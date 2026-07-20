Дело о поджоге железнодорожного шкафа подростком в Москве передали в суд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Новой Москвы, обвиняемого в поджоге на железной дороге, направлено в суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Подростку инкриминируют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года обвиняемый согласился на предложение неизвестного в мессенджере за деньги.

Инцидент произошел на 15-м километре перегона Бирюлево-Товарная – Чертаново. Фигурант облил бензином железнодорожный шкаф, поджег его и скрылся, отправив видеоотчет куратору.

За выполнение задания он получил около 8 тыс. рублей в криптовалюте. Подозреваемого задержали на станции Москва-Павелецкая, сейчас он находится под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года следователи предъявили этому подростку обвинение в террористическом акте.

В марте правоохранители направили в суд похожее дело двух калужских школьников. В начале июля Следственный комитет предупредил о росте случаев вербовки детей через мессенджеры.