ходе видеозаписи они их бросают и разворачивают российский триколор.

    Напомним, ВСУ потребовали любой ценой записывать видео о присутствии в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности командования ВСУ реальной ситуацией на участке фронта. Российские военные 19 июля взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке.

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    19 июля 2026, 18:41 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирован 23-летний капитан ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции уничтожен офицер украинской армии Александр Любарец, попавший на фронт прямо со студенческой скамьи.

    Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий командира украинских подразделений, передает ТАСС. Офицер оказался на передовой будучи курсантом второго курса военного училища.

    Представитель российских силовых структур подтвердил гибель военнослужащего. «В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец. Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие узнали о назначении курсантов военных училищ командирами взводов ВСУ.

    В ноябре прошлого года российские силы уничтожили в Харьковской области 21-летнего выпускника Академии Госпогранслужбы Украины.

    В январе текущего года представители силовых структур сообщили о ликвидации пяти украинских офицеров на различных участках фронта.

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    20 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    @ Yuri Gripas/Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что сенатор-экстремист Линдси Грэм хотел включить Иран в антироссийские санкции и это надо непременно сделать.

    «Республиканцам следует включить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что Линдси (Грэм, внесен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма. В новой редакции законопроекта, президент США получил  возможность самостоятельно приостанавливать санкции, а необходимость одобрения Конгресса заменена на обязанность обосновывать отмену тарифов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях. Американский лидер ранее допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.


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    20 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о деятельности сторонников Порошенко в городе Нежин

    ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели новые рубежи на ключевых направления фронта и узнали, что в Черниговской области сторонники Петра Порошенко, внесенного в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, помогают ВСУ.

    «В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

    При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.

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    19 июля 2026, 22:24 • Новости дня
    Спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и погибшего ребенка на Эльбрусе

    Пострадавший мужчина и погибший ребенок найдены на Эльбрусе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе поисково-спасательной операции на Эльбрусе были обнаружены погибший мальчик и пострадавший мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по республике Кабардино-Балкария.

    «По состоянию на 21.20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус (высота около 4200 метров)», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    Там уточнили, что из-за наступления темноты и погодных условий, эвакуация переносится на 20 июля.

    «Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего, планируется привлечь коммерческий вертолет фирмы «Хелиэкшн», – добавили там.

    На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси и спасатели центра «Лидер» МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили о том, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Позже стало известно, что при срыве с вершины Эльбруса погиб ребенок. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели ребенка на Эльбрусе.


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    19 июля 2026, 19:23 • Новости дня
    Артемий Лебедев стал одним из первых владельцев электромобиля Атом

    Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о приобретении первого российского электромобиля Атом

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового российского серийного электромобиля Атом, отметив лаконичность его интерфейса.

    Во время дискуссии на Лектории VK Fest в Москве Артемий Лебедев поделился впечатлениями от своего нового приобретения.

    «Удобство, конечно, важнее. Некрасоту можно пережить. <…> В автомобиле все должно быть легко, просто и прозрачно. В случае с Атомом, а я являюсь его владельцем, в нем интерфейс практически незаметен совсем, потому что в этом автомобиле специально все удобно. Возможно, это самый лаконичный автомобиль из всех», – заявил дизайнер.

    Производитель ранее анонсировал начало передачи первых серийных электромобилей клиентам, сделавшим предзаказ. Выдачи стартовали 16 июля и продлятся до 15 октября 2026 года.

    До конца текущего года планируется передать покупателям еще не менее 3 тыс. машин. Сейчас можно оформить заказ со сроком получения в четвертом квартале.

    Атом полностью производится в России на заводе «Москвич». Автомобиль базируется на собственной платформе и операционной системе.

    Он оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 500 км. Машина адаптирована к зимним условиям и имеет полный пакет подогревов.

    В базовую комплектацию входят автоматические распашные двери, проекционный дисплей с дополненной реальностью, руль с сенсорным экраном и голосовой ассистент.

    Также предусмотрена система помощи водителю ADAS 2+ и управление со смартфона. Сервисная инфраструктура для электромобиля уже развернута в восьми крупных городах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель отечественного электрокара «Атом» передал первые машины покупателям.

    В июне автомобиль успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

    Зимой транспортное средство выдержало суровые климатические испытания на морозе.

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    20 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Times заметила «смену настроений» в немецком подходе к диалогу с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Немецкие лоббисты и бывшие политики встречаются с соратниками российских властей, что вызывает беспокойство европейских союзников ФРГ, пишет Times, отмечая «смену настроений» в построении диалога Берлина с Москвой.

    «В отношении Германии к переговорам с Россией произошел «сдвиг настроений», велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», – цитирует РИА «Новости» британскую Times со ссылкой на источник.

    При этом видимых изменений стратегия ФРГ пока не принесла, при этом оппозиционные политики страны неоднократно высказывались о важности наладить диалог с Москвой. Среди них, к примеру, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты представили послам Британии, Германии и Франции объективные оценки деструктивной политики их стран. Захарова заявляла о намеренном срыве Европой контактов с Россией. Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца поддержать диалог Кошты с Россией.


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    20 июля 2026, 04:43 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов ВСУ

    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 79 дронов ВСУ с начала суток, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.21.

    До этого сообщалось, что у Москвы были сбиты 43 дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.


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