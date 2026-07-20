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    20 июля 2026, 10:11 • Новости дня

    Politico: Трамп превратил чемпионат мира в шоу для консерваторов

    Tекст: Мария Иванова

    Домашний чемпионат мира по футболу ненадолго объединил американских консерваторов вокруг чуждого им спорта благодаря активному личному участию Дональда Трампа.

    Глава государства активно использовал турнир для продвижения своих интересов, пишет Politico. Он даже добился отмены красной карточки для игрока сборной США Фоларина Балогана после личного звонка руководству ФИФА.

    Интерес республиканцев к спорту начался с празднования гола Кристианом Пулишичем в 2024 году. «Ну, очевидно, это танец Трампа. Это просто танец, который все танцуют», – объяснил тогда футболист.

    Издание отмечает, что сторонники политика массово смотрели матчи американской команды. Однако после разгромного поражения от сборной Бельгии, когда американцы пропустили четыре мяча, консервативная аудитория быстро потеряла интерес к турниру.

    В пятницу президент посетил прием ФИФА в Нью-Йорке перед финалом между Испанией и Аргентиной. Он отметил, что Соединенные Штаты стали настоящей футбольной страной, и этот статус сохранится надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп лично передал главный футбольный кубок капитану победившей сборной Испании.

    Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с американским лидером.

    Президент США попросил спортивного функционера отменить дисквалификацию форварда американской сборной Фоларина Балогана.

    20 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
    Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
    @ Moritz Muller/imago-images/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная Испании обыграла прошлого победителя мундиаля – команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным чемпионом турнира.

    Решающая встреча турнира состоялась в воскресенье в Нью-Йорке. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, завершив финальную игру со счетом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля, передает РИА «Новости».

    Национальная команда Испании завоевала золото мирового первенства во второй раз в истории. Впервые «красная фурия» выиграла турнир в 2010 году.

    По количеству титулов испанцы сравнялись с Францией и Уругваем. Рекордсменом остается Бразилия с пятью победами, за ней идут Италия и Германия (по четыре), а также Аргентина (три).

    Аргентинцы сыграли в финале ЧМ в седьмой раз. На их счету три трофея и четыре поражения. Таким образом, они повторили антирекорд сборной Германии по числу проигранных финалов.

    Мундиаль 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады с участием 48 команд. Следующий чемпионат мира пройдет в Испании, Марокко и Португалии, а три стартовых матча примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. Испания станет первой страной, принимающей турнир в статусе действующего чемпиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. Девочка из России станцевала с Шакирой во время перерыва финала мундиаля. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.

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    20 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист Дудаков: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Американский истеблишмент взялся за блогеров Эндрю и Тристана Тейт, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в Россию, либо только собираются, что так делать не надо, иначе последуют проблемы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее братьев задержали в Майами по запросу Британии.

    «Ситуация вокруг Эндрю и Тристана Тейт, которые фактически оказались под судебным прессингом, довольно сложная», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что блогеров впервые арестовали в 2022 году в Румынии. Считается, что онлайн-перепалка Эндрю Тейта с экоактивисткой Гретой Тунберг подстегнула правоохранительные органы к проверке.

    «Возможно, она использовала какие-то свои контакты в силовых структурах Европейского союза. Или, быть может, братья привлекли к себе слишком большое внимание. Как бы то ни было, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом блогерам позволили уехать в Штаты, где те до последнего момента скрывались от британского правосудия», – напомнил собеседник.

    По его оценкам, с юридической точки зрения повода к возобновлению судебных разбирательств в отношении братьев нет. «Тейт продолжали записывать подкасты и, как видится, не совершали преступлений», – рассуждает Дудаков. Он также обратил внимание на то, что братьев задержали в Майами. «Флорида довольно консервативно республикански настроенный штат. Я думаю, никто особо не горел желанием отправлять их под арест», – полагает спикер.

    Задержание политолог связывает с тем, что братья недавно побывали в России. «Судя по всему, решающую роль сыграла не юридическая составляющая, а именно политическая. Американский истеблишмент взялся за блогеров, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в РФ, либо только собираются, что так делать не надо, иначе образуются проблемы, как у семьи Тейт», – детализировал аналитик.

