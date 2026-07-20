Lockheed Martin решила разработать дешевые ракеты для Patriot

FT: Lockheed Martin создаст недорогую ракету для систем Patriot

Tекст: Мария Иванова

Американская компания Lockheed Martin планирует разработать новую, более дешевую модель ракет для систем ПВО Patriot, пишет Financial Times.

Ожидается, что новые боеприпасы PAC-3 Adapted Capability Effector будут стоить в два раза меньше находящихся на вооружении PAC-3 MSE, цена которых составляет 4 млн долларов за штуку, отмечает ТАСС.

Сроки производства новых снарядов также планируется сократить. Представители корпорации отметили, что выпуск обновленных боеприпасов будет запущен совместно с европейскими промышленными партнерами. Спрос на американские зенитные комплексы резко вырос после начала конфликта на Украине в 2022 году.

Это привело к истощению мировых запасов подобных вооружений и стимулировало поиск недорогих альтернатив для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Как отмечает The Wall Street Journal, новейшую модификацию ракет могут представить на международном авиасалоне в британском Фарнборо, который стартует в понедельник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские оборонные предприятия начали переход к модели быстрого и дешевого конвейерного производства ракет.

В январе Пентагон и компания Lockheed Martin договорились об утроении выпуска зенитных боеприпасов Patriot.

В прошлом году сухопутные войска США выделили производителю рекордные 9,8 млрд долларов на создание почти 2 тыс. управляемых ракет PAC-3 MSE.