Иранские беспилотники атаковали объекты аэронавигации Бахрейна

Министерство транспорта и связи Бахрейна заявило об ударах по гражданской инфраструктуре, передает ТАСС.
«В результате иранской агрессии в отношении Королевства Бахрейн объекты гражданской аэронавигации подверглись атаке вражеских беспилотников», – говорится в официальном заявлении ведомства.
Компетентные органы королевства незамедлительно приняли меры для обеспечения безопасности полетов. Транзитное воздушное движение через район полетной информации Бахрейна продолжает осуществляться в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская армия атаковала беспилотниками американскую военную базу Сахир в Бахрейне.
Днем ранее Корпус стражей исламской революции нанес мощный удар по базе США Шейх-Иса.
До этого элитные части иранских вооруженных сил уничтожили топливные резервуары Пятого флота Соединенных Штатов.