    Говоря о перспективах выдачи братьев Британии, Дудаков напомнил, что между Вашингтоном и Лондоном подписано соглашение об экстрадиции. «Однако я не исключаю, что суд Флориды будет затягивать процесс. Повторю, на мой взгляд, происходящее – это послание инфлюенсерам и влиятельным людям, включая Такера Карлсона и Кэндис Оуэнс, что им лучше не иметь дел с Россией, в противном случае могут быть возбуждены уголовные дела», – заключил Дудаков.

    Ранее братья Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами (штат Флорида). Как сообщает The New York Post, задержание произошло возле спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта, где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Прокуратура Британии предъявила блогерам новые обвинения в дополнение к выдвинутым в мае 2025 года и потребовала их экстрадиции.

    39-летнему Эндрю Тейту вменяется еще 19 пунктов обвинений, связанных с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией, семь пунктов обвинения в изнасиловании, три – в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации или содействии ей, а также три пункта обвинения в нападении, повлекшем причинение телесных повреждений.

    38-летнему Тристану Тейту предъявлен один дополнительный пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта обвинения в изнасиловании и три пункта обвинения в организации секс-торговли людьми либо содействии ей. Прокуратура Британии уточнила, что все преступления произошли в период с 2010 по 2017 год.

    Адвокат братьев Джозеф Макбрайд заявил об их невиновности, назвав новые обвинения «политической расправой». «Мы уверены, что как только компетентный судья ознакомится с фактами, а министерство юстиции разберется с этим вопиющим превышением полномочий, Эндрю и Тристан Тейт выйдут на свободу. Америка не выполняет за Британию грязную политическую работу», – сказал он.

    Как полагает издание Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников. Напомним, в декабре 2022 года братьев Тейт задержали в Румынии по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. В марте 2025 года они вернулись в США. В июне 2026-го блогеры приезжали в Россию во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 21:51 • Новости дня
    Трамп назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу

    Дональд Трамп намерен болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе сборной Аргентины в решающем матче мирового первенства по футболу против Испании благодаря выдающейся игре ее главной звезды Лионеля Месси.

    Президент США Дональд Трамп признался, что в финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией будет поддерживать аргентинцев, передает The Independent. «Трудно ставить против Месси», – заявил он.

    Трамп, которому предстоит вручить кубок победителям, отметил великолепную игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии. Политик восхитился идеальным пасом и умением футболиста уходить от защитников. Он также назвал президента Аргентины Хавьера Милея своим другом, отлично справляющимся с работой.

    Американский лидер отказался называть Месси величайшим игроком в истории, упомянув свою дружбу с Криштиану Роналду и воспоминания об игре Пеле. Трамп добавил, что его сын Бэррон является большим поклонником футбола, и отметил талант француза Килиана Мбаппе.

    Кроме того, политик рассказал о предложении президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира сразу в двух странах, чтобы избежать пустых стадионов. По словам Трампа, США будут немедленно запрашивать проведение турнира снова, учитывая переполненные трибуны на текущем первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинский президент Хавьер Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

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    20 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу

    Politico: Трамп вручил кубок ЧМ испанцам после резкой критики в адрес Мадрида

    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу
    @ Lev Radin/Sipa USA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США лично передал золотой трофей капитану испанской сборной, несмотря на недавние угрозы разорвать торговые отношения с Мадридом.

    Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу, передает Politico.

    Политик спустился на поле из своей ложи и вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручил золотой кубок капитану испанской сборной Родри.

    За игрой также наблюдали король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес.

    Перед финалом один из высокопоставленных футбольных чиновников прокомментировал отношения команды с американским лидером. «У нас нет с ним проблем, и до сих пор у нас не было никаких проблем с командой», – заявил источник издания. При этом испанский футболист Борха Иглесиас признался, что игроки знают о политической напряженности между Мадридом и Вашингтоном.

