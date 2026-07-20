Иранская ПВО сбила американский разведывательный дрон польского производства

Инцидент произошел в воздушном пространстве южной части Исламской республики, передает ТАСС.
Телеканал TVP уточнил, что речь идет о легком дроне-разведчике модели Tiguar. Этот аппарат выпускается польской компанией uAvionics.
Беспилотник обладает размахом крыльев 4,1 метра и длиной около 2,3 метра. Он способен выполнять задачи в воздухе на протяжении 20 часов. Tiguar комплектуется современным оборудованием для сбора разведывательных данных, в том числе тепловизором и всепогодной видеокамерой с тридцатикратным оптическим увеличением.
Представители предприятия-изготовителя uAvionics в ответ на запрос журналистов подтвердили факт поставок своей продукции на международный рынок. В компании отметили, что экспортируют беспилотные аппараты за рубеж, включая Соединенные Штаты Америки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.
Несколькими днями ранее иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали аналогичный аппарат над городом Эндимешк.
8 июля военные уничтожили разведывательный дрон над южной частью страны.