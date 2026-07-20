МИД Ирана заявил о готовности поприветствовать военных США

Иранские военные заявили о готовности дать отпор США на острове Харк

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи предупредил Вашингтон о последствиях эскалации, передает РИА «Новости».

«Что ж, они увидят последствия. Я думаю, что в том регионе находится немало тех, кто ждет момента, чтобы поприветствовать», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

Ранее The Wall Street Journal сообщило о планах президента США расширить военную операцию против Тегерана. В частности, советники предложили американскому лидеру рассмотреть захват острова Харк и других территорий в Ормузском проливе, включая Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.

Корпус стражей исламской революции заверил, что немедленно пресечет любое вторжение Соединенных Штатов на иранскую землю. Напряженность между странами возросла после серии атак американских сил, начавшихся 8 июля, несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении конфликта.

Центральное командование ВС США оправдало свои действия защитой коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана оценил статус соглашения с США о прекращении боевых действий как кризисный.

Белый дом рассмотрел возможность многонедельного вооруженного противостояния с Исламской республикой.

Президент США анонсировал захват иранского острова Харк.