    Ранее американский лидер неоднократно критиковал Испанию за низкие расходы на оборону и отказ предоставить военные базы для ударов по Ирану. В марте политик даже угрожал прекратить торговлю с королевством. Разногласия между Трампом и Санчесом также касаются вопросов миграции, возобновляемых источников энергии и конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира.

    Президент США Дональд Трамп лично передал главный трофей турнира капитану победителей.

    Ранее американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее торговое сотрудничество с Мадридом.

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    19 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026

    ФИФА заработала на чемпионате мира рекордные 15 млрд долларов

    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026
    @ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация футбола планирует заявить о небывалой прибыли от летнего турнира, которая значительно превысит первоначальные ожидания организации, пишет The Guardian.

    ФИФА готовится сообщить о рекордных доходах в размере 15 млрд долларов от прошедшего чемпионата мира, пишет The Guardian. Президент организации Джанни Инфантино проинформировал ассоциации-члены о росте доходов, хотя изначально прогнозировалась прибыль на уровне 11 млрд долларов. Значительную часть прироста обеспечили продажи билетов и пакетов гостеприимства, в том числе за счет дорогого вторичного рынка, где ФИФА взимает комиссию в 15% с покупателя и продавца.

    Ожидается, что национальные футбольные ассоциации получат выгоду от увеличившегося бюджета ФИФА. Улучшение финансового положения укрепит позиции Инфантино после скандального месяца на турнире в США, Канаде и Мексике. Ранее возникло недовольство из-за отмены красной карточки американскому нападающему Фоларину Балогану в матче с Парагваем, что многие связали с давлением Дональда Трампа. ФИФА заявила о независимости решения дисциплинарного комитета, но возмущение среди европейских ассоциаций сохранилось.

    Несмотря на разногласия, Инфантино получил более 200 обещаний поддержки на переизбрание в марте. Перспектива получения дополнительных средств от чемпионата мира может удержать некоторые ассоциации от публичного выражения недовольства. Такой финансовый успех также повышает шансы США на проведение еще одного турнира в ближайшем будущем, следующий доступный для заявок чемпионат состоится в 2038 году.

    Дональд Трамп подтвердил желание своей страны вновь принять турнир. «Вы должны снова выбрать Соединенные Штаты Америки», – заявил он. Американская сторона также ведет переговоры с ФИФА о проведении клубного чемпионата мира в 2029 году. Накануне финала между Испанией и Аргентиной билеты в VIP-зоны все еще были доступны на портале ФИФА, их стоимость достигала 34,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана. Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично вынес вердикт о приостановке наказания игрока. Правозащитная организация FairSquare направила официальную претензию в Международный олимпийский комитет из-за уступок политическому давлению.

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    20 июля 2026, 00:37 • Новости дня
    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финального матча мундиаля

    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финала мундиаля

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Есения Михеева – профессиональная танцовщица из Москвы, ее родители – хореографы, а уровень собственного мастерства позволил поучаствовать в конкурсе и привлечь внимание мировой звезды Шакиры.

    «Русская девочка станцевала вместе с Шакирой в перерыве на финале ЧМ-2026. Десятилетняя Есения Михеева привлекла внимание звезды, приняв участие в онлайн-конкурсе: она станцевала в футболке сборной Бразилии», – сообщил Max-канал RT.

    Девочка с семьёй живут в США, а в семь лет Есения побывала на американском шоу America's Got Talent, где благодаря своему мастерству дошла до полуфинала.

    В итоге Шакира пригласила Есению выступить вместе с ней в шоу на чемпионате. К тому же в этот раз перерыв между таймами достиг рекордных 27 минут при стандартных 15.

    Международная федерация футбола, как передает ТАСС со ссылкой на Times, собиралась увеличить перерыв до 30 минут, но издание Marca, ссылаясь на заявление организации сообщило, что он продлится не более 17 минут.

    В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.



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    20 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    @ Yuri Gripas/Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что сенатор-экстремист Линдси Грэм хотел включить Иран в антироссийские санкции и это надо непременно сделать.

