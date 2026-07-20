Посольство сообщило об отказе Берлина пустить российских атлетов на игры глухих

Tекст: Мария Иванова

Берлин отказался принимать атлетов из России на предстоящих соревнованиях, передает Telegram-канал российского посольства в Германии.

«По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года», – заявили дипломаты.

Организаторы турнира объяснили свой шаг тем, что немецкий народ якобы выступит против присутствия россиян.

В дипмиссии назвали этот аргумент нелепым, напомнив об успешном выступлении отечественных пловцов на недавнем чемпионате Европы в Мюнхене.

Решение немецкой стороны прямо нарушает постановление Международного комитета спорта глухих от 17 марта 2026 года. Тогда юным россиянам разрешили выступать на международных стартах в полном статусе, сохранив национальный флаг и гимн. Действия Берлина также противоречат базовым принципам Олимпийской хартии о недопустимости дискриминации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

В ответ Еврокомиссия осудила возвращение отечественных атлетов на международную арену.

Несмотря на угрозы европейских стран Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску россиян.