    «Республиканцам следует включить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что Линдси (Грэм, внесен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма. В новой редакции законопроекта, президент США получил  возможность самостоятельно приостанавливать санкции, а необходимость одобрения Конгресса заменена на обязанность обосновывать отмену тарифов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях. Американский лидер ранее допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.


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    20 июля 2026, 02:03 • Новости дня
    WP: США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Увеличение числа погибших американских военных, согласно данным Центрального командования ВС США, выводят американо-иранский конфликт на уровень полномасштабной войны, предупреждает Washington Post.

    «После того как в пятницу в результате иранского удара по военной базе в Иордании погибли двое военнослужащих, Центральное командование США сообщило об обнаружении там еще неопознанных останков. Отдельно Центральное командование сообщило, что в субботу в северном Ираке в результате «контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов» сбитого иранского беспилотника погиб американский военнослужащий», – пишет Washington Post (WP).

    Газета напомнила, что о первых двух смертях военных США американский президента Дональд Трамп посочувствовал, назвал это «очень печальным».

    «США планируют более масштабную войну», – заявил изданию американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

    По словам информатора, расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на возможность переброски дополнительных войск и самолетов в этот район.

    «У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом не знает», – сказал чиновник.

    Военные эксперты заявили, что помимо ущерба, нанесенного американской технике и запасам боеприпасов, США не готовы к возможным наземным операциям на территории Ирана, которые Трамп на прошлой неделе отказался исключить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    20 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM доложило о двух погибших и пропавшем без вести военных США

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило об обнаружении тел недавно погибших военнослужащих после иранских атак.

    Центральное командование США объявило 17 июля о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.

    «После тщательного поиска военнослужащие США обнаружили неопознанные останки на месте происшествия сегодня. Процесс экспертизы для подтверждения останков продолжается», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Отдельно командование сообщило о погибшем военнослужащем США в северном Ираке.

    «Он был убит в бою 18 июля во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса с сбитого иранского дрона-камикадзе», – добавили в ведомстве

    Еще один американский солдат получил ранение и продолжает лечение незначительной травмы.

    В командовании подчеркнули, что воздержатся от предоставления дополнительной информации о погибших и пропавших без вести из уважения к их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар Ирана по американской базе в Иордании привел к гибели двух солдат США. Президент США пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    20 июля 2026, 02:30 • Новости дня
    Трамп лично вручил Кубок мира FIFA сборной Испании на стадионе

    Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании на стадионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп передал главный футбольный кубок капитану победившей сборной Испании Родриго Эрнандесу после победы команды над Аргентиной в финале мундиаля.

    Церемония вручения трофея прошла на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси после финального матча турнира, передает РИА «Новости».

    На награждение команд Испании и Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино и лидеры трех стран, принимавших матчи мирового первенства в 2026 году. В церемонии участвовали Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

    Трамп вместе с Инфантино вынесли кубок мира на поле. Американский президент передал награду Эрнандесу и поздравил футболистов испанской сборной, задержавшись на подиуме на несколько минут.

    Перед финалом ЧМ-2026 Трамп не ответил, за кого будет болеть, но заметил, что глава Аргентины Хавьер Милей – его друг, к тому же делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси очень не просто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу, но аргентинский президент Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира.

    При этом матч за бронзу ЧМ-2026 завершился победой Англии. На следующий день, 19 июля, сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу.

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    20 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    ФИФА попросила журналистов покинуть США после финала чемпионата мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФИФА после финала чемпионата мира по футболу в США напомнила освещавшим турнир журналистам, что пора покидать страну.

    Организаторы турнира обратились к репортерам на следующий день после финала, передает РИА «Новости». «Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия», – говорится в сообщении, направленном аккредитованным корреспондентам.

    Решающий матч прошел 19 июля в штате Нью-Джерси. Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счетом 1-0 в дополнительное время и завоевала титул.

    Ранее старший советник по иммиграционным вопросам адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере предупреждал, что оставшимся после истечения виз иностранцам грозит депортация. В министерстве внутренней безопасности США также подтвердили интерес иммиграционных служб к нелегально пребывающим в стране гостям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче турнира.

    Президент США Дональд Трамп лично вручил главный футбольный кубок капитану победителей Родриго Эрнандесу.

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    20 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Американцы начали девятый вечер атак на Иран подряд

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны атак по Ирану, отметив, что они длятся девятый вечер подряд.

    «Центральное командование ВС США начало новую волну ударов по Ирану в 19.00 по восточному времени, это уже девятый вечер подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток, а WP предупредила о том, что США пребывает на грани полномасштабной войны с Ираном.


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    20 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    Рубио заявил о предстоящем визите Си Цзиньпина в Вашингтон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовка к осенней поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон ведется полным ходом, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    «Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», – подчеркнул Марко Рубио в беседе с журналистами агентства Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Глава Госдепартамента уточнил, что китайская сторона продолжает направлять делегатов для согласования деталей предстоящей поездки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США подтвердила сохранение планов по организации осеннего визита председателя КНР.

    В мае президент США Дональд Трамп приглашал Си Цзиньпина в Белый дом.

    В конце прошлой недели США обвинили Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.

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    20 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Десятки фанатов задержали после финала ЧМ в Аргентине и Испании

    Полиция задержала 22 человека в Буэнос-Айресе и Мадриде после финала ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    В столицах Аргентины и Испании произошли столкновения болельщиков с полицией после завершения финального матча чемпионата мира по футболу.

    В центре Буэнос-Айреса у Обелиска полиция задержала не менее 15 человек во время массовых гуляний болельщиков, передает ТАСС.

    Вмешательство правоохранителей потребовалось после того, как агрессивно настроенная группа людей начала бросать камни и бутылки в сотрудников службы безопасности. В результате инцидента пострадали как минимум три человека.

    До позднего вечера празднования тысяч аргентинцев, среди которых было много семей с детьми, проходили мирно, несмотря на поражение национальной сборной.

    Тем временем в Мадриде во время празднования победы национальной сборной также прошли задержания. По данным источников в региональном представительстве правительства, благодаря усиленным мерам безопасности массовые мероприятия прошли без серьезных инцидентов.

    «По итогам ночи были задержаны семь человек», – заявили в представительстве кабмина, уточнив, что аресты связаны с различными правонарушениями.

    Ранее сообщалось, что испанский подросток погиб при обрушении городского фонтана во время празднования победы.

    Финальный матч чемпионата мира состоялся 19 июля в Ист-Ратерфорде. Испанцы одержали победу  над аргентинцами со счетом 1:0 в дополнительное время.

    Президент США Дональд Трамп лично вручил главный кубок капитану испанской команды.

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    20 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    ФИФА назвала место сборной России в обновленном мировом рейтинге

    Сборная России сохранила 35-е место в обновленном мировом футбольном рейтинге

    Tекст: Мария Иванова

    Российские футболисты остались на 35-й строчке в свежем списке лучших команд планеты, лидерство в котором захватили новые чемпионы мира испанцы.

    Российская футбольная сборная имеет в активе 1529,60 балла, передает РИА «Новости».

    Лидерство в списке захватила Испания, набравшая 1995,88 очка после недавней победы на мировом первенстве. В финале турнира испанские игроки одолели аргентинцев, которые теперь опустились на вторую позицию – 1970,37 балла.

    Третью строчку сохранили за собой французы, набравшие 1948,97 очка. Четвертыми остались англичане (1922,83 балла), завоевавшие бронзу на чемпионате в США, Канаде и Мексике.

    При этом первая десятка лишилась сборной Германии после ее поражения от Парагвая.

    Отечественные футболисты пропустили чемпионат мира. В ходе последней международной паузы подопечные Валерия Карпина уступили на выезде Египту, но дома уверенно обыграли Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. В обоих победных матчах хозяева забили по три безответных мяча.

    Решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года отечественные клубы и сборные бессрочно отстранены от международных турниров из-за событий на Украине. Следующее обновление мирового рейтинга запланировано на 7 октября.

    Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола не планирует возвращать российские команды на международные турниры.

    В июне национальная сборная поднялась на 35-ю строчку в мировом рейтинге. Перед этим подопечные Валерия Карпина разгромили команду Буркина-Фасо в товарищеском матче.

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